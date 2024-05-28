Android Cihazlarda Apple AirTag Nasıl Kullanılır?

Apple’ın ürettiği AirTag hem gelişmiş teknolojik tasarımı hem de kayıp eşyaları bulma gibi işlevsel özellikleriyle dikkat çekiyor.

Apple’a ait tablet ve akıllı telefonların üzerinden kolayca takip edilebilen bu navigasyon cihazı bazı ayarlamalar sonucunda Android cihazlarda sınırlı şekilde kullanılabilir. Biz de bu rehberde Android cihazlarda Apple AirTag kullanımı hakkında bilgi vereceğiz.

Android Cihazlarda Apple AirTag Kullanımı

AirTag Android kullanımı için geçtiğimiz yıl Apple ve Google çalışmalar yapmaya başladı. Bu çalışmalar doğrultusunda AirTag’ın istenmeyen kullanımdan kaynaklı ortaya çıkabilecek tehlikelerinin önüne geçilecek. Google ve Apple’ın birlikte yaptığı çalışma doğrultusunda Android cihaz kullanıcıları yakınlarında AirTag olup olmadığını kolayca takip edecek.

Android cihazlarda Apple AirTag kullanımı için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak telefonun “Ayarlar” alanına girilir.

Android 12 ve da yeni sürümler için “Güvenlik ve Acil Durum” bölümüne girilir. Android 11 ve daha eski sürümler içinse “Kişisel Güvenlik” kısmına giriş yapılmalıdır.

Ekrana “Bilinmeyen İzleyici Uyarıları” şeklinde bir seçenek gelecek.

“Bilinmeyen İzleyici Uyarıları” seçeneği aktifleştirilip akabinde AirTag olup olmadığına dair bir tarama yapılabilir.

Yukarıdaki adımları takip ederek Android telefonunuza, yakınınıza ve üzerinize yerleştirilen bilinmeyen Bluetooth takip cihazları olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Çünkü telefonunuz, yakınınız ve üzeriniz taranır. Eğer tarama sonucunda bir takip olayı ortaya çıkarsa siz uyarılırsanız. En son ne zaman yapıldığına dair kayıt tutulur.

Çevrede istenmeyen bir AirTag olup olmadığını manuel taramayla da öğrenebilirsiniz. Manuel tarama için “Şimdi Tara” seçeneği seçilmelidir. Bu seçenek seçildikten sonra 10 saniye boyunca telefon çevrenizi tarar. Herhangi bir şüpheli durumla karşılaştığında sizi bilgilendirir. Sesli uyarı sayesinde takip cihazı kolayca saptanır.

Android Cihazlarda Apple AirTag Tarama Uygulaması Tracker Detect

Apple tarafından Tracker Detect uygulaması kullanıma sunuldu. Bu uygulama, Android cihaz sahiplerine yakınlarda AirTag cihazlarından olup olmadığı hakkında bilgi veriyor. Tracker Detect uygulaması, yalnızca AirTag ve “Bul uyumlu takip cihazları” değil aynı zamanda kablosuz kulaklık modellerinden bazılarını da algılayabiliyor.

Tracker Detect, AirTag’lerin tam konumunu göstermiyor. AirTag’lerin genel konumunu gösteren bir uygulamadır. Aynı zamanda AirTag’i bulmak için Apple’a ait “Bul” ağını da kullanmıyor. Wi-Fi ve Bluetooth ağlarından yararlanıyor.