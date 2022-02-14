En İyi Batarya Performansına Sahip Akıllı Telefonlar
Uzun batarya ömrü sunan akıllı telefonlar neler? İşte pil konusunda başarılı performans sergileyen, birbirinden başarılı akıllı telefon modellerinin listesi!
Piyasada çok sayıda akıllı telefon modeli yer almaktadır. Peki, en iyi batarya performansı sunan akıllı telefonlar neler? Pil konusunda oldukça başarılı olan akıllı telefon modellerini bir arada topladık.
Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sürekli olarak gelişen mobil sektörde bazı telefonlar işlemci ve ekran özellikleri ile ön plana çıkarken bazıları ise batarya kapasiteleri ile dikkatleri üzerinde topluyor.
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Batarya konusunda başarılı performans sergileyen telefon modellerinin hangileri olduğunu merak ediyorsanız, hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz.
Uzun Batarya Ömrü Sunan Akıllı Telefonlar Listesi
- Redmi 9T
- Samsung Galaxy A32
- Poco X3 Pro
- Poco X3 GT
- Xiaomi 11T
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Apple iPhone 13 Pro Max
Birbirinden başarılı telefon modelleri yukarıda sıralanmıştır. Listedeki telefonlar hakkında daha ayrıntılı bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
1. Redmi 9T Özellikleri Neler?
- Ekran: 6,53 inç, IPS LCD
- Çözünürlük: 1080 x 2340 piksel
- İşlemci: Snapdragon 662
- GPU: Adreno 610
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 6000 mAh, 18W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 10, MIUI 12
- Ağırlık: 198 gram
Sahip olduğu 6000 mAh batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Redmi 9T adlı modelde 18W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Gücünü Snapdragon 662 işlemcisinden alan telefon, Android 10 işletim sistemi ile birlikte geliyor.
2. Samsung Galaxy A32 Özellikleri
- Ekran: 6,4 inç, Super AMOLED, 90Hz
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: MediaTek Helio G80
- GPU: Mali-G52 MC2
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Pil: 5000 mAh, 15W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Ağırlık: 184 gram
5000 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj teknolojisine sahip olan Galaxy A32 20 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. En iyi batarya performansına sahip akıllı telefonlar listesinde konumlanan telefonda MediaTek Helio G80 yer alıyor.
3. Poco X3 Pro Özellikleri Neler?
- Ekran: 6,67 inç, IPS LCD
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: Snapdragon 860
- GPU: Adreno 640
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Pil: 5160 mAh, 33W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
- Ağırlık: 215 gram
6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Poco X3 Pro’da 5160 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Gücünü Snapdragon 860 işlemcisinden alan telefon, 11 saate kadar oyun oynama olanağı tanıyor.
4. Poco X3 GT Özellikleri
- Ekran: 6,6 inç, IPS LCD, 120Hz, HDR10
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: MediaTek Dimensity 1100
- GPU: Mali-G77 MC9
- RAM: 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 5000 mAh, 67W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
- Ağırlık: 193 gram
Liquidcool 2.0 isimli soğutma teknolojisi ile dikkat çeken Poco X3 GT, 5000 mAh batarya kapasitesine sahiptir. 67W hızlı şarj teknolojisinin yer aldığı telefonun 42 dakikada yüzde 100 seviyesinde şarj oluyor. En iyi batarya performansına sahip akıllı telefonlar listesindeki cihaz, yalnızca 10 dakika şarj ile 3,5 saate kadar video oynatma imkânı sunuyor.
5. Xiaomi 11T Özellikleri Neler?
- Ekran: 6,67 inç, AMOLED
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: MediaTek Dimensity 1200
- GPU: Mali-G77 MC9
- RAM: 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 5000 mAh, 67W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
- Ağırlık: 203 gram
5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Xiaomi 11T modelinde 67W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Android 11 ile birlikte gelen telefonda Mali-G77 MC9 GPU bulunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 1200’den alan cihaz 8 GB RAM ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
6. Samsung Galaxy S22 Ultra Özellikleri Neler?
- Ekran: 6,8 inç, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+
- Çözünürlük: 1440 x 3088 piksel
- İşlemci: Exynos 2200
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 12 MP + 108 MP + 10 MP + 10 MP
- Ön Kamera: 40 MP
- Pil: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 12, One UI 4.1
Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy S22 Ultra, tasarımın yanı sıra sahip olduğu batarya kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisiyle de etkiliyor. En iyi batarya performansı sunan akıllı telefonlar listesinde yer alan cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj mevcuttur.
7. Apple iPhone 13 Pro Max Özellikleri
- Ekran: 6,7 inç, Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision
- Çözünürlük: 1284 x 2778 piksel
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- RAM: 6 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Pil: 4352 mAh, 27W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: iOS 15
- Ağırlık: 240 gram
IOS işletim sistemine sahip olan Apple iPhone 13 Pro Max modelinde 4352 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan cihazda 27W hızlı şarj mevcuttur. Depolama alanı tarafında dört farklı seçenek sunan cihazın ekranı 6,7 inç büyüklüğündedir.
Bu listemizde en iyi batarya performansı sunan akıllı telefonlar ile karşınızdaydık. Bu konuya dair düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.
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