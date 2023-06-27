Airfryer Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Airfryer; patates kızartması, sebze, kek, balık gibi birçok yiyeceği az yağda pişirilmesini sağlayan bir cihazdır. Mutfakta önemli ölçüde işinizi kolaylaştıracak bu cihazı seçerken birkaç konuya çok dikkat edilmesi gerekiyor.

Farklı farklı boyutlarda üretilen airfryerler; mayalama, ızgara, fırın, pişirme ve ısıtma özelliklerinden oluşuyor. Bu özellikleri göz önünde bulundurarak airfryer alabilirsiniz.

Airfryer Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Airfryer alırken dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralanabilir:

1. Temizlenmesi Kolay Olmalı

Airfryer yemek yapmayı pratik hale getiren bir cihazdır. Fakat yemek yapmak kadar sonrasında temizliğinin de kolay olması çok önemlidir. Kablolarından dolayı direkt bulaşık makinesine atılması doğru değildir.

Çıkarılabilir parçaları sadece makineye atılabilir. Almadan önce airfryer’in hangi parçalarının bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olduğunu çok iyi araştırınız.

2. Aile Bireylerine Göre Airfryer Hacmi Seçilmeli

Airfryer satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de hacmidir. Airfryer’lar 3.5-7.5 litre arasında çeşitli hacimlerde üretiliyor. Airfryer’ın hacmi büyüdükçe pişirilen porsiyon sayısı da artmaya başlayacak.

Kalabalık aileler için 3.5 litrelik modeller uygun değildir. Çünkü birkaç kere yemek pişirmek zorunda kalınabilir. Yalnız airfryer kapasitesinin geniş olması daha çok enerji tüketilmesine sebep olur.

3. Airfryer Kullanıcı Yorumları İncelenmeli

Airfryer modellerinden hangisinin kullanışlı olduğunu öğrenmenin en iyi yöntemlerinden biri kullanıcı yorumlarını incelemektir. Kullanıcı yorumlarından airfryer’a yapılan iyi ve kötü tüm yorumları detaylı inceleyebilirsiniz.

4. Hangi Aksesuarlardan Oluşuyor?

Airfryer alırken dikkat edilmesi gereken noktalar içerisinde airfryer’ın hangi aksesuarlardan oluştuğu da vardır. Airfryer, aksesuarları sayesinde çok yönlü bir mutfak aletine dönüşüyor.

Çeşit çeşit yiyecekleri bir katmanlı olarak pişirmeniz mümkündür. Örneğin; balık, et gibi yiyecekleri ızgara şeklinde pişirmek için ona özel tel aksesuarı tasarlanmıştır. Airfryer’lar ızgara teli gibi birçok aksesuardan oluşuyor.

5. Fiyat

Airfryer fiyatları; boyut, aksesuar, kapasite, dijital ekran, pişirme hızı ve pişirme ayarı gibi birçok özelliğe göre belirleniyor. Marka ve model seçimi öncesinde mutlaka airfryer için bir bütçe ayarlamanız gerekiyor. Bu sayede karar vermeniz çok kolaylaşacak.

6. Güvenilir Marka Seçilmeli

Airfryer birçok markadan oluşuyor. Marka ve model açısından zengin seçeneklere sahip olan airfryer’in güvenli olması çok önemlidir. Güvenli marka seçtiğiniz takdirde uzun süre cihazı kullanabilirsiniz.

Geniş servis ağı olan ve garantili modelleri seçmenizi öneriyoruz. Daha önce hiç duymadığınız ve garantisi olmayan modellerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

7. Tezgahı Kaplayıp Kaplamadığına da Bakılmalı

Son dönemde popüler hale gelen Airfryer’in tezgahı kaplayıp kaplamadığına da çok dikkat edilmelidir. Her marka farklı farklı tasarımlarla kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Airfryer’lerde özellik dışında boyut konusu da çok önemlidir. Geniş tezgahlar için büyük hacimli airfryer seçilebilir. Fakat dar bir tezgaha sahipseniz mutfağı daraltmamak adına küçük hacimli olan modellerden seçmenizi tavsiye ediyoruz.

8. Elektrik Enerjisini Çok Harcamamalı

Çok enerji yakıp yakmadığına da dikkat edilmelidir. Airfryer’lerin harcadığı enerji, pişirme gücüyle hızını önemli ölçüde etkiliyor.

9. Otomatik ve Manuel Pişirme Arasında Seçim Yapılmalı

Airfryer modellerinin ısı ayarıyla pişirme süresi birbirinden çok farklıdır. Modellerin bazılarında sadece yemeğin türü seçilerek pişirme sonrasında cihaz kendi kendine çalışmaya başlar. Fakat bazılarındaysa tüm ayarları kullanıcının kendisi yapması gerekiyor.

10. Sallanarak Pişirilip Pişirilmediğine Dikkat Edilmeli

Airfryer modellerinden bazıları pişirme işlemini sallayarak, karıştırarak gerçekleştirir. Ancak siz sallama gibi işlerle uğraşmak zorunda kalmak istemiyorsanız ona göre bir model seçebilirsiniz.