Alfa Romeo 33 Stradale Özellikleri

Sadece 33 adet olarak üretilen Alfa Romeo 33 Stradale isimli ikonik araç, özel yapım teknikleri ve kişiselleştirilebilir özellikleri ile dikkat çekiyor. 60’lı yılların ikonik modeli olan Romeo 33 Stradale’nin yenilenmiş versiyonu olarak tanıtılıyor. Bu araç için hem iç tema hem de dış tasarım anlamında müşterilere farklı seçenekler sunuluyor.

Söz konusu seçeneklerle oluşturulan kombinasyonlar, sınırlı sayıda üretilen bu araçların her birinin diğerinden farklı olmasını sağlıyor. Modernleştirilmiş Alfa Romeo 33 Stradale’nin hem tasarım hem de teknik açıdan özelliklerini bu yazımızda sizin için ele alıyoruz.

İşte, Alfa Romeo 33 Stradale’ye dair önemli detaylar!

Alfa Romeo Stradale 33 Özellikleri

1960 yılında markanın aynı isimle ürettiği ikonik model sadece 18 adet olarak piyasaya sunulmuştu. Şimdi ise bu modelin modernleştirilmiş hali toplamda 33 adet olarak satışa çıkıyor.

11 Eylül 2022’de gerçekleştirilen F1 Monza Grand Prix adlı etkinlikte tamamı satılan bu araçlar ilgi çekici detayları ile heyecan uyandırıyor. Alfa Romeo 33 Stradale’nin diğer özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Karbon fiber monokok şasi

Polikarbondan üretilmiş arka cam

Pencere kenarlarına kadar karbon fiber kullanımı

Alüminyum iskelet desteği

Tributo ve Alfa Corse isimli iki farklı iç mekân teması seçeneği.

Tributo ile klasik bir araç tasarımı

Alfa Corse ile sportif bir tarz

Kumaş: Alcantara ve deri ağırlıklı

3.0 litre V6 (Çift turbo – 630 beygir)

8 ileri vites

ZF Çift kavrama şanzıman

İsteğe bağlı olarak tamamen elektrikli araç seçeneği

Elektrikli modelde 750 beygir güç üretimi

450 km menzil

Coupe kasa tipi

Çift kapılı

İlk 3 saniyede 100 km/s hıza ulaşabilme

Max. 333 km/saat hız

Break-by-wire teknolojisi

Brembo karbon seramik diskler

Aktif amortisörler

Süspansiyon yükseltme

Çift kollu ön süspansiyon

Quadrifoglio ikilisinde 600 Nm max Tork

Alfa Romeo tarafından yapılan açıklamaya göre Stradale 33’ün ardından daha farklı ve yenilikçi, özel tasarım araçların geleceği belirtiliyor. Bir günde tüm modellerinin satışı gerçekleşen bu özel seri el işçiliği ile Carrozzeria Touring Superleggera’da üretiliyor.

33 adet şaheser olarak tanımlayabileceğimiz araç yoldaki engellere karşı duyarlılığı ve gelişmiş teknolojileri sayesinde sağladığı konforlu kullanım olanakları ile tarihe adını yazdırıyor.