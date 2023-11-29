Anbernic RG35XX Plus Retro El Konsolu Özellikleri ve Fiyatı

Anbernic RG35XX konsolunun yeni Plus Retro versiyonu tanıtıldı. İlk sürümü Türkiye’de de satışa çıkan cihazın yeni modeli için geri sayım başladı.

15’i aşkın emülatör platformu ve 5000’in üstünde oyun seçeneği ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran yeni el konsolu Gameboy’a benzer bir görünüme sahip.

Peki, bu konsolun özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? Bu soruları cevaplıyoruz. İşte, karşınızda Anbernic RG35XX Plus Retro ve özellikleri!

Anbernic RG35XX Plus Retro Özellikleri

Boyut: 11.7 x 8.1 x 2.2 cm

Ağırlık: 186 gram

CPU: H700 Quad-core ARM Cortex- A53 1.5 GHz

GPU: Dual-core G31 MP2

LPDDR RAM 1 GB

640 x 480 px 3.5 inç büyüklüğünde IPS ekran

3300 mAh batarya

5V C2C Şarj

İspanyolca, İngilizce, Japonca, Çince ve Korece dil desteği

8 saat oyun oynarken aktif kullanım süresi

64 GB dahili hafıza

Max. 512 GB hafıza kartı desteği

Wi-Fi 802.11ac – Bluetooth 4.2 bağlantı desteği

Linux işletim sistemi

5000’den fazla oyun seçeneği

64 GB SD kart varsayılan olarak gönderiliyor.

+ 128 GB SD kart kullandığınızda 10.000’i aşkın oyuna erişme şansınız var.

HDMI çıkışı mevcut

Wi-Fi Online eşleme

Steaming özelliği

Renk seçenekleri: Transparan siyah, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı alternatiften oluşuyor.

Kutu içeriğinde el konsolu, Type-c kablo, ekran koruyucu ve kullanma kılavuzu bulunuyor.

Anbernic RG35XX Plus Retro Fiyatı

Cihazda renk ve depolama özellikleri açısından farklı varyasyonlar mevcut. Kendi sitesine baktığımızda renge göre fiyatlarda değişiklik gözükmüyor. Depolama açısından ise 64 GB dahili hafıza olan ürünler ve 128 GB hafıza kartı destekli alternatifler arasında fiyat farklılıkları var.

64 GB dahili hafızaya sahip olan ürünlerde 63.99 dolarlık bir fiyat etiketi mevcut. 64 + 128 GB’lik modeller ise 78.99 dolardan satışa sunuluyor. Bu fiyatların yurtdışı fiyatı olduğunun da altını çizmekte fayda var.

Bir önceki sürümü diyebileceğimiz Anbernix RG35XX Türkiye’de aktif bir şekilde satışa çıkarılmıştı. Şu an Türkiye’deki satış fiyatı 2.000 TL olarak gözüküyor. Yurt dışında ise firmanın kendi sitesindeki rakam 57 dolar civarında.