AirPods Şarj Olmuyor, Çözümü Nedir?

AirPods şarj olmuyor, ne yapabilirim sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde sorunun düzelmesine yardım edebilecek çeşitli çözüm yöntemleri bulunuyor.

Kablosuz kulaklık denildiğinde akla ilk gelen ürünlerden bir tanesi olan AirPods'ta bazen bazı problemler meydana gelebiliyor. Ortaya çıkan can sıkıcı sorunlar arasında cihazın şarj olmaması da yer alıyor. Peki, bu sorunu düzeltebilmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor?

AirPods Şarj Olmuyor, Çözüm Yolları Neler?

AirPods'u ve şarj kutusunu temizleyin.

Şarj kutusunun pil seviyesini kontrol edin.

Kulaklığı şarj kutusuna yeniden yerleştirin.

AirPods'u sıfırlayın.

Apple ile iletişime geçin.

Yukarıda AirPods şarj olmama probleminin düzelmesini sağlayabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Farklı bir kablosuz kulaklık satın almak isterseniz en iyi kablosuz kulaklıklar listesini de inceleyebilirsiniz.

AirPods'u ve Şarj Kutusunu Temizleyin

AirPods'un şarj olmamasının en yaygın nedeni, kulaklığın ve şarj kutusunun şarj temas noktalarında kir birikmesidir. Bu, cihazın düzgün bir şekilde şarj olmamasına yol açar. Çok dikkatli bir şekilde hem kulaklığı hem de şarj kutusunu temizleyebilirsiniz.

Temizleme işlemini gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer kablosuz kulaklık hâlâ şarj olmuyorsa bir sonraki yöntemi deneyebilirsiniz.

Şarj Kutusunun Pil Seviyesini Kontrol Edin

Eğer kablosuz kulaklığı ve şarj kutusunu temizlediğiniz hâlde sorun devam ediyorsa şarj kutsunda yeterli seviyede şarj olmayabilir. Şarj kutusunun şarj seviyesi yüzde 10'un altında düşmüşse kulaklıkları şarj etme işlemi başarısızlıkla sonuçlanır.

Şarj kutusunun pil seviyesini kontrol etmek için önce AirPods'u kutunun içerisine yerleştirin ve kapağı kapatın. Daha sonra iPhone'unuza yaklaştırın ve kapağı açın. iPhone'un ekranında şarj kutusunun ve kulaklıkların pil seviyesini gösteren bir pencere göreceksiniz.

Şarj durumunu ayrıca kilit ekranında ya da ana ekranda kaydırma işlemi yaparak widget'lar aracılığıyla da görebilmeniz mümkün. Şarj kutunun pil seviyesi yeterli değilse cihazı şarj edin. Eğer yeterliyse bir sonraki yönteme geçin.

Kulaklığı Şarj Kutusuna Yeniden Yerleştirin

Şarj kutusunda yeterli seviyede şarj olmasına rağmen işlem başarısızlıkla sonuçlanıyorsa kulaklığı kutuya yanlış yerleştirmiş olabilirsiniz. AirPods'lar şarj bağlantı noktasıyla doğru şekilde temas etmediği takdirde şarj olmaz.

Söz konusu nedenden ötürü kablosuz kulaklıkları çıkarın ve şarj kutusuna yeniden yerleştirin. Bu adımı uyguladığınız hâlde hâlâ şarj işlemi gerçekleşmiyorsa bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

AirPods'u Sıfırlayın

Teknoloji devi Apple tarafından üretilen AirPods, AirPods 2, AirPods 3 ve AirPods Pro gibi modellerin tamamı, fabrika ayarlarına dönülmesine imkân tanıyan bir sıfırlama işlevine sahiptir. Dolayısıyla şarj olmama gibi bir problem ile karşı karşıya kaldığınızda kulaklıkları sıfırlamayı deneyebilirsiniz.

Sıfırlama işleminin nasıl gerçekleştirileceğini merak ediyorsanız AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max nasıl sıfırlanır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Apple ile İletişime Geçin

Yukarıda yer alan yöntemlerin tamamını denediyseniz ve sorun hâlâ devam ediyorsa Apple ile iletişime geçebilirsiniz. Apple ekibi, karşılaştığınız can sıkıcı sorunu düzeltebilir.

Bu yazıda Apple tarafından üretilen kablosuz kulaklıkların şarj olmaması hâlinde uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.