Android Cihazlarda RCS Mesajlaşma Nedir? Nasıl Kullanılır?

Apple kullanıcıları uzun bir süredir i-Message aracılığıyla kablosuz bağlantı veya hücresel veriyi kullanarak birbirlerine yazılı, sesli, görüntülü mesaj gönderebiliyor. SMS benzeri bir işleve sahip olan bu uygulamanın Android versiyonu ise RCS olarak adlandırılıyor.

Açılımı ‘Rich Communication Service’ olan bu uygulama Türkçe’de ‘Zengin İletişim Hizmetleri’ olarak anılıyor. Birçok üreticinin kullanmaya sıcak baktığı uygulamaya Apple bir türlü ikna yanaşmıyor.

Peki, RCS mesajlaşma tam olarak nedir? Android cihazlarda RCS nasıl kullanılır? Apple neden bu özelliğe karşı çıkıyor?

Android RCS Mesajlaşma Nedir?

Tıpkı i-Message’da olduğu gibi internet bağlantısını kullanarak başkalarıyla mesajlaşmanıza olanak tanıyan, Android tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulamada verileriniz uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyor.

Yazılı ve sesli mesaj göndermenin yanı sıra medya içeriklerini de karşı tarafla paylaşmak için bu uygulamayı tercih edebilirsiniz.

WhatsApp, Instagram gibi uygulamalarda kullandığımız özelliklerden biri olan mesajın ne zaman görüldüğü bilgisine de ulaşmak mümkün oluyor.

Konuştuğunuz kişi mesaj yazarken canlı bir gösterge şeklinde panelde görülüyor. RCS’de bu özellikler aktifleştirilmediyse ‘mesaj yazıyor’ ‘mesaj okundu’ bilgilerine erişemeyebilirsiniz.

Android bu uygulamanın sadece Android kullanıcıları arasında kalmasını istemiyor. iOS ve Android arasında yaşanan iletişim sorunlarına bir çözüm olarak değerlendirilebileceğini düşünüyor. Apple ise bu konuda bir türlü ikna olmuyor. RCS’yi yeterince güvenli bulmadığını ifade ediyor.

Android Cihazlarda RCS Nasıl Kullanılır?

Eğer operatörünüz RCS hizmetini destekliyorsa bu sohbet özelliği otomatik olarak açılmış olabilir.

Henüz açılmamışsa ‘mesajlar ile daha fazla şey yapın’ uyarısı alabilirsiniz. Bu durumda şu adımları izleyerek uygulamayı aktifleştirebilirsiniz: