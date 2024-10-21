AirPods Güncelleme İşlemi Nasıl Yapılır?
AirPods güncellemelerinin nasıl ve ne zaman yüklenmesi gerektiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! İşte AirPods güncelleme rehberi!
Kablosuz kulaklık sektörünün en favori ürünlerinden birisi şüphesiz, Apple imzası taşıyan AirPodslar. Farklı modelleri bulunan bu kablosuz kulaklıklar da tıpkı diğer cihazlarda olduğu gibi güncelleme alıyor. Telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazları manuel olarak güncelleme imkânınız var.
Bu konuda cihazdan gelen bildirimler de size ne zaman nasıl güncelleme yapmanız gerektiği ile ilgili bilgi veriyor. Peki, AirPods’ta güncelleme işlemi nasıl gerçekleşiyor? AirPods güncelleme işlemi nasıl ve ne zaman yapılır? Bu yazımızda AirPods yazılım güncelleme ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları anlatıyoruz.
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AirPods Güncelleme İşlemi Nasıl Yapılır?
AirPods son güncellemelerini cihazınıza yüklemek istiyorsanız, aslında sizin yapmanız gereken çok az şey var. Çünkü AirPods 1 güncelleme işlemi de AirPods 2 güncelleme işlemi de manuel olarak gerçekleştirilmiyor. Cihazlar için uygun koşullar sağlandığında bu güncellemeler kendi kendine yükleniyor. Peki, nedir bu uygun koşullar? Gelin, birlikte bakalım.
- İlk olarak AirPods için yeni bir güncellemenin yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmelisiniz. Bu cihazlar için bir güncelleme yayınlandığında Apple tarafından duyuruluyor.
- İlgili güncellemeyi yüklemek için ise yapmanız gerekenler şu şekilde:
- AirPods kulaklıklarını şarj kutusunun içine koyun.
- Şarj kutusunu şarj kablosu ile şarja takın.
- Kablosuz şarj ile uyumlu bir AirPods kullanıyorsanız cihazı bu şekilde şarj etmeye başlayın.
- Aktif olarak kullandığınız Apple cihazı iPhone ya da iPad olabilir. Bu cihazı AirPods’unuza yakın bir konuma yerleştirin.
- Bu işlemleri tamamladığınızda mevcut güncellemeler otomatik olarak AirPods’a yüklenecektir.
Mevcut AirPods Sürümü Nasıl Kontrol Edilir?
- Cihazınızda en güncel AirPods sürümünün yüklü olup olmadığını tespit etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
- AirPodslarınızı tıpkı güncelleme aşamasında olduğu gibi sürüm kontrolü için de yine şarj kutusuna yerleştirin.
- iPhone’da Ayarlar menüsüne girin.
- Genel seçeneğine tıklayın.
- Hakkında sekmesine girin.
- Bu aşamada AirPods şarj kutusunun kapak kısmını açıp kapatın.
- Telefonda Hakkında menüsünün içinde EID sekmesi yer aldığını ve bu sekmenin altında da AirPods seçeneğinin çıktığını göreceksiniz.
- Bu sekmeye dokunduğunuzda AirPods’unuzda yüklü olan sürüm bilgisi görüntülenecektir.
- Eğer bu sürümün en güncel versiyon olup olmadığından emin değilseniz internette en güncel AirPods sürümü hangisi diye araştırıp öğrenebilirsiniz.