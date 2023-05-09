Japonya’nın Hitchcock’u Akira Kurasawa Kimdir?

Tüm yaşamını sinemaya adayan Akira Kurasawa evde otururken dahi kendi zihninde sahneler canlandırıp onları beyaz perdeye aktarırdı. İmparator lakaplı yönetmenin yaşamını sinema oluşturuyordu. Sinema dünyasına kazandırdığı tekniklerle adından daha çok söz ettirdi.

İmza attığı başarılı yapıtlarla unutulmazlar arasına giren Akira Kurasawa’nın hayatını sizler için inceledik.

Akira Kurasawa Hayatı

Akira Kurasawa; 23 Mart 1910 yılında Japonya’nın Tokyo kentinde dünyaya geldi. Ünlü yönetmenin 57 senelik kariyer yaşamı dopdolu geçti. Tam olarak 30 filme imzasını atan Akira Kurasawa, tarihteki en başarılı yönetmenler arasında yer alıyor. Yedi çocuklu bir ailenin son çocuğu olan ünlü yönetmenin babası askeri okulda öğretmenlik yapıyordu.

Ünlü yönetmen sakin, normal bir çocukluk geçirdi. Abisi Japonya’da sessiz filmin popüler olduğu dönemde anlatıcı olarak sinema dünyasında yer almıştır. Abisinin önerilerini dikkate alarak birçok sinema klasiğini izlemiştir. Aynı zamanda resim ile de uğraşmıştır. Normal, idealleri için yaşamını sürdürürken Akira Kurasawa bir gün abisinin intiharıyla sarsılmıştır.

Akira Kurasawa, 1945 yılında aktris Yoko Yaguchi evlendi. Çiftin Kazuko isminde bir kızı ve Hisao adını verdikleri bir de erkek evlatları oldu. Ünlü yönetmen 6 Eylül 1988 yılında Tokyo’da vefat etti.

Akira Kurasawa’nın Kariyeri

Akira Kurasawa, abisinin intiharından bir süre sonra PCL yapım şirketinde sinema dünyasında yer almaya başladı. Burada yardımcı yönetmen olarak çalışmaya başladı. Birçok filmde yardımcı yönetmen ve senarist olarak görev yaptı. 1943 yılında tam olarak II. Dünya Savaşı’nın olduğu sırada ilk filmini çekti.

Popüler aksiyon filmi Sugata Sanshiro’da yer aldı. II. Dünya Savaşı’nın ardından 1948 yılında Drunken Angel isimli filmi çekti. Drunken Angel filmiyle Japonya’nın genç ve yetenekli yönetmenleri arasında önemli yere sahip oldu.

Akira Kurasawa’nın Raşamon filmi en dikkat çeken yapımlarındandır. Raşamon’un ilk gösterimi 1950 yılında Tokyo’da gerçekleşti. Raşamon, 10 Eylül 1951 yılında Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan ödülünü kazandı. Japon sinemasının dünyada tanınmasında etkili oldu.

Kuzey Amerika ile Avrupa’da gösterime girdikten sonra batının sinema sektöründe önemli bir reklam elde etti. Hem Akira Kurasawa’nın hem de Raşamon’un başarısı Japon yönetmenlerin dünya genelinde önünü açtı. Japonya’nın Hitchcock’u 1950-1960 yılları arasında çok üretkendi. Özellikle Yojimbo, Ikiru ve Yedi Samuray filmleri çok sevildi.

Ünlü yönetmen, 1960’lı yıllardan itibaren çok film çekmemeye başladı. Fakat son dönemlerinde çekmiş olduğu Ran ve Kagemusha adlı iki epik filmi birçok ödüle layık görüldü. Kagemusha filmi, Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. Akademi Ödülleri tarafından 1990 yılında Akademi Onur Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Akira Kurasawa’nın ölümünden sonrada pek çok ödülde adı geçti. CNN, “Son 100 yılda Asya’nın gelişmesine en çok katkıda bulunan insanlardan (beşli) biri” olarak seçti. AsianWeek dergisindeyse “Sanat, Edebiyat ve Kültür” kategorisi kapsamında “Yılın Asyalısı” şeklinde adlandırıldı. Başarılı yönetmen bir de Türkçe’ye de çevrilen “Kurbağa Yağı Satıcısı” isimli bir kitap kaleme almıştır.

Akira Kurasawa’nın En Çok İzlenen Filmleri

Yedi Samuray

Gizli Kale

Ran

Sanjuro

Kızıl Sakal

1. Yedi Samuray

Akira Kurasawa’nın en iddialı filmleri arasında yer alıyor. Haydutlar tarafından saldırıya uğrayan savunmasız bir köyün yedi samuray tarafından korunması konu edilmiştir. Bu film gösterime girdiğinde önemli başarılar elde etti.

Yedi Samuray filminde korkusuz Samurai Kambei konu edilmiştir. Haydutlar yüzünden köy halkı düzgün yaşayamaz hale gelir. Dolayısıyla tek çare olarak gördükleri Kambei’den hem köylerini hem de kendilerini korumalarını isterler. Bunun üzerine Yedi Samuray’dan ekip kurularak köy savunulur.

2. Gizli Kale

Dram ve macera türündeki filmde Orta Çağ’daki Japonya anlatılıyor. Gizli Kale filminde prenses Yukihime ile Samuray Rokurota bir kalenin içine saklanır. Filmin konusu da tam anlamıyla burada başlamaktadır.

3. Ran

Ran filmi, iktidar mücadelesini ele alıyor. 1985 yapımlı film, o dönemde harcanan maliyetiyle dikkat çekmiştir. Çünkü çekildiği dönemin en yüksek fiyatlı Japon filmidir. Akira Kurasawa, Ran’ın senaryosunun yazılmasında da yer almıştır.

4. Sanjuro

1962 yılında çekilen Sanjuro filmi, siyah beyaz Japon filmi olarak biliniyor. Filmde bir valinin kaçırılması konu edilmiştir. Valinin yeğeni Lori ve sekiz Samuray amcayı kurtarmaya gider. Fakat kurtarma operasyonunda Sanjuro’ya da ihtiyaç duyarlar. Tam olarak Sanjuro’ya güven olmasa da yine de hep birlikte kurtarma operasyonunu yürütürler.

5. Kızıl Sakal

Dram türündeki Kızıl Sakal isimli filmde Yasumoto adlı genç doktorun halk kliniğinde işe başlaması ele alınıyor. Doktor işe başladıktan sonra aklına gelmeyecek bazı durumlarla karşılaşır.

Peki siz Akira Kurasawa'ya tanıyor muydunuz? Eğer izlediğiniz bir filmi varsa yorumlardan bizlere yazabilirsiniz.