Alfa Romeo Junior Özellikleri ve Fiyatı

İtalyan otomobil devi Alfa Romeo, geçtiğimiz günlerde hibrit “Junior Ibrida” ve tamamen elektrikli “Junior Elettrica” versiyonlarını Türkiye pazarına sundu. Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü tarafından yapılan açıklamaya göre markanın Türkiye’deki büyüme stratejisinde Junior önemli rol oynayacak. Biz de bu rehberde Alfa Romeo Junior özellikleri ve fiyatına değindik.

Alfa Romeo Junior Özellikleri

Alfa Romeo Junior, kompakt SUV segmentinde yer alıyor. Araç, 1,78 metre genişlik ve 4,17 metre uzunluğa sahip. Aracın “coda tronca” yani kesik kuyruk tasarımı, markanın efsanevi olarak nitelendirilen modeli Giulia TZ’e benziyor.

Alfa Romeo Junior, elektrikli bagaj kapağıyla birlikte 415 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Araçta 180 derecelik geri dönüş kamerası da var. Araçta şu standart güvenlik sistemleri yer alıyor;

Başlangıç seviyesinde anahtarsız çalıştırma

Adaptif Cruise Control

10,25 inç multimedya ekran

10,25 inç full dijital gösterge paneli

Elektronik park freni

Arka park sensörleri

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği

Alfa Romeo Junior’un hibrit versiyonu Ibrida, 21 kW elektrikli motor ve 136 beygirlik içten yanmalı motorla çalışıyor. Bu hibrit motor seçeneği aracın hem yakıt verimliliği hem de performans arasındaki dengeyi sağlıyor. Junior Ibrida, elektrikli sürüş desteği sayesinde şehir dışında sınırlı yükle 150 km/s hıza ulaşıyor. Ayrıca bu hibrit versiyon, elektrikli sürüş desteğiyle şehir içinde düşük hız ve park manevraları yapmayı da kolaylaştırıyor.

Alfa Romeo Junior’un Elettrica versiyonu, 54 kWs bataryayla 156 beygir güç üretiyor. WLTP ölçümleri kapsamında birleşik 410 kilometre ve şehir içindeyse 590 kilometre menzil sunuyor. Markanın yaptığı açıklamaya göre araç bataryası, 100 kW DC hızlı şarj istasyonlarında %20’den %80’e 30 dakikadan daha kısa zamanda çıkıyor.

Elettrica donanım seviyesi, başlangıç versiyonu özelliklerine ek olarak bir de 18 inçlik alaşım jantlardan oluşuyor. Üst versiyon Speciale donanım versiyonunda yer alan özelliklerse şunlardır;

Karartılmış arka camlar

Kapı eşikleri

Alüminyum pedal

Masaj fonksiyonlu ve elektrikli sürücü koltuğu

Ambiyans aydınlatma

Geri dönüş kamerası

Eller serbest bagaj açma

Sabelt koltuklar

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Perfo Paket

Alcantara döşemeler

Alfa Romeo Junior Fiyatı

Alfa Romeo Junior, markanın resmi web sitesinden online rezervasyon ile satın alınabiliyor. Alfa Romeo Junior fiyatları şu şekildedir;