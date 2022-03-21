Android'de Silinmeyen Uygulamaları Nasıl Kaldırabilirsiniz?

Android akıllı telefon ve tabletlerimize yüklediğimiz bazı uygulamaların maalesef silinmeye izin vermemeler, zararlı özellikler barındırmaları veya sistem çakışmaları nedeniyle ortadan kaldırılamamaları pek çok kullanıcının sinirini bozuyor denilebilir. Bu tür durumların üstesinden gelebilmek için kullanılabilecek bazı ek uygulamalar da mevcut ancak bu uygulamaları kullanmak istemeyenlerin tercih edebileceği yöntemler de Android içerisinde sunuluyorlar.

Android cihazınızı güvenli modda açarak tüm silinmeyen Android uygulamalarını sisteminizden tamamen temizlemeniz mümkün. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen adımlarımıza geçiş yapalım.

Android Silinmeyen Uygulamaları Kaldırma Nasıl Yapılır?

Cihazı Güvenli Modda Açma

Cihazı Güvenli Modda Açma

İstenmeyen yazılımları Android'den temizlemek için ilk olarak cihazımızı güvenli modda açmamız gerekiyor. Güvenli modu açabilmek için cihazınızın güç butonuna basılı tutun ve karşınıza çıkan telefon seçenekleri menüsündeki 'Kapat' butonunun üzerinde parmağınızı basılı tutun.

Basılı tuttuktan sonra karşınıza güvenli modu isteyip istemediğinize dair bir soru gelecektir. Bu soru ekranında 'Yeniden Başlat' butonuna basarak devam ederseniz güvenli mod açılacaktır.

Not: Bazı cihazlarda zararlı yazılımlar güç butonunu engelliyor olabilirler. Böyle bir durumda güvenli modu açmak için ilk olarak cihazımızı kapatmamız gerekiyor. Kapatmak için kullanılabilecek yöntemler şöyle:

Güç butonunu 10 saniye kadar basılı tutarak zorla kapatmayı aktifleştirmek

Güç butonu ve ses azaltma butonlarına aynı anda basılı tutmak

Batarya çıkarılabiliyorsa çıkarıp takmak

Yukarıdaki yöntemlerden bir tanesi illa ki Android cihazınızda çalışacaktır ve onu kapatmak mümkün olacaktır. Android cihazlar güvenli modda nasıl açılır?

Güvenli modda başlangıç sağlamak için pek çok Android cihazda, cihazın açılması esnasında volume arttırma ve azaltma butonlarına aynı anda basmanız gerekiyor. Bazı cihazlarda ise ana ekran butonu bu işi görüyor.

başlangıç sağlamak için pek çok Android cihazda, cihazın açılması esnasında volume arttırma ve azaltma butonlarına aynı anda basmanız gerekiyor. Bazı cihazlarda ise ana ekran butonu bu işi görüyor. Android cihazımız güvenli modda açıldığında ekranın sağ veya sol altında ' güvenli mod' filigranını göreceksiniz. Ana ekranda uygulama çekmecesi butonuna basarak ' Ayarlar' uygulamasını buluyor ve ona giriş yapıyoruz.

filigranını göreceksiniz. Ana ekranda uygulama çekmecesi butonuna basarak ' uygulamasını buluyor ve ona giriş yapıyoruz. Ayarlar uygulamasının içerisinde ' Uygulamalar' adlı yeni bir menü bulacaksınız. Bu menüye giriş yaparak devam ediyoruz.

adlı yeni bir menü bulacaksınız. Bu menüye giriş yaparak devam ediyoruz. Uygulamalar menüsünün içerisinde karşınıza bir uygulama listesi çıkacak. Bu listede yer alan bilmediğiniz, zararlı gibi görünen veya bildiğiniz özel bir uygulamayı bulabilir, hemen üzerine tıklayarak detayları açabilirsiniz.

Uygulamanın detaylar sayfasına girdikten sonra artık tek yapmanız gereken 'Kaldır' butonuna basarak tamamen sistemden kaldırılmasını sağlamak.

Lakin yukarıdaki aşamada bazı uygulamalarda ' Kaldır' butonu üzerine tıklanamayan bir durumda olabilir. Bu durum o uygulamanın yönetici izniyle çalıştığını gösteriyor ve kaldırmadan önce bu izni geri almamız gerekiyor.

butonu üzerine tıklanamayan bir durumda olabilir. Bu durum o uygulamanın yönetici izniyle çalıştığını gösteriyor ve kaldırmadan önce bu izni geri almamız gerekiyor. Uygulamaların yönetici izinlerini geri almak için ilk olarak ayarlar menüsüne geri dönüyoruz ve ' Güvenlik' sekmesine giriş yapıyoruz.

sekmesine giriş yapıyoruz. Güvenlik menüsünün altında ise ' Cihaz yöneticileri' seçeneği bir sonraki devam etmemiz gereken bölüm.

seçeneği bir sonraki devam etmemiz gereken bölüm. Cihaz yöneticileri menüsünde normalde ' A ndroid cihaz yöneticisi' uygulamasının bulunması gerekiyor ve eğer burada silmek istediğiniz uygulamayı bulursanız başındaki tıkı kaldırabilir, daha sonra yeniden uygulamalar menüsüne dönerek artık başarıyla kaldırabilirsiniz.

uygulamasının bulunması gerekiyor ve eğer burada silmek istediğiniz uygulamayı bulursanız başındaki tıkı kaldırabilir, daha sonra yeniden uygulamalar menüsüne dönerek artık başarıyla kaldırabilirsiniz. Güvenli moddan çıkış yapmak için artık tek yapmanız gereken cihazınızı normal yollardan yeniden başlatmak. Yeniden başlatma tamamlandığında Android cihazınız normal bir şekilde açılacaktır ve tüm uygulamalarınıza yeniden erişim sağlanacaktır.

Eğer sisteminizi zararlı veya istenmeyen yazılımlardan kurtarmak için alternatif yöntemler arıyorsanız aşağıdaki uygulamalara da göz atabilirsiniz.