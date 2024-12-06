Alfa Romeo Fiyat Listesi - 2024

Alfa Romeo fiyat listesi, yeni bir otomobil satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, etkileyici tasarımları ile kendisine hayran bırakan Alfa Romeo otomobil modelleri ne kadar fiyata satılıyor?

2024 Yılına Ait Güncel Alfa Romeo Fiyat Listesi

Türkiye'de satılan Alfa Romeo marka arabalar arasında Junior Elettrica, Tonale ve Giulia dahil olmak üzere birçok model bulunuyor. Bu rehberde İtalya merkezli otomobil üreticisi tarafından piyasaya sürülen araçların fiyatlarını sıraladık. İşte Alfa Romeo marka sıfır araba fiyatları listesi!

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyatları

Junior Elettrica: 1.549.900 TL

1.549.900 TL Junior Elettrica Speciale: 1.699.900 TL

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyatları

Junior Ibrida: 1.649.900 TL

1.649.900 TL Junior Ibrida Speciale: 1.849.900 TL

Alfa Romeo Tonale Fiyatları

TI 1.6 Diesel 130hp DCT: 2.140.000 TL

2.140.000 TL Speciale 1.6 Diesel 130hp DCT: 2.450.000 TL

2.450.000 TL Speciale 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT: 2.545.000 TL

2.545.000 TL Veloce 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT: 2.670.000 TL

2.670.000 TL Tributo 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT: 2.785.000 TL

2.785.000 TL Tributo 1.6 Diesel 130hp DCT: 2.690.000 TL

Alfa Romeo Tonale Plug-In Fiyatı

Tributo 1.3 280hp Plug-in Hybrid eAWD: 3.570.000 TL

Alfa Romeo Giulia Fiyatları

Veloce 2.0 280hp AWD Benzinli AT: 4.270.000 TL

4.270.000 TL Competizione 2.0 280hp AWD Benzinli AT: 4.680.000 TL

Alfa Romeo Stelvio Fiyatı

Competizione 2.0 280hp AWD Benzinli AT: 4.151.655 TL

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Fiyatı

QV 2.9 520HP RWD Benzinli AT: 9.193.204 TL

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Fiyatı

QV 2.9 520HP AWD Benzinli AT: 9.833.302 TL

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