Android Telefonu Uzaktan Kilitleme ve Kontrol Etme

Bazı durumlarda ufak dalgınlıklarınız sonrasında akıllı telefonunuzu bir yerde kaybetmiş olabilirsiniz. Bu gibi anlarda verilerinizi koruyabilmek adına onlara müdahale edebilmek oldukça önemli bir durum haline geliyor. Bu rehberimizde Android telefonu uzaktan kilitleme ve Android telefonu uzaktan kontrol etme işlemlerinin nasıl yapılacağına daha yakından göz atacağız.

Ülkemizde sürekli olarak artan akıllı telefon fiyatlarından dolayı onları kaybetmek pek de istemeyeceğimiz bir durum. Ancak bazı önlemleri alarak bu gibi durumlara karşı hazırlıklı olmanızı ve onlara uzaktan müdahale edebilmenizi sağlayabiliriz. Eğer her şey hazırsa, rehberimize geçelim.

Android Telefonu Uzaktan Kontrol Etme

Akıllı telefonunuzu uzaktan kontrol edebilmek için, öncelikli olarak bazı işlemlerin uygulanması gerekiyor.

Google Ayarları isimli uygulamaya girin. Android Cihaz Yöneticisi menüsüne tıklayın. Bu Cihazın Konumunu Uzaktan Bul isimli kutucuğu onaylayın. Uzaktan Fabrika Ayarlarına Sıfırlamaya İzin Ver isimli kutucuğu onaylayın.

Bu adımların ardından akıllı telefonunuz ya da tabletiniz, olası kaybolmalara ya da çalınmalara karşı hazır hale gelmiş oldu. Eğer telefonunuz kaybolursa ya da çalınırsa uzaktan kontrol işlevlerine hazır olacaksınız. Ufak bir hatırlatma olarak bu işlevleri kullanabilmek için cihazınız kaybolduğu sırada hücresel ağa ya da kablosuz ağa bağlı olmalıdır. Yani bir internet erişimi gerekecek.

Android Telefonu Uzaktan Silme Nasıl Yapılır?

Telefonunuzu Bulun servisine buraya tıklayarak gidin. Telefonunuzda kullandığınız Gmail hesabı ile giriş yapın. Gelen ekranda Kabul Et butonuna basın. Cihazınız internete bağlı ise tahmini konumunu buradan görebilirsiniz. Eğer size yakın bir konumsa Zili Çaldır butonuna tıklarsanız telefonunuz yüksek sesle uyarı zili çalacaktır. Eğer telefonunuz çalındıysa ve erişim şansınız yoksa Verileri Sil butonuna tıklayın.

Az önce de bahsettiğimiz gibi bu adımları gerçekleştirebilmek için akıllı telefonunuzun ya da tabletinizin aktif bir hücresel ağ ya da kablosuz ağ bağlantısına sahip olması gerekiyor. Eğer bu ikisinden herhangi birisi yoksa, ne yazık ki bu işlemleri gerçekleştiremeyeceksiniz.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve cihazınızı başarılı bir şekilde uzaktan kontrol edebildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.