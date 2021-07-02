Photoshop Arka Plan Silme Nasıl Yapılır?

Photoshop arka plan silme, fotoğrafta yer alan insan, hayvan veya cansız nesneleri başka bir yere taşımak için nasıl yapıldığı en çok merak edilen işlemlerin başında geliyor.

Adobe'nin en popüler programlarından biri olan Photoshop'ta arka planla ilgili herhangi bir işlemin nasıl yapılacağını merak eden kullanıcılar genellikle şu soruların cevabını araştırıyor:

Photoshop arka plan beyaz yapma yöntemi nedir?

Photoshop beyaz arka plan yok etme için hangi adımlar izlenmelidir?

Photoshop arka plan kaldırma işlemi nasıl gerçekleştirilir?

Bu makalenin sonunda yukarıdakiler de dahil olmak üzere arka plan silme işlemine ilişkin tüm soru işaretleri ortadan kalkmış olacaktır.

Photoshop Arka Plan Silme Yöntemleri

Photoshop'ta arka planı kaldırmak için birbirinden farklı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler basit arka planı yok etme yönteminden karışık arka planı yok etme yöntemine doğru sıralı bir şekilde listelenmiştir. Bunların tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Photoshop'ta Basit Arka Plan Nasıl Silinir?

İlk yöntemde tek bir renge sahip, sade bir arka planın hızlıca nasıl kaldırılacağını öğrenebileceğiniz adımlar yer alıyor. Bu yöntemin tek bir renge sahip arka planın üzerindeki arka planın haricindeki renklere sahip, belirgin, arka plandan ayırt edilebilir nesnelerde kullanılması gerekir çünkü arka plan ile nesnenin aynı renkte olması, Photoshop'un sağladığı aracın doğru seçim yapmasını engeller.

Bu Photoshop arka plan silme işleminde ilk olarak Photoshop'ta arka planını silmek istediğiniz tek renkli bir arka plana sahip fotoğrafı açmalısınız.

Sihirli Değnek (Magic Wand) aracını seçin. W kısayolu ile aracı direkt seçebilir ya da araçlar panelini kullanabilirsiniz.

aracını seçin. W kısayolu ile aracı direkt seçebilir ya da araçlar panelini kullanabilirsiniz. Arka planın üzerine bir kere tıklayın. Nesne haricinde kalanlar seçilmişse "Delete" tuşuna basarak arka planı silebilirsiniz. İşlemi tamamlamadan önce görselinizin aşağıdaki fotoğraftaki gibi göründüğünden emin olun.

Yukarıdaki işlemlerin ardından arka plan yukarıdaki gibi seçilmişse "Delete" tuşuna basarak işlemi sonlandırabilirsiniz.

Delete tuşuna bastıktan sonra arka plan aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi görünecektir.

Fotoğrafınız yukarıdaki gibi görünmüyorsa, seçime nesneler de dahil olmuşsa arka plan ve nesne arasında benzerlikler vardır. Bu, ilk yöntemin pratiklik isteyen kullanıcılara yardımcı olmayacağı anlamına geliyor.

2. Photoshop'ta Karmaşık Arka Plan Nasıl Silinir?

Listedeki ilk Photoshop arka plan silme yönteminin temeli renk farkına dayanıyor. Bu yöntemde ise renk farkına odaklanmak yerine birkaç alternatif yönteme başvuruyoruz.

Karmaşık arka planları silmek için başvurulabilecek iki yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden ikincisi, arka planı mümkün olan en kısa sürede silmek isteyenlere göre değildir ancak ilki, arka planı saniyeler içinde silmek isteyenlere göre bir yöntemdir.

Yeni bir Photoshop arka plan silme yöntemi arayışında olan kullanıcılar bazen son derece karmakarışık arka planlarla karşılaşabiliyor. Bu karmaşık arka planlarda sihirli Değnek ile seçim yapmak olanaksız olabiliyor. Kullanıcı bu şartlar altında kendisini mümkün olan en kısa sürede çözüme götürecek adımlara başvurmak isteyebiliyor. İlk yöntem tam olarak zamandan tasarruf etmek isteyen kişilerin başvurabileceği bir aracı içeriyor.

