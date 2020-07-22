AirPods Pro vs. AirPods Karşılaştırması (Özellik, Fiyat, Tasarım)

AirPods, Apple iPhone kullanıcılarının favori kablosuz kulaklığı ve Apple’ın tüm ürünleriyle harika bir uyum içerisinde. Apple’ın yazılım güncellemeleri de sağladığı gerçek kablosuz kulaklık AirPods’un şu anda iki modeli bulunuyor: AirPods 2. nesil ve AirPods Pro. AirPods 1. nesil bulmak güç. Fiyatları değişiklik gösteren kulaklıklardan hangisi tercih edilmeli? AirPods 2. nesil vs AirPods Pro karşılaştırma yazısında özellik, fiyat ve tasarımsal farklılıklardan bahsedeceğiz.

Apple AirPods 1. Nesil Özellikleri ve Fiyatı

Apple, ilk kablosuz kulak içi kulaklıkları AirPods’u 7 Eylül 2016’da iPhone 7 ile birlikte piyasaya sürdü. Başlangıçta 2016 Ekim ayı sonunda satışa sunulacağı açıklanan, 13 Aralık’a ertelenen Apple AirPods 1. nesil, Türkiye’de Apple Online Mağaza üzerinden 779 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kablosuz olması dolayısıyla Bluteooth ile çalışması dışında Apple’ın kablolu kulaklarından (EarPods) hiçbir farkı yok. Apple’ın W1 çipini kullanmasıyla sorunsuz ve hızlı eşleşme sağlaması ve eşleştirme sonrasında iCloud aracılığıyla tüm Apple cihazlarda kullanıma hazır hale gelmesi, AirPods 1. nesil özellikleri arasında en dikkat çekeni. Şu anda Apple AirPods 1. nesil bulmanız zor ancak çok uygun fiyata denk gelirseniz tavsiye ederim.

Apple AirPods 2. Nesil Özellikleri ve Fiyatı

Mart 2019’da AirPods 2 modeli tanıtıldı. Apple AirPods 2. nesil, kablosuz şarj kutusu ile birlikte 1399 TL’ye, standart kutu ile 1099 TL’ye satışa sunuldu. Sonra fiyatı kablosuz için 1649 TL, standart için 1299 TL olarak güncellendi ancak bunlar Apple Store fiyatları, çok daha uyguna bulunabiliyor. AirPods 1. nesil kullanıcıları için de kablosuz şarj kutusu 549 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu ve sonra fiyatı 649 TL olarak güncellendi. 2. nesil, 1. nesle kıyasla yüzde 50’ye kadar daha uzun konuşma süresi sağlayan H1 çipi ile güçlendirildi. H1 çipi cihazlar arası geçişi de hızlandırdı. Apple, 2. nesil AirPods’un iki kat daha hızlı bağlandığını söyledi. Bu model ile ayrıca Hey Siri desteği de eklendi.

Apple AirPods Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekim 2019’da AirPods Pro tanıtıldı. Pro model “Aktif Gürültü Engelleme ve tamamen yeni, hafif, kulak içi tasarımda üstün, sürükleyici ses” özelliği ile öne çıkarıldı. Pro modelin yeni kulak içi tasarımı daha iyi gürültü önleme sağlıyor. Apple, Pro kulaklığın IPX4 ter ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu belirtti. Kutu ile birlikte üç farklı boyutta kulaklık ucu veriliyor. Apple, kulaklık uçlarını ayrı olarak da satıyor. AirPods Pro çıktığında 1899 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Güncel Apple Store fiyatı 2099 TL.

AirPods Pro vs AirPods Karşılaştırması

AirPods Pro modelinde olup AirPods 2. nesilde olmayan önemli özellikler:

Aktif gürültü engelleme

Ses Şeffaflığı modu

IPX4 su/ter dayanıklılığı

Uyarlanabilir Ekolayzer (EQ)

Üç uçlu kulak içi tasarım