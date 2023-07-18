Rolls Royce Fiyat Listesi - 2023
İngiliz araba markası Rolls Royce, lüks ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Markanın kendine hayran bırakan modellerini ve fiyatlarını sizler için listeledik!
Rolls Royce; Henry Royce tarafından kurulmuştur. Henry Royce, 1904’te markanın ilk aracını tasarladı. Akabinde Charles Stewart Rolls’la tanıştılar. Charles Stewart Rolls ve Henry Royce aralarında anlaşma yaparak araç üretmeye başladılar.
Ünlü araba markasının hedefi üst seviyede hem lüks hem de kaliteli araçlar üretmekti. Rolls Royce, 1987’ye kadar kendi çatısı altında hizmet verdi. Daha sonra haklarını Rolls-Royce aracılığıyla BMW’ye devretti. BMW’den sonra da markanın hakları Volkswagen AG’nin kontrolüne geçti.
Rolls Royce Fiyatları
Rolls Royce araba markasının 2023 güncel fiyat listesi şu şekildedir:
1. Phantom
- Rolls-Royce Phantom Phantom Extended 6.7L Twin-Turbo V12 Gas: 545.000 Dolar
- Rolls-Royce Phantom 6.7L Twin-Turbo V12 Gas: 465.000 Dolar
2. Spectre
- Rolls Royce Spectre EV: 413.000 Dolar
3. Wraith
- Rolls-Royce Wraith 6.6L Twin-Turbo V12 Gas: 330.000 Dolar
4. Cullinan
- Rolls-Royce Cullinan Black Badge 6.8L Twin-Turbo V12 Gas: 382.000 Dolar
- Rolls-Royce Cullinan 6.7L Twin-Turbo V12 Gas: 348.500 Dolar
5. Dawn
- Rolls-Royce Dawn Black Badge 6.6L Twin-Turbo V12 Gas: 428.050 Dolar
- Rolls-Royce Dawn 6.6L Twin-Turbo V12 Gas: 356.500 Dolar
6. Ghost
- Rolls-Royce Ghost Extended 6.7L Twin-Turbo V12 Gas: 388.000 Dolar
- Rolls-Royce Ghost 6.7L Twin-Turbo V12 Gas: 340.000 Dolar
- Rolls-Royce Ghost Black Badge 6.7L Twin-Turbo V12 Gas: 340.500 Dolar
Rolls Royce markalı araçlar, mühendislik harikası olarak nitelendirilebilir. Rolls Royse markası tarafından üretilen araçlar dünyanın en iyi otomobilleri arasında yer alıyor. Markanın yıllar önce ürettiği otomobiller dahi hala iyi performans sergiliyor.
Rolls Royce, müşterilerinin taleplerini dikkate alarak araç üretiyor. Aynı zamanda müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına da kulak veriyor. Örneğin; markanın eski modeli olan Ghost, günümüzde yeni modeliyle kullanıcılarının karşısına çıktı.
Rolls Royce otomobiller “Geleceğe Odaklı” ve “Sadeliğin Mükemmelliği” gibi ifadelerle tanımlanabilir. Lüks konseptte araçlar üreten markanın merkezi, İngiltere’nin West Sussex bölgesinde bulunuyor. Beyonce ve Jay-Z’e 20 milyon Pound’luk araçlar yapan marka, zenginliğin simgesi olarak da tabir ediliyor.
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