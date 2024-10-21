Kablosuz kulaklık sektörünün en favori ürünlerinden birisi şüphesiz, Apple imzası taşıyan AirPodslar. Farklı modelleri bulunan bu kablosuz kulaklıklar da tıpkı diğer cihazlarda olduğu gibi güncelleme alıyor. Telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazları manuel olarak güncelleme imkânınız var.

Bu konuda cihazdan gelen bildirimler de size ne zaman nasıl güncelleme yapmanız gerektiği ile ilgili bilgi veriyor. Peki, AirPods’ta güncelleme işlemi nasıl gerçekleşiyor? AirPods güncelleme işlemi nasıl ve ne zaman yapılır? Bu yazımızda AirPods yazılım güncelleme ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları anlatıyoruz.

AirPods Güncelleme İşlemi Nasıl Yapılır?

AirPods son güncellemelerini cihazınıza yüklemek istiyorsanız, aslında sizin yapmanız gereken çok az şey var. Çünkü AirPods 1 güncelleme işlemi de AirPods 2 güncelleme işlemi de manuel olarak gerçekleştirilmiyor. Cihazlar için uygun koşullar sağlandığında bu güncellemeler kendi kendine yükleniyor. Peki, nedir bu uygun koşullar? Gelin, birlikte bakalım.

İlk olarak AirPods için yeni bir güncellemenin yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmelisiniz. Bu cihazlar için bir güncelleme yayınlandığında Apple tarafından duyuruluyor.

İlgili güncellemeyi yüklemek için ise yapmanız gerekenler şu şekilde:

AirPods kulaklıklarını şarj kutusunun içine koyun.

Şarj kutusunu şarj kablosu ile şarja takın.

Kablosuz şarj ile uyumlu bir AirPods kullanıyorsanız cihazı bu şekilde şarj etmeye başlayın.

Aktif olarak kullandığınız Apple cihazı iPhone ya da iPad olabilir. Bu cihazı AirPods’unuza yakın bir konuma yerleştirin.

Bu işlemleri tamamladığınızda mevcut güncellemeler otomatik olarak AirPods’a yüklenecektir.

Mevcut AirPods Sürümü Nasıl Kontrol Edilir?