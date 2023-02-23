Akıllı Telefonunuzun IMEI Numarasını Nasıl Öğrenirsiniz?

Hayatımızın vazgeçilmezi olan akıllı telefonlar her geçen gün daha da popülerleşmektedir. Öyle ki milyarlaca akıllı telefon şu an günümüzde bulunuyor. Ve bu akıllı telefonların kimileri ömrünü doldurmuşken kimileri yaşamını sürdürüyor. Ancak akıllı telefonlarında T.C. kimlik numarasına benzer bir yapıda kimlik numaraları olduklarını biliyor muydunuz? Kısa bir bilginin ardından sizler için akıllı telefonların IMEI numarası nasıl öğrenilir? Adım adım anlatıyoruz.

Akıllı Telefon IMEI Numarası Nasıl Öğrenilir?

Telefonunuzu açın.

Arama kısmına gelin.

Arama kısmına “ *#06# ” yazın.

” yazın. Arama tuşuna basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra, akıllı telefon IMEI numarasını ve SN numarası öğrenmiş olacaksınız.

Akıllı telefon IMEI numarası öğrenmenin bir diğer yöntemi ise telefonun arkasına bakmak veya kutusuna bakmaktır. Bu sayede akıllı telefonunuzun IMEI numarasını öğrenmiş olursunuz. Ayrıca IMEI Sorgulama uygulamasını kullanarak akıllı telefonlarda IMEI numarasını öğrenebilirsiniz.

iPhone IMEI Numarası Öğrenme

İlk olarak telefonumuzun ayarlar sekmesine giriş yapmamız gerekiyor.

Ayarlar sekmesinin altında yer alan “Genel” seçeneğine de tıklayarak devam ediyoruz.

Genel’in altına girdiğimizde hemen en başta “Hakkında” kısmını göreceksiniz. Bu butona da basarak yine devam ediyoruz.

Hakkında menüsüne giriş yaptığımızda ekranın hemen alt kısımlarına doğru “IMEI” adlı bir bölme göreceksiniz. Bu bölmede yer alan kod direkt olarak cihazınızın kimlik kodu olan IMEI numarası.

​ Android IMEI Numarası Öğrenme

Android cihazlarda IMEI bulmak için de iOS ile benzer bir yöntem takip ediliyor. Yine telefonumuzun “Ayarlar” uygulamasına giriş yapıyoruz. Ayarlar uygulamasının en altında yer alan “Hakkında” seçeneğine tıklayarak yine devam ediyoruz. Hakkında bölümüne de girdikten sonra “Telefon kimliği” butonuna tıklayarak bir adım daha ilerliyoruz. Karşınıza bu aşamada IMEI kodunu belirten bir bölüm çıkacaktır. Buradaki kodu daha sonra kullanmak üzere bir kağıda yazabilir ve güvenli bir yerde saklayabilirsiniz.

Sunduğumuz tüm bu IMEI bulma yöntemlerinin IMEI numaramı nasıl öğrenebilirim diyecek kullanıcılar için faydalı olacağını umuyoruz. Aklınıza takılan bir şey olursa bizlere yorumlarınızla iletmeyi de unutmayın.