Sahte AirPods Tespit Etme Yöntemleri: Nasıl Anlaşılır?

Günümüzde hemen hemen her ürünün sahtesi ile karşılaşmamız oldukça mümkün olsa da, söz konusu şey tam kablosuz kulaklık modelleri olduğunda bunu ayırt etmek epey zor. Bu yazımızda sahte AirPods tespit etme yöntemleri ile birlikte satın aldığınız ya da satın alacağınız AirPods'un sahte olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacağız.

Sahte AirPods Nasıl Anlaşılır?

Konuya bir miktar uzaktan baktığımızda AirPods ve AirPods Pro modelleri Apple'ın en başarılı ürünlerinden birisidir ve bu nedenle kopyalanmaya oldukça açıklar. Öte taraftan tipik bir Apple ürünü olarak bu ürünlerin de fiyatları pahalıdır ve dolayısı ile bir çift satın almayı düşünüyorsanız dikkatli adımlar atmanızda fayda var.

Az önce de bahsettiğimiz gibi elektronik ürünlerin çoğunda sahte bir ürünü anlamak herhangi bir uzmanlık gerektirmez. Öte taraftan bir AirPods ya da AirPods Pro için bu durum, bu kadar da kolay değil. Nitekim ürünlerin gerçekten başarılı ve ayırt etmenin oldukça zor olduğu taklitleri piyasada yer alıyor.

AirPods ya da AirPods Pro modellerinin sahte mi yoksa orijinal mi olduğunu anlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

Sahte AirPods Tespit Etme Yöntemleri - 2020

İşte sahte AirPods'ları tespit etme yöntemleri!

1. Seri Numarasını Sorgulayın

Satın aldığınız kulaklığın orijinal mi yoksa sahte mi olduğunu anlamanın ilk ve genellikle en güvenilir yolu Apple'ın resmi internet sitesinde yer alan sistemden seri numarasını doğrulamaktır. Yapmanız gereken ilk şey ürünün asıl kutusunda yer alan seri numarası ile ürünün taşıma çantasında yer alan seri numaralarını karşılaştırmak olacaktır. Eğer bu iki seri numarası birbiri ile aynı ise bu seri numarasını Apple'ın sisteminden sorgulayın.

Bunu yapmak için https://checkcoverage.apple.com/tr adresini ziyaret edin. Apple, seri numarasını cihazınızla doğru bir şekilde tanımlıyorsa cihazınız çok büyük bir olasılıkla orijinaldir. Eğer sistem burada hata veriyorsa cihazınız kesinlikle sahtedir. Öte taraftan orijinal bir kutu ve taşıma çantası ile gelen sahte cihazlar alabileceğinizi unutmayın. Bu durumda daha fazla ipucuna ihtiyaç duyabilirsiniz.

2. Force Touch Özelliğini Kontrol Edin

AirPods Pro modelinde kullanılan Force Touch teknolojisi diğer modellerden ayrı olarak dokunma ile değil, baskı ile çalışır. Hemen aşağıdaki görselde işaretlediğimiz bu alana baskı uyguladığınızda müziği durdurabilir, sonraki parçaya ya da önceki parçaya geçebilir ya da çağrıları yanıtlayabilirsiniz.

Eğer AirPods Pro'nuzdaki bu alan baskıyı değil dokunmaları algılıyorsa cihazınız büyük olasılıkla sahtedir. Bunu algılayabilmek için bir müzik açıkken cihazınızın bu alanına dokunun. Eğer herhangi bir tepki yoksa cihazınız yine büyük olasılıkla orijinaldir.

3. 'Hey Siri' Komutunu Kontrol Edin

Apple'ın H1 çipi ile birlikte AirPods Nesil 2 ve AirPods Pro cihazınız uzakta olsa bile 'Hey Siri' komutlarını otomatik olarak algılayabiliyor. Ucuz ve sahte cihazların pek çoğunda bu teknoloji kullanılamadığı için bu özelliğin kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin.

Bu özelliğin çalışıp çalışmadığını anlamak için kulaklıkları kulağınıza takın ve telefonunuzu uzak bir noktaya (sesinizi algılayamayacağı) yerleştirin. Bu sırada 'Hey Siri, akşam yediye alarm kur' dediğinizde Siri bu işlevi yerine getirip geri dönüş yapıyorsa cihazınızın orijinal olma olasılığı daha da yüksektir.

4. Aktif Gürültü Engelleyici Özelliğini Kontrol Edin

AirPods Pro ile sunulan en önemli yeniliklerden birisi de aktif gürültü engelleyici özelliğidir. Bazı taklit ürünler bu teknolojiyi taklit ediyor olsalar da bu, o kadar da kolay değil. Şimdi bilgisayarınız ya da tabletinizden YouTube'a girin ve bu sırada kulaklığınız, iPhone'unuza takılı olsun. Bunun ardından bilgisayarınızda, tabletinizde ya da başka bir cihazda aşağıdaki videoyu son ses açın.

Bu sırada aktif gürültü engelleyici kapalı konumda olsun ve herhangi bir müzik çalmasın.

Videoyu açtıktan bir süre sonra aktif gürültü engellemeyi açık hale getirin. Eğer cihazınız orijinal ise bu gürültü, çok önemli ölçüde yok olacaktır. Belirtmemiz gerekiyor ki cihazınız orijinal dahi olsa ses tam anlamı ile yok olmayabilir ancak neredeyse yok seviyesine indirgenecektir. Ancak cihazınız orijinal değilse bu gürültü neredeyse eskisi kadar devam edecektir.

5- Uzak Mesafelerdeki Bağlantı Gücünü Kontrol Edin

AirPods modellerinin en başarılı yanlarından birisi de nispeten uzak mesafelerde bile başarılı bir bağlantı kurmasıdır. Yani telefonunuzu odaya bıraktığınızda ve kulaklıkla mutfağa gittiğinizde genellikle ses kesilmeleri ya da bağlantı kopmaları ile karşılaşmazsınız.

Öte taraftan telefonunuz cebinizdeyken, masanın üstündeyken ya da kısacası çok kısa mesafelerdeyken bile yer yer kesilmeler ve kopmalar yaşanıyorsa cihazınız oldukça büyük bir olasılıkla sahtedir.

Çözüm: Güvenilir Yerlerden Satın Alın

Hem AirPods modelleri, hem de diğer tüm ürün gruplarında olduğu gibi bu ve benzer endişeler yaşamamak adına ürünün yetkili satıcılarından satın alımlar yaptığınızdan emin olun. Bu gibi durumlarda sahte ürünlerle karşılaşma olasılığınız, diğer yerlere nazaran çok daha küçük bir olasılık olacaktır.

Fark ettiğiniz gibi teknolojiden oldukça iyi anlayan birisi dahi AirPods'un sahte mi orijinal mi olduğunu anlamakta zorlanabilir. Üreticiler sahte ürünlerde harika kopyalar çıkardılar ve çıkarmaya devam ediyorlar. Bu rehber sahte AirPods'u nasıl tespit edebileceğinizi anlamanıza yardımcı olduysa dostlarınızın da faydalanabilmesi için onlarla paylaşmayı unutmayın.