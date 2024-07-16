Hepsiburada Büyük Premium İndirimleri Başladı: Fırsatı Kaçırmayın!

En popüler e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada, Büyük Premium İndirimleri isimli kampanya başlattı. Yeni kampanya, tüketicilere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Peki, bu indirim döneminde hangi fırsatlar mevcut?

Hepsiburada yılın belirli döneminde çeşitli kampanyalar başlatarak uygun fiyatlı alışveriş yapma imkânı sağlıyor. 16 Temmuz 2024 itibarıyla yeni bir kampanya başladı.

"Büyük Premium İndirimleri" olarak isimlendirilen kampanya kapsamında vantilatörden akıllı televizyonlara oyuncu bilgisayarlarından küçük ev aletlerine kadar çok sayıda ürünün fiyatı çeşitli oranlarda düştü.

Hepsiburada Büyük Premium İndirimlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Akıllı televizyon tarafında 18 bin 299 TL'ye satılan Toshiba 55QA5D63DT modeli sepette 16 bin 469 TL'ye düşüyor. 45 bin 249 TL'ye satılan TCL 75P735 modeli ise sepette 40 bin 499 TL'ye düşüyor.

HP 255 G9 AMD Ryzen 5 5625U 9 bin 999 TL, Lenovo Ideapad 1 15ALC7 12 bin 799 TL, Acer Nitro5 AN515-58 ise 21 bin 799 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Monster Abra A5 V20.2.2 modeli sepette 32 bin 299 TL'ye düşüyor.

Klima ve vantilatör kategorisinde Baymak Elegant Prime 12 12.000 BTU modeli sepette 25 bin 469 TL'ye, Samsung Premium AR18TSHZHWK 18.000 BTU modeli sepette 37 bin 955 TL'ye, Kumtel KTF-320 vantilatör ise sepette 827 TL'ye düşüyor.

Bunlar kampanya döneminde indirime giren ürünlerden yalnızca bir kısmı. Fiyat etiketi düşen daha çok sayıda ürün bulunuyor.

Hepsiburada Büyük Premium İndirimleri Ne Zaman Bitecek?

16 Temmuz'da başlayan Büyük Premium İndirimleri 22 Temmuz tarihinde sona erecek. Dolayısıyla eğer yakın zamanda alışveriş yapmayı düşünüyorsanız kampanyayı sona ermeden önce değerlendirebilirsiniz.

Hepsiburada tarafından başlatılan kampanya döneminde hangi ürünleri tercih ettiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.