En İyi Batarya Performansına Sahip Akıllı Telefonlar

Piyasada çok sayıda akıllı telefon modeli yer almaktadır. Peki, en iyi batarya performansı sunan akıllı telefonlar neler? Pil konusunda oldukça başarılı olan akıllı telefon modellerini bir arada topladık.

Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sürekli olarak gelişen mobil sektörde bazı telefonlar işlemci ve ekran özellikleri ile ön plana çıkarken bazıları ise batarya kapasiteleri ile dikkatleri üzerinde topluyor.

Batarya konusunda başarılı performans sergileyen telefon modellerinin hangileri olduğunu merak ediyorsanız, hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz.

Uzun Batarya Ömrü Sunan Akıllı Telefonlar Listesi

Redmi 9T

Samsung Galaxy A32

Poco X3 Pro

Poco X3 GT

Xiaomi 11T

Samsung Galaxy S22 Ultra

Apple iPhone 13 Pro Max

Birbirinden başarılı telefon modelleri yukarıda sıralanmıştır. Listedeki telefonlar hakkında daha ayrıntılı bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

1. Redmi 9T Özellikleri Neler?

Ekran: 6,53 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Snapdragon 662

GPU: Adreno 610

RAM: 4 GB / 6 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 6000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10, MIUI 12

Ağırlık: 198 gram

Sahip olduğu 6000 mAh batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Redmi 9T adlı modelde 18W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Gücünü Snapdragon 662 işlemcisinden alan telefon, Android 10 işletim sistemi ile birlikte geliyor.

2. Samsung Galaxy A32 Özellikleri

Ekran: 6,4 inç, Super AMOLED, 90Hz

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G80

GPU: Mali-G52 MC2

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Pil: 5000 mAh, 15W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1

Ağırlık: 184 gram

5000 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj teknolojisine sahip olan Galaxy A32 20 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. En iyi batarya performansına sahip akıllı telefonlar listesinde konumlanan telefonda MediaTek Helio G80 yer alıyor.

3. Poco X3 Pro Özellikleri Neler?

Ekran: 6,67 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Snapdragon 860

GPU: Adreno 640

RAM: 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Pil: 5160 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Ağırlık: 215 gram

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Poco X3 Pro’da 5160 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Gücünü Snapdragon 860 işlemcisinden alan telefon, 11 saate kadar oyun oynama olanağı tanıyor.

4. Poco X3 GT Özellikleri

Ekran: 6,6 inç, IPS LCD, 120Hz, HDR10

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek Dimensity 1100

GPU: Mali-G77 MC9

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 5000 mAh, 67W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Ağırlık: 193 gram

Liquidcool 2.0 isimli soğutma teknolojisi ile dikkat çeken Poco X3 GT, 5000 mAh batarya kapasitesine sahiptir. 67W hızlı şarj teknolojisinin yer aldığı telefonun 42 dakikada yüzde 100 seviyesinde şarj oluyor. En iyi batarya performansına sahip akıllı telefonlar listesindeki cihaz, yalnızca 10 dakika şarj ile 3,5 saate kadar video oynatma imkânı sunuyor.

5. Xiaomi 11T Özellikleri Neler?

Ekran: 6,67 inç, AMOLED

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek Dimensity 1200

GPU: Mali-G77 MC9

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 5000 mAh, 67W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Ağırlık: 203 gram

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Xiaomi 11T modelinde 67W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Android 11 ile birlikte gelen telefonda Mali-G77 MC9 GPU bulunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 1200’den alan cihaz 8 GB RAM ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

6. Samsung Galaxy S22 Ultra Özellikleri Neler?

Ekran: 6,8 inç, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+

Çözünürlük: 1440 x 3088 piksel

İşlemci: Exynos 2200

RAM: 8 GB / 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 12 MP + 108 MP + 10 MP + 10 MP

Ön Kamera: 40 MP

Pil: 5000 mAh, 45W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12, One UI 4.1

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy S22 Ultra, tasarımın yanı sıra sahip olduğu batarya kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisiyle de etkiliyor. En iyi batarya performansı sunan akıllı telefonlar listesinde yer alan cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj mevcuttur.

7. Apple iPhone 13 Pro Max Özellikleri

Ekran: 6,7 inç, Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision

Çözünürlük: 1284 x 2778 piksel

İşlemci: Apple A15 Bionic

RAM: 6 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Pil: 4352 mAh, 27W hızlı şarj

İşletim Sistemi: iOS 15

Ağırlık: 240 gram

IOS işletim sistemine sahip olan Apple iPhone 13 Pro Max modelinde 4352 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan cihazda 27W hızlı şarj mevcuttur. Depolama alanı tarafında dört farklı seçenek sunan cihazın ekranı 6,7 inç büyüklüğündedir.

Bu listemizde en iyi batarya performansı sunan akıllı telefonlar ile karşınızdaydık. Bu konuya dair düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.