Photoshop'ta karışık arka planları yok etmek için ilk yöntemi kullanmak istiyorsanız şu adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak "Remove.bg" sitesine girin.

sitesine girin. CTRL + V kombinasyonunu kullanarak kopyaladığınız fotoğrafı yapıştırın, fotoğrafı web sitesine sürükleyin ya da "Upload Image" butonuna tıklayarak bilgisayarınızdan bir fotoğrafı yükleyin.

Araç birkaç saniye içinde nesne ile arka planın ayrılmasını sağlayacaktır. Remove.bg özellikle saçları seçmekte çok başarılı bir araç olduğundan seçimi zor saçlara sahip insanları almanız gerektiğinde Remove.bg'yi kullanabilirsiniz.

Remove.bg ayrıca Photoshop'a da dahil edilebiliyor. Arka plan kaldırma aracını Photoshop'a eklemek için Remove.bg'nin sitesinde menüsünde yer alan "Tools & API" bağlantısına tıklayabilirsiniz. Bu araç yalnızca tek bir tıklama ile herhangi bir katmanın arka planını saniyeler içinde yok etmenizi sağlar. Photoshop arka plan silme yöntemlerinin yer aldığı bu listedeki yöntemler gibi bu aracın da odak noktası, kullanıcıyı istediği sonuca doğrudan götürmektir.

İkinci yöntemin merkezinde Photoshop'ta beyaz arka plan yok etme söz konusu olduğunda çoğu kullanıcının hemen aklına gelen "Pen Tool" aracı yer alıyor. Bu araç yukarıdaki yöntemlerden farklı olarak sizi biraz uğraştırabilecek adımdır ancak sizi daha kusursuz bir sonuca götürebilir.

Pen Tool'u kullanarak seçim yapmak için ilk olarak "P" tuşuna basarak aracı seçmeniz, Photoshop'un yukarıdaki panelinde araç simgesinin hemen yanındaki "Şekil" seçeneğini "Yol" (Path) seçeneği ile değiştirmeniz gerekiyor. Bu adımların ardından nesnenin herhangi bir kısmından başlayarak aşağıdaki gibi seçim noktalarını işaretlemeye devam etmelisiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta, başlangıç noktası ile bitiş noktasını doğru bir şekilde birleştirmek ve yolu belirleme aşamasında nesnenin sınırında kalmaktır. İki noktayı birleştirdikten sonra seçimin üzerine sağ tıklayın ve "Make Selection" seçeneğine tıklayın. Önünüze gelen ekrandaki butona tıklayarak seçimi tamamlayın.

Bu işlemi yaptıktan sonra katmanın seçilmiş olduğundan emin olun ve sağ alt köşedeki maske ekleme butonunu kullanarak katmana maske ilave edin. Bu, seçiminizde herhangi bir hatanın meydana gelmesi durumunda size hatalarınızı düzeltme fırsatı verecektir.

Photoshop Arka Plan Beyaz Yapma

Photoshop'ta arka planı beyaz hâle getirmek için öncelikle yukarıdaki adımları takip ederek fotoğrafın arka planından kurtulun.

Ayarlama katmanından renk doldurma (Color Fill) seçeneğini kullanarak beyaz rengi seçin.

Beyaz rengin olduğu katmanı Photoshop arka plan silme yöntemlerinden birini kullanarak arka planını sildiğiniz nesnenin yer aldığı katmanın hemen altına taşıyın. Renk doldurmayı kullanmak istemeyenler, yeni bir katman oluşturup onu nesnenin olduğu katmanın altına taşıyabilir ve bu katmanı boyama aracını kullanarak beyaza boyayabilir.

Photoshop Arka Plan Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Adobe Photoshop'ta arka plan rengini değiştirme işleminde takip edilmesi gereken adımlar, arka planı beyaza çevirme işleminde takip edilmesi gereken adımlarla aynıdır. Yukarıdaki adımları takip ederken beyaz rengin yerine başka bir renk seçmeniz yeterlidir.

Fotoğrafın arka planını yukarıda yer alan Photoshop arka plan kaldırma yöntemlerinden birini kullanarak kaldırmayanlar arka plan nesnedeki renklerden farklı ve tek renkli bir arka plan ise boyama aracını kullanabilir.