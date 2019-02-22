Android'de Ücretsiz Video ve Müzik Nasıl İndirilir?

Android telefon kullanıcısıysanız video ve müzik indirmek için ayrı ayrı programlara ihtiyacınız yok. Telefonunuza kuracağınız tek bir uygulamayla YouTube, Facebook, Instagram diğer sitelerden beğendiğiniz videoları, müzikleri indirebilirsiniz. MP3 müzik indirip dinlemekten vazgeçemeyenler, YouTube videolarını indirmek isteyenler, Facebook ve Instagram videolarını telefona indirip paylaşmayı sevenler için Android’de ücretsiz video ve müzik nasıl indirilir? adım adım anlatıyoruz.

Android, özgür bir platform olduğundan kullanıcıların çoğunluğu video izleme, müzik dinleme servislerinin ücretli sürümlerini kullanmayı tercih etmiyor. Reklamsız kullanım, sınırsız indirme gibi avantajlar sunan premium abonelik modelleri pahalı olduğundan ücretsiz alternatifler arayışı başlıyor. YouTube’dan video indirmek, YouTube videolarını MP3 olarak indirip müzik çalara atmak, YouTube videolarını reklamsız izlemek veya Facebook ve Instagram gibi popüler sosyal ağlarda paylaşılan videoları indirip tekrar paylaşmak için ücretsiz bir uygulama arayışına giriyoruz.

Bu tür uygulamalar; Online platformlarda paylaşılan video ve müzikleri telefona indirmenizi sağlayan uygulamalar olduğu ve Google’ın politikalarına uymadığı için Google Play’de fazla uzun süre yer alamıyorlar. Google Play dışına çıktığınızda onlarca hatta yüzlerce Android telefon için ücretsiz video ve müzik indirme uygulamasına rastlamanız mümkün ancak video barındıran, sosyal medya ve müzik paylaşım platformlarının tümünden video ve ses içeriğini indirmeyi destekleyen, tamamıyla ücretsiz ve hızlı kendi içerisinde de oynatıcıya sahip tek bir uygulama var: Snaptube. Snaptube, aslında oldukça popüler bir müzik ve video indirici lakin Android platformuna yeni geçen kullanıcılar bilemeyebilir; bu yüzden anlatmakta fayda var.

Snaptube Nasıl İndirilir? - Snaptube İndirme Adımları

A ndroid telefon kullanıcılarının favori uygulamalarından Snaptube, her müzik ve video indirme uygulaması gibi Google’ın politikalarına uymadığından G oogle Play’de yer almıyor. Snaptube APK indir bağlantısıyla Android telefonunuza kolayca indirebilirsiniz.

Snaptube Nasıl Yüklenir? - Snaptube Yükleme Adımları

Snaptube APK dosyasını indirdikten sonra dokunarak yüklemeyi başlatıyorsunuz. (İlk defa APK indiriyorsanız telefonunuzda Ayarlar menüsü altından Bilinmeyen Kaynakları açmanız ya da Bilinmeyen Uygulamaları Yükle altında internet tarayıcınız için (Samsung İnternet gibi) izin vermeniz gerek.)

Snaptube Nasıl Kullanılır?

Snaptube simgesine dokunarak uygulamayı açıyorsunuz. YouTube benzeri, basit, temiz bir arayüzle karşılaşacaksınız. Ana sayfada, hemen üstte ücretsiz video ve müzik indirenlerin sıklıkla kullandığı platformlar listeleniyor. YouTube, Dailymotion, Vimeo, F acebook, W hatsApp, I nstagram, SoundCloud gibi bilindik sitelerin yanında ücretsiz mp3 ve video indirebileceğiniz siteler yer alıyor.

Snaptube ile YouTube Video İndirme

Snaptube ile YouTube video indirmek çok basit. Tek yapmanız gereken YouTube simgesine dokunmak ve sadece sesini (MP3) ya da videosunu indirmek istediğiniz YouTube videosunu açmak, ardından sarı indirme butonuna dokunmak. Videoyu mp3 formatında (70K, 128K, 160K) indirebildiğiniz gibi mp4 formatında (144P, 180P, 240P, 360P, 480P, 720P, 1080P) indirebiliyorsunuz.

Snaptube ile Insta g ram Video İndirme

Snaptube ile I nstagram videoları telefona indirmek de gayet basit. I nstagram simgesine dokunduktan sonra I nstagram uygulamasını açıyorsunuz. Gönderinin altında yorum ve beğeni simgesinin yanındaki simgeye ardından Bağlantıyı Kopyala’ya dokunuyorsunuz. Snaptube’e geri dönüp I nstagram sayfasında adres satırına dokunduğunuzda kopyaladığınız link zaten çıkıyor ona dokunduğunuzda I nstagram sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Sarı butona dokunarak videoyu telefonunuza indiriyorsunuz.

Snaptube ile Film ve Dizi İndirme

Snaptube ile film ve dizi indirmeniz de mümkün. Türk dizileri, yerli ve yabancı filmlerin yayınlandığı YouTube üzerinden dilediğiniz kalitede indirme yapabilirsiniz.

Snaptube Öne Çıkan Özellikleri:

Yeni, trend ve ilginizi çeken içerikleri önerir.

Çok sayıda video barındırma, sosyal medya ve müzik paylaşım platformundan ses ve video içerik indirebilirsiniz. YouTube, SoundCloud, Dailymotion, Vimeo, I nstagram, F acebook, T witter ve diğerleri

nstagram, acebook, witter ve diğerleri Kullanımı tamamıyla ücretsizdir. Uygulamayı kolayca indirir ve ücretsiz olarak sınırsız içerik izlersiniz.

Videoları medya oynatıcı üzerinden donmadan, akıcı şekilde izlersiniz.

Gelişmiş resim içinde resim modunu destekler. Bir yandan mesajlaşırken diğer yandan indirdiğiniz videoyu izleyebilirsiniz.

Tüm büyük Android telefon markalarıyla uyumludur.

Ücretsiz indirme, müzik ve video indirme, hızlı, kolay kullanımlı ve ufak boyutlu olmasıyla öne çıkan Snaptube, Türkçe dili de desteklemektedir.