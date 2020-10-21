Android Dosya Gizleme Nasıl Yapılır? - Eğer kullandığınız akıllı telefondaki ya da tabletteki dosyaları gizlemek istiyorsanız ancak bunun nasıl yapılacağından pek de emin değilseniz, doğru yerdesiniz. Bu yazımızda akıllı telefonda dosya gizleme ve tablette dosya gizleme işlemlerinin nasıl yapılacağını sizlere aktaracağız.

Bazı durumlarda tabletinizi ya da akıllı telefonunuzu başkaları ile paylaşmak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Tabii hepimiz, cihazlarımızda bazı kişisel verilerimizi ya da dosyalarımızı saklıyor olabiliriz. Eğer akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi başkasına verdiğinizde sorun yaşamak istemiyorsanız, dosyaları nasıl gizleyebileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz.

Android Dosya Gizleme Nasıl Yapılır?

'Dosyalarım' uygulamasına giriş yapın. Gizlemek istediğiniz dosyayı ya da klasörü bulun. Üzerine basılı tutun. 'Yeniden Adlandır' butonuna tıklayın. Dosya isminin başına '.' (nokta) koyun. (Örneğin '.görseller') 'Tamam' butonuna basın.

Tüm bu adımlarla birlikte yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak istediğiniz dosya türünü ya da komple klasörü gizleyebilirsiniz. Gizlediğiniz görseller, müzikler ve videolar galerinizde de görünmeyeceği için bu noktada herhangi bir endişe duymanız gerek yok. Tabii bu adımların ardından gizlediğiniz dosyalara tekrar nasıl ulaşacağınızı da bilmeniz gerekiyor.

Android Gizlenen Dosya Nasıl Görünür Yapılır?

Bu noktada uygulayacağınız yöntem cihazlar arasında değişiklik gösterebilir ancak temel mantık hepsinde aynı olduğu için ufak kurcalamalarla bu işin üstesinden gelebilirsiniz.

'Dosyalarım' uygulamasını açın. Bu uygulamanın ayarlarına girin. 'Gizli Dosyaları Göster' kutucuğunu aktif hale getirin.

Bu işlemlerin ardından da gizlediğiniz dosyaları, dosya yöneticisinde görebilirsiniz. Tabii cihazınızı başkalarına emanet edeceğiniz zaman bu ayarı tekrar kapatmayı unutmayın yoksa uyguladığınız tüm bu işlemlerin hiçbir anlamı kalmayacaktır.

Tüm bu adımlarla birlikte herhangi bir programa ihtiyaç duymaksızın dosya gizleme ve gizlenen dosyayı görüntüleme işlemlerini sizlere aktarmış olduk. Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi cihazınızda yer alan dosyaları gizlemeyi başarabildiniz mi ve uygulama sırasında herhangi bir sorun ile karşılaştınız mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.