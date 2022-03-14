Akıllı Telefonunuz Yavaş mı Şarj Oluyor? Nedenler ve Çözümler!

Akıllı telefonun yavaş şarj olma sorunu ve çözümü nedir? Çoğu akıllı telefonun karşı karşıya kaldığı oldukça can sıkıcı olan problemi düzeltmek için uygulanabilecek pek çok yöntem mevcut. Bu yöntemler sayesinde söz konusu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Günümüzde hemen hemen her kişinin akıllı telefonu bulunuyor. Akıllı telefonlar teknolojinin de gelişmesi ile birlikte küçük bilgisayar haline dönüştü fakat kullanıcılar zaman zaman birçok sorun ile karşılaşabiliyor.

Kullanıcıların karşılaştığı sorunlar arasında cihazın yavaş şarj olması yer alıyor. Çoğu akıllı telefon kullanıcısının yaşadığı problemin düzelmesine yardımcı olabilecek yöntemler bulunuyor.

Akıllı Telefonun Yavaş Şarj Olma Sorunu ve Çözümü

Sahte şarj cihazı kullanmayın.

Kabloda hasar olup olmadığını kontrol edin.

Bataryada problem olabilir.

Şarj portu arızalanmış veya tozlanmış olabilir.

Güç kaynağı yetersiz kalıyor olabilir.

Arka planda çalışan uygulamaları kontrol edin.

Yukarıda yavaş şarj problemini çözecek yöntemleri sıraladık. Yöntemlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Sahte Şarj Cihazı Kullanmayın

Günümüzde akıllı telefon ve tabletlerimizi genel olarak onlarla birlikte gelen USB kablolarını kullanarak şarj ediyoruz fakat çeşitli nedenlerden ötürü bu kablolar arızalanınca yenilerini satın alıyoruz. Bu noktada çok dikkat etmeniz bu nokta mevcut.

Sahte şarj cihazları, akıllı telefonun birçok sorun ile karşılaşmasına neden olabilir ve hatta yangın çıkmasına dahi yol açabilir. Bu sebepten ötürü sahte ürün yerine orijinal şarj cihazı kullanın. Böylelikle hem olası problemleri önlemiş olursunuz hem de telefonun düzgün bir şekilde şarj olmasını mümkün hale getirirsiniz.

2. Kabloda Hasar Olup Olmadığını Kontrol Edin

Uzun süredir kullandığınız şarj kablosu size hissettirmeden ömrünü doldurmuş olabiliyor. Kablolar çantalarımızda ve cebimizde sıkça taşınan şeyler olduğu için kıvrılmaları, ezilmeleri, neme maruz kalmaları olası durumlar.

Söz konusu etkenler ilk başlarda problem olmasa da belli bir süre geçtikten sonra kablonuzun ömrünü azaltıyor. Sonuçta sağlam görünen fakat işlevini doğru yapmayan kablolar ortaya çıkabiliyor.

Arızalı kablolar telefonunuzu yavaş şarj edebilecekleri gibi telefonunuzda kalıcı hasarlara da neden olabilir. Bu nedenle cihazınız yavaş şarj oluyorsa orijinal bir kabloyla tekrar şarj edip aynı problemin devam edip etmediğini denetleyin.

3. Bataryada Problem Olabilir

Eğer cihazınız yavaş şarj oluyorsa ve kablonuzda herhangi bir problem yoksa bataryanızdan kaynaklanan bir probleme sahip olabilirsiniz.

Kimi zaman batarya üretim süreci sonunda ortaya çıkan bir kronik problemin farkına sonradan varılabiliyor. Bu nedenle satın almış olduğunuz telefonun bataryası aslında sorunlu bir parça olabiliyor.

Bataryanızın bu tür bir kronik probleme sahip olup olmadığını öğrenmek için öncelikle bir araştırma yapmanızı öneriyoruz. Ayrıca telefonların bataryaları belli bir kullanım ömrüne sahip. Dolayısıyla yaşadığınız problem, telefonunuzun bataryasının ömrünün dolmuş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda telefonunuzu yetkili teknik servise götürebilirsiniz.

4. Şarj Portu Arızalanmış veya Tozlanmış Olabilir

Akıllı telefon ve tabletlerin şarj portları zamanla yıpranabiliyor ve farklı şartlara maruz kalabiliyor. Sıcak, soğuk, nem, pas, toz, kir gibi etkenler telefonunuzu şarj ettiğiniz USB yuvasının çalışmasını engelleyebilir.

Cihazınızı cebinizde veya çantanızda taşıyorsanız düzenli aralıklarla telefonunuzun şarj portunu temizleyin. Bu işlem sırasında sıvı kullanmayın, yuva içerisindeki parçalara zarar vermeyin ve hassas bir şekilde gerçekleştirin. Aksi takdirde portu bozabilir ve daha büyük bir probleme neden olabilirsiniz.

