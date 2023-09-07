Android Telefonlarda Silinen Mesajlar Nasıl Geri Getirilir?

Android telefonlarda silinen mesajlar birkaç yöntemle kurtarılabilir. Cihaz üzerinde bir dosya silindiği zaman Android tarafından silinen alan yazılmaya hazır şeklinde işaretleniyor. Bu sebeple eski veriler bellek üzerinde bir süre bekliyor.

Fakat cihaz üzerinde daha çok dosya indirileceği zaman veriler kayboluyor. Bundan dolayı mesajları yükleme işleminin hemen yapılması gerekiyor. Peki, Android telefonlarda silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar!

Bilgisayarsız Android Telefonlarda Silinen Mesajları Geri Getirme

Android telefonlarda silinen mesajlar, PC olmadan da geri yüklenebiliyor. Mesajların geri yüklenebilmesi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

1. Android Telefonlarda Silinen Mesajları Yedeklemeden Kurtarma

Birçok Android telefon hem geri yükleme hem de yedeklemeyi destekliyor. Eğer önemli olan mesajlar kaybedilirse metin mesajlarına yedekten geri ulaşma imkanı bulunuyor. Bunun için şu adımlar takip edilmeli:

Ayarlar > Yedekle > Geri Yükle

En son ki yedekleme seçilip geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra silinen metin mesajlarına ulaşabilirsiniz.

En son adımda silinen metin mesajlarına geri ulaşılır.

2. Uygulamalar ile Android Telefonlarda Silinen Mesajları Kurtarma

Android telefonlarda silinen mesajları geri getirmek için bazı uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Fakat kurtarma işlemi için masaüstünü kullanmak daha iyi olur. Aksi takdirde Android telefona yüklenen uygulama ile mesajları geri yüklemek telefon hafızasının dolmasına neden olabilir.

3. Mesajlar Uygulaması ile Android Telefonlarda Silinen Mesajları Kurtarma

Android telefonlarda bir mesaj silindiği zaman aslında kalıcı olarak silinmeden 30 gün “Geri Dönüşüm” kutusunda saklanıyor. Silinen mesajların yeniden yüklenebilmesi için takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:

Telefondan mesajlar uygulamasına giriş yapılır.

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan üç nokta şeklindeki menüye tıklanıp “Geri Dönüşüm Kutusu” üzerine basılır.

Kurtarılmak istenen silinmiş mesajların üzerine uzun basılarak altta konumlanan “Geri Yükle” butonuna tıklanır.

4. Google Drive ile Silinen Mesajları Geri Yükleme

Google Drive’de mesajlar yedekleniyor. Bu sayede Drive’den yararlanılarak silinen mesajlara yeniden ulaşılabilir. Nasıl mı?

Google Drive uygulaması açılarak ekranın üst köşesinde yer alan üç çizgi simgesine tıklanır.

“Yedekleme” ve daha sonra “SMS ve arama günlüklerini yedekle” butonlarına basılır.

Yedekleme işlemi tamamlandıktan sonrada “SMS yedeklemesi” kısmına geçilir.

Silinen mesajların yeniden yükleneceği tarih seçilerek “Geri Yükle” butonuna basılır.

Mesajların geri yüklenebilmesi için onay alınması gerekmektedir.

PC ile Android Telefonlarda Silinen Mesajları Geri Yükleme

Android telefonlarda silinen mesajlar PC ile yeniden geri yüklenebilir. Bu işlem için FoneDog uygulaması kullanılmalıdır. FoneDog, PC’ye yüklenir. PC’ye yüklendikten sonra Android telefonla bağlantı kurulur. Android telefon üzerinden “USB Hata Ayıklama” etkin hale getirilir.

Android telefon üzerinden taranacak dosyaların türleri seçilir. Ekrana silinmiş ve kayıp dosyalar gelecek. Bu dosyalar ekrandaki komutlara bakılarak yeniden yüklenir. FoneDog uygulamasının arayüzü çok kolaydır. Bilgisayar üzerinden kurtarma işlemi gerçekleşmektedir. Başkaları kesinlikle verilere ulaşamaz.