Elektrikli Cadillac Vistiq Özellikleri ve Fiyatı

Amerikalı otomotiv markası Cadillac, yakın bir zamanda elektrikli araç pazarındaki iddiasını ortaya koymak için yeni Vistiq’i tanıttı. Marka, yeni SUV modelini Escalade IQ vb. üst segment araçlara alternatif sunacak. Biz de bu rehberde Cadillac Vistiq özellikleri hakkında bilgi vereceğiz.

Cadillac Vistiq Özellikleri

Üç sıralı bir SUV olarak tasarlanan Cadillac Vistiq, 615 beygir güç ve 650 pound-feet torka sahip. Güçlü elektrikli SUV; 102 kWh batarya kapasitesi, hızlı şarj ve uzun menzil avantajı sunuyor. 0’dan 60 mph (96 km/s) hıza yaklaşık 3.7 saniyede ulaşıyor. 240V şarj cihazı, aracın şarj süresini kısaltıyor.

Cadillac Vistiq, gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Çarpışma öncesi uyarılar, adaptif hız sabitleyici, sürücü yardımı sistemleri gibi çeşitli özellikler sayesinde aracın güvenliği üst düzeye çıkıyor. Böylelikle sürüş deneyimi güvenli hale geliyor. Cadillac yeni elektrikli SUV modelde performansı, konforu ve güvenliği ön planda çıkarttı.

Aynı zamanda Vistiq, çevre dostu özellikleriyle de öne çıkıyor. Bidirectional (çift yönlü) şarj desteği de sunuyor. Kullanıcılar, çift yönlü şarj desteği sayesinde hem elektrik enerjisi sağlayabilir hem de aracı şarj edebilir.

Aracın tarafında 33 inçlik kavisli büyük bir ekran, 8 inç soğutma sistemi ve aracın diğer fonksiyonlarının ayarlanabildiği başka bir ekran daha var. Ayrıca iç tarafta beş bölgeli ısıtma kontrol sistemi de yer alıyor. İç kısımda aynı zamanda gece görüş kamerası, Dolby Atmos, V2L (araçtan şarj) ve Super Cruise imzalı 23 hoparlörlü AKG Studio ses sistemi de bulunuyor. Bunların yanı sıra Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi de vardır. Bu sistem, kullanıcı dostu arayüzüyle modern ve lüks bir deneyim sunuyor.

Cadillac Vistiq’in dış tasarımında markanın tasarladığı diğer elektrikli modellerden ilham alındığı görülüyor. Şık yan paneller, farklı ışıklandırma detayları ve gömme kapı kolları dış tasarımda dikkat çeken noktalar. Vistiq’in ön camının yapısıysa eğimlidir. “Siyah Kristal Kalkan” şeklinde isimlendirilen ızgara tasarımıysa markanın diğer modeli olan Escalade IQ’ı andırıyor. Vistiq, aktif yol gürültüsü engelleme ve hareketli arka aksa sistemlerine de sahip.

Cadillac Vistiq Fiyatı

Cadillac Vistiq’ta 7 adet yolcu koltuğu bulunuyor. Araçta şoföre özel ikincil konfigürasyonda var. Araç; Premium Luxury, Sport ve Luxury şeklinde üç donanımla satışa çıkacak.

Cadillac Vistiq, 2025 yılının başlarında GM’a ait Tennessee’deki Spring Hill tesisinde üretilmeye başlayacak. Cadillac Vistiq fiyatı başlangıçta 78.790 dolar (2.718.302,57 TL) olacak. Aracın 2025 yazındaysa ABD genelinde satışa çıkması bekleniyor.

Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı vb. detaylar belli olduğunda sizleri buradan bilgilendireceğiz. Peki, siz Cadillac’ın yeni elektrikli SUV modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorum kısmından paylaşabilirsiniz.