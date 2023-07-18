Rolls Royce Fiyat Listesi - 2023

Rolls Royce; Henry Royce tarafından kurulmuştur. Henry Royce, 1904’te markanın ilk aracını tasarladı. Akabinde Charles Stewart Rolls’la tanıştılar. Charles Stewart Rolls ve Henry Royce aralarında anlaşma yaparak araç üretmeye başladılar.

Ünlü araba markasının hedefi üst seviyede hem lüks hem de kaliteli araçlar üretmekti. Rolls Royce, 1987’ye kadar kendi çatısı altında hizmet verdi. Daha sonra haklarını Rolls-Royce aracılığıyla BMW’ye devretti. BMW’den sonra da markanın hakları Volkswagen AG’nin kontrolüne geçti.

Rolls Royce Fiyatları

Rolls Royce araba markasının 2023 güncel fiyat listesi şu şekildedir:

1. Phantom

Rolls-Royce Phantom Phantom Extended 6.7L Twin-Turbo V12 Gas: 545.000 Dolar

Rolls-Royce Phantom 6.7L Twin-Turbo V12 Gas: 465.000 Dolar

2. Spectre

Rolls Royce Spectre EV: 413.000 Dolar

3. Wraith

Rolls-Royce Wraith 6.6L Twin-Turbo V12 Gas: 330.000 Dolar

4. Cullinan

Rolls-Royce Cullinan Black Badge 6.8L Twin-Turbo V12 Gas: 382.000 Dolar

Rolls-Royce Cullinan 6.7L Twin-Turbo V12 Gas: 348.500 Dolar

5. Dawn

Rolls-Royce Dawn Black Badge 6.6L Twin-Turbo V12 Gas: 428.050 Dolar

Rolls-Royce Dawn 6.6L Twin-Turbo V12 Gas: 356.500 Dolar

6. Ghost

Rolls-Royce Ghost Extended 6.7L Twin-Turbo V12 Gas: 388.000 Dolar

Rolls-Royce Ghost 6.7L Twin-Turbo V12 Gas: 340.000 Dolar

Rolls-Royce Ghost Black Badge 6.7L Twin-Turbo V12 Gas: 340.500 Dolar

Rolls Royce markalı araçlar, mühendislik harikası olarak nitelendirilebilir. Rolls Royse markası tarafından üretilen araçlar dünyanın en iyi otomobilleri arasında yer alıyor. Markanın yıllar önce ürettiği otomobiller dahi hala iyi performans sergiliyor.

Rolls Royce, müşterilerinin taleplerini dikkate alarak araç üretiyor. Aynı zamanda müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına da kulak veriyor. Örneğin; markanın eski modeli olan Ghost, günümüzde yeni modeliyle kullanıcılarının karşısına çıktı.

Rolls Royce otomobiller “Geleceğe Odaklı” ve “Sadeliğin Mükemmelliği” gibi ifadelerle tanımlanabilir. Lüks konseptte araçlar üreten markanın merkezi, İngiltere’nin West Sussex bölgesinde bulunuyor. Beyonce ve Jay-Z’e 20 milyon Pound’luk araçlar yapan marka, zenginliğin simgesi olarak da tabir ediliyor.