AirTag Nedir? Nasıl Kullanılır? Ne İşe Yarar?

Apple ürünlerini kullanan pek çok kişi AirTag nedir sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda teknoloji devi tarafından geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen ürüne dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıyı inceleyebilir ve ürün hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Teknoloji devi Apple MacBook, iPhone, iPad ve Mac gibi cihazların yanı sıra geçtiğimiz yıllarda oldukça kullanışlı bir ürün satışa sundu. AirTag olarak isimlendirilen ürün, unutkanlık problemini ortadan kaldırıyor.

AirTag Nedir, Ne İşe Yarar?

2021 yılında piyasaya sürülen AirTag, kullanıcıların eşyalarını bulmasını oldukça kolay hâle getiren bir takip cihazıdır. Eşyalarını sık sık unutan kullanıcılar için biçilmiş bir kaftan olan söz konusu cihaz, kaybolan eşyaların yerinin zorluk yaşanmadan tespit edilmesine imkân tanıyor.

Örneğin anahtarlarınızı sık sık kaybediyorsanız ve artık buna bir son vermek istiyorsanız anahtarlarınızı AirTag'e takabilirsiniz. Bu sayede endişe yaşamanıza gerek kalmaz ve anahtarlarınızı nerede unuttuğunuzu Bul uygulaması üzerinden çok kolay şekilde öğrenebilirsiniz. Elbette kullanacağınız ürün anahtarla sınırlı değil.

Cihaz, sahip olduğu küçük boyut ve hafif yapı sayesinde herhangi bir sorun yaşanmadan taşınabiliyor. Apple'ın web sitesinde konum verilerinin hiçbir zaman AirTag'de saklanmadığı ve konum verilerinin her adımda şifrelendiği belirtiliyor.

Bir kullanıcının AirTag'i sizin eşyalarınıza karışması hâlinde iPhone'unuz o AirTag'in sizinle birlikte olduğunu algılıyor ve bir uyarıda bulunuyor. Bir süre sonra ürünü hâlâ bulamadığınızda bir ses çalıyor. Bu uyarı sadece AirTag, kullanıcıdan uzaklaştığı zaman aktif hâle geliyor.

Üründe pratik bir şekilde değiştirebileceğiniz standart bir pil bulunuyor. iPhone'unuz, uzun süre boyunca kullanılabilen cihazın pilinin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini size bildiriyor.

AirTag Su Geçirir mi?

AirTag suya, sıçramalara ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir. Bu sayede ürün, su ile temas etmesi hâlinde çalışmaya devam ediyor. Yalnız burada unutulmaması gereken bir nokta mevcut. IP67 sertifikasına sahip olan cihaz 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlikte suda dayanıklılık gösteriyor. Cihazın su geçirme ihtimalinin olduğunu da belirtmek gerekiyor.

AirTag Fiyatı Ne Kadar?

Tekli Paket: 709 TL

4'lü Paket: 2.399 TL

AirTag, Apple'ın resmi web sitesinde 709 TL fiyat etiketine sahip. Ürünün dörtlü paketi ise 2 bin 399 TL ücret ile satılıyor. Şu anda cihaza ücretsiz olarak emoji, baş harfler ve rakamlardan oluşan lazer baskı eklenebiliyor. Böylelikle cihaz kişiye özel hâle getirilebiliyor. Elbette bu isteğe bağlı durumda.

Not: Ürünün fiyat etiketi zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Bu sebepten ötürü ürünü satın almak istiyorsanız Apple'ın resmi web sitesi üzerinden fiyatları kontrol edebilirsiniz.

AirTag Nasıl Kullanılır?

AirTag'i iPhone'unuza yaklaştırın.

iPhone'da yeni bir pencere açılacak.

"Bağlan" butonuna basın.

AirTag'i adlandırın.

"Sürdür" butonuna dokunun.

Bir emoji seçin.

"Sürdür" butonuna basın.

Talimatları izleyin.

Eşleştirmenin ardından Bul uygulamasını açın.

Çok şık bir tasarıma sahip olan AirTag çok kolay bir şekilde kullanılabiliyor. iPhone'unuz ürünü algıladığında ekranda "Bağlan" butonuna çıkacak. Bağlan butonuna tıkladıktan sonra ürünü adlandırmanız ve "Sürdür" butonuna basmanız gerekiyor.

Bir sonraki adımda bir emoji seçmeniz isteniyor ve ardından tekrar "Sürdür" butonuna dokunmanız gerekiyor. Talimatları izleyerek işlemi tamamlayın. İşlem tamamlandığında Apple hesabınız ile ürün eşleşecektir. Eşleşmenin ardından artık AirTag'i Bul uygulamasında yer alan harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

AirTag size yakın bir konumdaysa iPhone'unuzda yer alan Bul uygulaması, Tam Konum Bulma özelliği sayesinde ok işaretleri ve yön bilgileri ile AirTag'in nerede olduğunu gösteriyor. Örneğin söz konusu ürün diğer odadaysa evin içerisinde hangi yöne gitmeniz gerektiğini kolayca görüntüleyebiliyorsunuz.

Eğer cihazın gösterdiği yönlere rağmen hâlâ bulamadıysanız ses butonuna basabilirsiniz. Böylelikle bir sesin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu, ürünü daha kolay şekilde bulmanızı sağlayacaktır.

Bu yazıda teknoloji devi Apple tarafından geliştirilen AirTag'in fiyatı ne kadar sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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