AMD Ryzen 8040 Özellikleri: Laptoplarda Yapay Zeka Çağı Başladı

AMD, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, kısa süre önce yeni mobil işlemcilerini tanıttı. Bu rehberde geçtiğimiz aralık ayında tanılan yapay zeka entegrasyonlu AMD Ryzen 8040 mobil işlemci özellikleri hakkında bilgi vereceğiz.

AMD Ryzen 8040 Mobil İşlemci Serileri

AMD Ryzen 8040 mobil işlemci modelleri, yapay zeka işlemci teknolojilerini açısından dönüm noktası olarak nitelendirilebilir. Ryzen 8040 serisi işlemcilerine Ryzen Yapay Zeka Sinir İşleme Birimi (NPU) entegre edildi.

Ryzen Yapay Zeka Sinir İşleme Birimi (NPU), daha önceki AMD modelleriyle kıyaslandığında yapay zeka işleme performansının 1.6 kat daha fazla olduğu görülüyor. Aynı zamanda NPU sunduğu yapay zeka destekli yetenekler ve premium deneyimlerle de dikkat çekiyor.

AMD, Ryzen Yapay Zeka Yazılımını bir çerçevede kullanıma sunarak donanım gelişmelerinin sağlıklı şekilde tamamlanmasını amaçlıyor. Ryzen Yapay Zeka Yazılımı, yapay zeka tabanlı bilgisayarlarda makine öğrenimi modellerinin oluşturulmasını sağlıyor. Bilgisayardaki genel yapay zeka deneyimini güçlendiriyor.

AMD’nin piyasaya çıkardığı en güçlü seri, Ryzen 8040 olarak ifade ediliyor. Bu işlemci serisi yüksek performans yanında güç verimliliğiyle de öne çıkıyor. Özellikle mobil bilgisayarlar içinde yeni bir dönüm noktasıdır.

İçerik üreticileri, oyun tutkunları gibi sürekli bilgisayarda olanlar için hem güçlü hem de hızlı bilgi işlem çözümleri geliştiriyor. Böylelikle bilgisayar kullanıcıları, işlerini daha kolay bilgisayardan halledebiliyor.

Serilerdeki gelişmiş LPDDR5 bellek desteğiyse etkileyici sanal deneyim çözümleri sunuyor. Ryzen 8040 mobil işlemci sayesinde kullanıcılar, akış ve oyun hizmetlerinden rahat bir şekilde yararlanabilir. Güç verimliliği sağlayarak yapay zeka kullanımını da destekliyor.

AMD Ryzen 8040 mobil işlemci serileri özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Ryzen 8040HS Mobil İşlemciler

Ryzen 8040HS, AMD’e ait Phoenix kod isimli mobil işlemci çekirdeklerinden oluşuyor. Ryzen 8040Hz, Phoenix mobil işlemci çekirdekleri sayesinde yüksek performansa sahip.

16 iş parçacığı ve 8 çekirdekten oluşan Ryzen 8040HS aynı zamanda 3,3 GHz’den 5,1 GHZ’e kadar değişebilen turbo frekans hızda yapabiliyor. Ryzen 8040HS mobil işlemcilerde yukarıda bahsedilen NPU entegrelidir.

2. Ryzen 8040U Mobil İşlemciler

Ryzen 8040U mobil işlemciler, 4 çekirdek ve 8 iş parçacığından oluşuyor. Bu mobil işlemci serisinin hızları, 28W TDP’den oluşan ve 3,3 GHz’den 5GHz’e kadar değişiklik gösteren turbo frekanslarındadır. Bahsedilen bu mobil işlemci serisi, AMD şirketinin 4nm üretim teknolojisiyle tasarlanıyor.

4nm üretim teknolojisi sayesinde işlemciler hem küçük boyutlu hem de daha verimli özelliklere sahip. Bundan dolayı da küçük boyutlu cihazlarda çok rahat kullanılabilirler. Kullanışlı tasarımının yanı sıra uzun pil ömrüyle de çok avantajlı bir ürün olduğu söylenilebilir.