Telefonunuzun şarj yuvasının içerisine bir madde girdiğinde ve içeriye baskı yaptığında içerideki pinlerin hasar alması muhtemel. Ayrıca nem ve cebinizdeki ter gibi şartlar zamanla bu yuvanın paslanmasına neden olabiliyor. Bu gibi durumlarda cihazınızı yetkili teknik servise teslim edebilirsiniz.

5. Güç Kaynağı Yetersiz Kalıyor Olabilir

Telefonlarımızı prizlerden şarj etmenin yanı sıra bilgisayarlardan veya powerbank’lerden şarj edebiliyoruz. Eskiden telefonlarımızı bilgisayarlardan şarj etmek kolay bir seçenekti çünkü telefonlarımızın düşük kapasiteli bataryalarını şarj etmek için daha zayıf bir güç kaynağı yeterli oluyordu

Yeni nesil telefonların batarya kapasiteleri arttıkça daha yüksek güç ihtiyaçları oluştu. Bu ihtiyacı karşılamak için ise bilgisayarların USB çıkışları yeterli olmayabiliyor. Powerbank'ler ise telefonunuzu şarj edebilmek için belli bir çıkış gücüne sahip olması gerek. Telefonunuzun standartlarını karşılamayan bir powerbank, yavaş şarj problemine neden olacaktır.

6. Arka Planda Çalışan Uygulamaları Kontrol Edin

Ayarları açın.

Pil kategorisini görüntüleyin.

"Pil kullanımı" menüsünü açın.

Karşı karşıya kaldığınız sorunun kaynağı yazılımsal olabilir çünkü bazı uygulamalar yüksek güç tüketiyor. Bunun sonucunda ise akıllı telefonunuzun şarjı çok hızlı bir şekilde azalabiliyor. Hızlı şarj tükenmesinin yanı sıra yavaş şarj olma sorunu da yaşanıyor.

Bu tür durumlar uygulama güncellemeleri yaptığınızda ortaya çıkabileceği gibi yeni bir uygulama indirip yüklediğinizde de karşınıza çıkabiliyor. Hangi uygulamanın çok pil tükettiğini yukarıda yer alan adımları takip ederek öğrenebilirsiniz.

Mobil cihazınızda bir köşede duran ve kullanmadığınız uygulamaları düzenli olarak silmenizi tavsiye ediyoruz. Siz bu uygulamaları kullanmasanız bile arka planda işlem yapabilir ve gereksiz yere pil ömrü tüketebilir.

Akıllı Telefonun Daha Hızlı Şarj Olması İçin Yapılabilecekler Neler?

Telefonunuzu prizden şarj edin.

Şarj esnasında telefonunuzu kullanmayın.

Telefonu uçak moduna alın.

Telefonunuzu kapatın.

Orijinal şarj cihazını tercih edin.

Yukarıda akıllı telefonun daha hızlı şarj olması için yapılabilecekler neler sorusunu cevapladık. Şimdi, bu yöntemleri daha detaylı bir şekilde ele alalım.

1. Telefonunuzu Prizden Şarj Edin

Akıllı telefonunuzu USB kablosu aracılığı ile bilgisayardan şarj edebilmeniz mümkün fakat bu, cihazınızın yavaş şarj olmasına neden olur. Bu sebepten dolayı cihazınızı prizden şarj edin. Böylelikle telefonunuzu daha hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz.

2. Şarj Esnasında Telefonunuzu Kullanmayın

Cihazı daha hızlı şarj edebilmek için uygulamanız gereken bir yöntem daha bulunuyor. Şarj sırasında uzun süre boyunca çeşitli uygulamalar kullanıyorsanız telefonunuz normalden daha geç şarj olur çünkü açık olan uygulamalar belirli bir güç tüketir. Bu nedenle şarj esnasında cihazınızı kullanmayın.

3. Telefonu Uçak Moduna Alın

Ayarları açın.

"Kablosuz bağlantı ve ağlar" kategorisini açın.

Uçak modunu etkinleştirin.

Şarj sırasında akıllı telefon üzerinden uygulama kullanmanız ya da internette gezinmeniz gerekiyorsa uçak modunu aktif edebilirsiniz. Bunun için yukarıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz. Bazı telefonlarda uçak modunun yer aldığı kategorinin ismi farklı olabilir. Ayrıca bildirim panelinde genellikle uçak modu kısayolu bulunuyor.

Uçak modunu etkinleştirdiğinizde diğer kişilerin size ulaşamayacağını unutmayın. Bu nedenle önemli bir arama beklediğiniz zamanlarda bu yöntemi uygulamayın.

4. Telefonunuzu Kapatın

Şarj esnasında akıllı telefonunuzu kullanmanızı gerektirecek bir iş yoksa cihazınızı kapatabilirsiniz. Böylece arka planda hiçbir uygulama veri tüketmez ve cihazınız daha hızlı bir şekilde şarj olabilir.

5. Orijinal Şarj Cihazını Tercih Edin

Her zaman orijinal şarj cihazını kullanmaya özen gösterin çünkü sahte şarj cihazları yavaş şarj ve yangın gibi büyük problemlere neden olabilir.

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