Android’de Arka Planda Çalışan Uygulamalar Nasıl Kapatılır?

Android işletim sistemli telefon, oyun konsolu, tablet vb. cihazların arka planında bazı uygulamalar çalışabilir. Bu arka planda çalışan uygulamalar cihazların pilinin hızlı tükenmesine neden olur.

Bunun sonucunda cihazlarda yeniden başlatma, yavaşlama, fazla RAM’ın kullanımı ve donma gibi durumlarla karşılaşılır. Böyle durumlarla karşılaşıldığında mutlaka arka planda çalışan uygulamaların kapatılması gerekiyor.

Biz de bu yazımızda Android’de arka planda çalışan uygulamaları kapatma yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Android’de Geliştirici Seçeneklerini Etkinleştirme

Android 9.0 (Pie) ile diğer yüksek sürümlerinde arka planda çalışan uygulamaları sınırlandırıp cihazların pil ömrünü uzatacak çeşitli özellikler var. Bu özelliklerden yararlanabilmek için Android cihazlarda “Geliştirici Seçenekleri” aktif hale getirilmelidir.

Android’de geliştirici seçenekleri şu şekilde etkinleştirilir;

Telefondan “Ayarlar” kısmına giriş yapılır.

Telefonla ilgili bilgilerin olduğu “Telefon Hakkında” şeklindeki menüye girilir.

“Yazılım Bilgileri” alanından “Yapım Numarasına art arda tıklanarak ekrana yansıyan alana telefon şifresi yazılır.

Şifrenin girilmesinin ardından “Ayarlar” alanından “Geliştirici Seçenekleri” menüsü görüntülenir.

“Geliştirici Seçenekleri” sekmesi üzerinden çeşitli özelleştirmeler yapılabiliyor. Sekmenin bazı alanlarında yer alan ayarlar, telefonun çalışmasını sağlıyor. Yalnız bu ayarlamalar güvenli kaynaklardan yapılmadığı zaman telefonun kullanılmaz hale gelmesine sebep olabiliyor.

Geliştirici Seçenekleri ile Android’de Arka Planda Çalışan Uygulamaları Kapatma

Geliştirici seçenekleri üzerinden Android’de arka planda çalışan uygulamaların kapatılması için aşağıdaki adımlar takip edilmeli;

Telefonun “Ayarlar” alanından “Geliştirici Seçenekleri” kısmına giriş yapılır.

Ekrana yansıyan “Çalışan Servisler” alanına girilir.

Çalışan Servisler menüsü üzerinde arka planda çalışan uygulamalara ulaşılır.

Arka planda çalıştırılmak istenmeyen uygulamalara tıklanarak uygulamaların çalışması durdurulur.

Aynı zamanda Android cihazların pil kullanımını artıran uygulamaları kapatmak için şu adımlarda takip edilebilir;

Pil kullanımının artmasına sebep olan uygulamaların görüntülenmesi için “Ayarlar” alanına giriş sağlanır.

“Cihaz Bakımı” menüsü üzerine tıklanarak açılan pencereden uygulamaların hangisinin ne miktarda pil tükettiği hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Pili tüketen uygulamaları kapatmak için uygulamanın üzerine tıklanarak “Durdur” butonuna basılır. Böylelikle Android’de arka planda çalışan uygulamaları kapatma işlemi gerçekleşmiş oluyor.

Ayrıca Android cihazların pil ömrünü kısaltan başka uygulamalarda var. Android cihazların pil ömrünü kısaltan diğer uygulamaları şöyle ifade edebiliriz;