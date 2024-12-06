Alfa Romeo Fiyat Listesi - 2024
Alfa Romeo otomobiller ne kadar fiyata satılıyor sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Alfa Romeo fiyat listesi!
Alfa Romeo fiyat listesi, yeni bir otomobil satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, etkileyici tasarımları ile kendisine hayran bırakan Alfa Romeo otomobil modelleri ne kadar fiyata satılıyor?
2024 Yılına Ait Güncel Alfa Romeo Fiyat Listesi
Türkiye'de satılan Alfa Romeo marka arabalar arasında Junior Elettrica, Tonale ve Giulia dahil olmak üzere birçok model bulunuyor. Bu rehberde İtalya merkezli otomobil üreticisi tarafından piyasaya sürülen araçların fiyatlarını sıraladık. İşte Alfa Romeo marka sıfır araba fiyatları listesi!
Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Araba Modelleri - 2024
En ucuz elektrikli araba modelleri neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı otomobil modellerinin yer aldığı bir liste hazırladık.
Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyatları
- Junior Elettrica: 1.549.900 TL
- Junior Elettrica Speciale: 1.699.900 TL
Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyatları
- Junior Ibrida: 1.649.900 TL
- Junior Ibrida Speciale: 1.849.900 TL
Alfa Romeo Tonale Fiyatları
- TI 1.6 Diesel 130hp DCT: 2.140.000 TL
- Speciale 1.6 Diesel 130hp DCT: 2.450.000 TL
- Speciale 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT: 2.545.000 TL
- Veloce 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT: 2.670.000 TL
- Tributo 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT: 2.785.000 TL
- Tributo 1.6 Diesel 130hp DCT: 2.690.000 TL
Alfa Romeo Tonale Plug-In Fiyatı
- Tributo 1.3 280hp Plug-in Hybrid eAWD: 3.570.000 TL
Alfa Romeo Giulia Fiyatları
- Veloce 2.0 280hp AWD Benzinli AT: 4.270.000 TL
- Competizione 2.0 280hp AWD Benzinli AT: 4.680.000 TL
Alfa Romeo Stelvio Fiyatı
- Competizione 2.0 280hp AWD Benzinli AT: 4.151.655 TL
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Fiyatı
- QV 2.9 520HP RWD Benzinli AT: 9.193.204 TL
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Fiyatı
- QV 2.9 520HP AWD Benzinli AT: 9.833.302 TL
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