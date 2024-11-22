Alfa Romeo Junior Özellikleri ve Fiyatı
Alfa Romeo’nun yeni SUV modeli olan “Junior” artık Türkiye pazarında. İşte Alfa Romeo Junior özellikleri ve fiyatı!
İtalyan otomobil devi Alfa Romeo, geçtiğimiz günlerde hibrit “Junior Ibrida” ve tamamen elektrikli “Junior Elettrica” versiyonlarını Türkiye pazarına sundu. Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü tarafından yapılan açıklamaya göre markanın Türkiye’deki büyüme stratejisinde Junior önemli rol oynayacak. Biz de bu rehberde Alfa Romeo Junior özellikleri ve fiyatına değindik.
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Alfa Romeo Junior Özellikleri
Alfa Romeo Junior, kompakt SUV segmentinde yer alıyor. Araç, 1,78 metre genişlik ve 4,17 metre uzunluğa sahip. Aracın “coda tronca” yani kesik kuyruk tasarımı, markanın efsanevi olarak nitelendirilen modeli Giulia TZ’e benziyor.
Alfa Romeo Junior, elektrikli bagaj kapağıyla birlikte 415 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Araçta 180 derecelik geri dönüş kamerası da var. Araçta şu standart güvenlik sistemleri yer alıyor;
- Başlangıç seviyesinde anahtarsız çalıştırma
- Adaptif Cruise Control
- 10,25 inç multimedya ekran
- 10,25 inç full dijital gösterge paneli
- Elektronik park freni
- Arka park sensörleri
- Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği
Alfa Romeo Junior’un hibrit versiyonu Ibrida, 21 kW elektrikli motor ve 136 beygirlik içten yanmalı motorla çalışıyor. Bu hibrit motor seçeneği aracın hem yakıt verimliliği hem de performans arasındaki dengeyi sağlıyor. Junior Ibrida, elektrikli sürüş desteği sayesinde şehir dışında sınırlı yükle 150 km/s hıza ulaşıyor. Ayrıca bu hibrit versiyon, elektrikli sürüş desteğiyle şehir içinde düşük hız ve park manevraları yapmayı da kolaylaştırıyor.
Alfa Romeo Junior’un Elettrica versiyonu, 54 kWs bataryayla 156 beygir güç üretiyor. WLTP ölçümleri kapsamında birleşik 410 kilometre ve şehir içindeyse 590 kilometre menzil sunuyor. Markanın yaptığı açıklamaya göre araç bataryası, 100 kW DC hızlı şarj istasyonlarında %20’den %80’e 30 dakikadan daha kısa zamanda çıkıyor.
Elettrica donanım seviyesi, başlangıç versiyonu özelliklerine ek olarak bir de 18 inçlik alaşım jantlardan oluşuyor. Üst versiyon Speciale donanım versiyonunda yer alan özelliklerse şunlardır;
- Karartılmış arka camlar
- Kapı eşikleri
- Alüminyum pedal
- Masaj fonksiyonlu ve elektrikli sürücü koltuğu
- Ambiyans aydınlatma
- Geri dönüş kamerası
- Eller serbest bagaj açma
- Sabelt koltuklar
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma
- Perfo Paket
- Alcantara döşemeler
Alfa Romeo Junior Fiyatı
Alfa Romeo Junior, markanın resmi web sitesinden online rezervasyon ile satın alınabiliyor. Alfa Romeo Junior fiyatları şu şekildedir;
- Junior Elettrica:1.549.900 TL
- Junior Ibrida: 1.649.900 TL