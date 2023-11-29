Anbernic RG35XX Plus Retro El Konsolu Özellikleri ve Fiyatı
Anbernic RG35XX'in yeni versiyonu 'Plus Retro' tanıtıldı. Yeni el konsolunun sahip olduğu özellikler ve fiyatları bu yazımızda!
Anbernic RG35XX konsolunun yeni Plus Retro versiyonu tanıtıldı. İlk sürümü Türkiye’de de satışa çıkan cihazın yeni modeli için geri sayım başladı.
15’i aşkın emülatör platformu ve 5000’in üstünde oyun seçeneği ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran yeni el konsolu Gameboy’a benzer bir görünüme sahip.
Peki, bu konsolun özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? Bu soruları cevaplıyoruz. İşte, karşınızda Anbernic RG35XX Plus Retro ve özellikleri!
En Çok Tercih Edilen El Konsolu Modelleri ve Fiyatları
Hareket halindeyken oyun oynamanın tadı bir başkadır. Akıllı telefonlarda oynayabileceğiniz oyunlar için her ne kadar çok sayıda farklı alternatif olsa da el konsolu ile oyun oynamak daha keyifli oluyor.
Anbernic RG35XX Plus Retro Özellikleri
- Boyut: 11.7 x 8.1 x 2.2 cm
- Ağırlık: 186 gram
- CPU: H700 Quad-core ARM Cortex- A53 1.5 GHz
- GPU: Dual-core G31 MP2
- LPDDR RAM 1 GB
- 640 x 480 px 3.5 inç büyüklüğünde IPS ekran
- 3300 mAh batarya
- 5V C2C Şarj
- İspanyolca, İngilizce, Japonca, Çince ve Korece dil desteği
- 8 saat oyun oynarken aktif kullanım süresi
- 64 GB dahili hafıza
- Max. 512 GB hafıza kartı desteği
- Wi-Fi 802.11ac – Bluetooth 4.2 bağlantı desteği
- Linux işletim sistemi
- 5000’den fazla oyun seçeneği
- 64 GB SD kart varsayılan olarak gönderiliyor.
- + 128 GB SD kart kullandığınızda 10.000’i aşkın oyuna erişme şansınız var.
- HDMI çıkışı mevcut
- Wi-Fi Online eşleme
- Steaming özelliği
- Renk seçenekleri: Transparan siyah, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı alternatiften oluşuyor.
- Kutu içeriğinde el konsolu, Type-c kablo, ekran koruyucu ve kullanma kılavuzu bulunuyor.
Anbernic RG35XX Plus Retro Fiyatı
Cihazda renk ve depolama özellikleri açısından farklı varyasyonlar mevcut. Kendi sitesine baktığımızda renge göre fiyatlarda değişiklik gözükmüyor. Depolama açısından ise 64 GB dahili hafıza olan ürünler ve 128 GB hafıza kartı destekli alternatifler arasında fiyat farklılıkları var.
64 GB dahili hafızaya sahip olan ürünlerde 63.99 dolarlık bir fiyat etiketi mevcut. 64 + 128 GB’lik modeller ise 78.99 dolardan satışa sunuluyor. Bu fiyatların yurtdışı fiyatı olduğunun da altını çizmekte fayda var.
Bir önceki sürümü diyebileceğimiz Anbernix RG35XX Türkiye’de aktif bir şekilde satışa çıkarılmıştı. Şu an Türkiye’deki satış fiyatı 2.000 TL olarak gözüküyor. Yurt dışında ise firmanın kendi sitesindeki rakam 57 dolar civarında.
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