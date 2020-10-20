Akıllı Telefonun Kaçak mı Kayıtlı mı Olduğunu Anlama (IMEI Sorgulama)

Akıllı Telefonun Kaçak mı Kayıtlı mı Olduğunu Anlama - Bildiğiniz gibi bir akıllı telefonun ülkemizde sorunsuz bir şekilde operatör hizmeti alabilmesi için kayıtlı olması gerekiyor. Eğer kullandığınız akıllı telefon sisteme kayıtlı değilse kısa bir süre mobil hizmetlere erişimi kapatılıyor. Bu noktada akıllı telefonunuzun kaçak mı yoksa kayıtlı mı olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Peki IMEI Sorgulama Nasıl Yapılır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar!

Özellikle ikinci el olarak satın alacağınız bir telefonu satın almadan önce kontrol etmenizde fayda var. Bu noktada kontrollerinizden birisi de cihaza ait IMEI'nin kayıtlı olup olmadığıdır. Tabii bazı durumlarda aynı sorun sıfır cihazlarda da yaşanabiliyor. Özellikle bilinmeyen yerlerden aldığınız sıfır telefonları da satın almadan önce kontrol etmenizde fayda var.

IMEI Sorgulama Nasıl Yapılır?

Baştan belirtmemiz gerekirse IMEI yalnızca akıllı telefonlara özgü bir sistem değildir. Hücresel veri özelliğine sahip olan tüm cihazlarda, ki bunların arasında tabletler ve hatta akıllı saatler de yer alıyor, yasal olarak bir IMEI numarasına sahip olmalıdır.

Eğer satın aldığınız cihazın IMEI'si kayıtlı değilse operatörünüzün sunduğu çağrı ya da veri hizmetlerinden faydalanamıyorsunuz. Bu da yapılacak onlarca işlemden dolayı başınızı ağrıtabilecek bir süreç olduğu için önlemlerinizi başta almak en doğrusu olacaktır.

IMEI Numarası Öğrenme: IMEI Nasıl Öğrenilir?

IMEI numaranızı öğrenmek için kullanabileceğiniz dört farklı yöntem bulunuyor:

Telefonunuzda arama ekranını açarak *#06# tuşlarını tuşlayın. Diğer cihazlarda Ayarlar -> Hakkında sekmelerini takip edin. Cihazın kutusunda yer alan bilgileri kontrol edin. Cihazın faturasında yer alan bilgileri kontrol edin.

IMEI Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte IMEI Sorgulama Hizmeti, E-Devlet bünyesine dahil edildi. Yine de bu hizmetten faydalanabilmek için herhangi bir giriş yapmanıza gerek yok. Yalnızca buraya tıklayarak ilgili alana IMEI'nizi girip sorgulayabilirsiniz.

İthalat Yoluyla Kaydedilen IMEI Ne Demek?

Eğer 'Durum' sekmesinde IMEI Numarası Kayıtlı yazısını görüyorsanız öncelikle derin bir oh çekebilirsiniz. Bunun ardından hemen altında yer alan 'Kaynak' sekmesinde İthalat Yoluyla Kaydedilen IMEI yazısını görmeniz gerekiyor. Bu durum cihazınızın normal bir şekilde kaydedildiği anlamına geliyor.

Yolcu Beraberi Kaydedilen IMEI Ne Demek?

Eğer 'Durum' sekmesinde IMEI Numarası Kayıtlı yazıyorsa ancak 'Kaynak' sekmesinde Yolcu Beraberi Kaydedilen Cihaz yazısını görüyorsanız bu, cihazın pasaport kayıtlı olduğu anlamına geliyor. Son düzenlemelerle birlikte pasaport kayıtlı cihazları, kayıt ettiren kişilerden başkası kullanamıyor. Bu nedenle bu cihazları satın almamanızı tavsiye ederim.

Kayıt Dışı Olduğu Tespit Edilen IMEI Ne Demek?

Eğer 'Durum' sekmesinde Kayıt Dışı Olduğu Tespit Edilen IMEI yazıyorsa, bu cihazın ne ithalat ne de pasaport yolu ile kaydedilmediğini gösterir. Bu durumda cihaz ya kapanmıştır ya da yakın bir zamanda kullanıma kapatılacaktır. Bu cihazları satın almamanız gerekiyor.

Haberleşme Bağlantısı Kesilen IMEI Ne Demek?

Eğer 'Durum' sekmesinde Haberleşme Bağlantısı Kesilen IMEI yazısını görüyorsanız, bu cihazın üzerinde çeşitli soruşturmalar olduğunu gösteriyor. Cihaz büyük ihtimalle çalıntı olmakla birlikte çeşitli suçlara da karışmış olabilir. Bu cihazları asla ama asla satın almamalısınız.

Çalıntı / Klonlanmış IMEI Ne Demek?

Eğer 'Durum' sekmesinde Çalıntı / Klonlanmış IMEI yazısını görüyorsanız cihazın IMEI numarası büyük ihtimalle başka bir cihazdan kopyalanmıştır. Bu durumda bir hata olduğunu düşünüyorsanız BTK ile iletişime geçmeniz gerekiyor.