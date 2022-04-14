Android akıllı telefonlarda ve tabletlerde yer alan tüm verileri temizlemek için fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneğinin oldukça sık bir şekilde kullanıldığı ortada. Ancak tüm fotoğraf ve diğer bilgilerini ortadan kaldırmak isteyen kullanıcılar Android'in bu konuda biraz sınıfta kaldığını unutmamalılar. Zira fabrika ayarlarına sıfırlanan bir telefonun hafızasında bulunan veriler kolayca başka kişiler tarafından geri döndürülebiliyorlar ve siz tüm dosyalarınızın silinmiş olduğunu sansanız da dosyalar kötü niyetli kişilerin eline geçebiliyor. Dolayısıyla telefonunu satmayı düşünenler içerisinde yer alan tüm bilgileri daha güvenli bir şekilde temizlemeliler.

Sizin için hazırladığımız bu rehberimizde Android cihazlarınızdaki verileri geri döndürülemez bir şekilde kaldırmanın yollarına kısaca değineceğiz ve adımları açıklayacağız.

Android Dosyalarını Kalıcı Olarak Silme Nasıl Yapılır?

Sadece Belli Dosyaları Silme Yöntemi

Tüm Silinen Dosyaları Temizleme

Yedeklemeyi Durdurma

Sadece Belli Dosyaları Silme Yöntemi

Uygulamayı açın. Açtıktan sonra karşınıza uygulamaların ve medyaların olduğu klasörler çıkacaktır.

' Picture Preview' kutucuğunu işaretleyerek medyaların önizlemelerini görebilirsiniz.

kutucuğunu işaretleyerek medyaların önizlemelerini görebilirsiniz. Silmek istediğiniz dosyaları seçtikten sonra ' Secure delete' butonuna basın.

butonuna basın. Butona bastığınızda karşınıza bir yazı alanı gelecektir. Bu alana ' Yes' yazarak devam edin.

yazarak devam edin. Daha sonra ' OK' butonuna basarak silme işlemini başlatabilirsiniz.

butonuna basarak silme işlemini başlatabilirsiniz. Fotoğraf silindikten sonra uygulama, fotoğrafın bir küçük resminin de Thumbnails klasöründe yer aldığını bildirecektir.

Eğer oradaki önizleme resmini de silmek isterseniz aynı işlemleri ana menüde yer alan klasörler bölümünden Thumbnails'a girerek tamamlamayı unutmayın.

Secure Delete adlı Android uygulaması sadece belli dosyaları silmek için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Her ne kadar ücretsiz sürümü sadece fotoğrafları silmek için destek verse de dileyen kullanıcılar profesyonel sürümü satın alarak diğer dosya türlerini de tamamen, geri dönülemez şekilde silebilirler.

Tüm Silinen Dosyaları Temizleme​

Secure Wipe uygulamasını cihazımıza kuruyoruz.

Uygulamayı açtığımızda hemen karşımıza ' Start Wiping' adlı bir buton gelecektir. Bu butona basıyoruz ve boş bölgeleri temizleme işlemini başlatıyoruz.

adlı bir buton gelecektir. Bu butona basıyoruz ve boş bölgeleri temizleme işlemini başlatıyoruz. Karşımıza çıkan uyarı penceresinde yer alan ' Start Wiping' butonuna basarsak tüm işlemlerimiz başlayacaktır ancak işlem biraz uzun sürdüğü ve çok şarj tükettiği için tam bataryada olduğunuzdan ya da cihazın şarjda olduğundan emin olmanız gerekiyor.

butonuna basarsak tüm işlemlerimiz başlayacaktır ancak işlem biraz uzun sürdüğü ve çok şarj tükettiği için tam bataryada olduğunuzdan ya da cihazın şarjda olduğundan emin olmanız gerekiyor. İşlem bittiğinde cihazınızı başkasına güvenle verebilir ve dosyaların geri döndürülmeyeceğinden emin olabilirsiniz.

*Bu işlemleri factory reset operasyonundan sonra uygulamanız önemli.

Yedeklemeyi Durdurma

Bu işlemi engellemek için cihazınızda yüklü olan Google+ uygulamasının ayarlar bölümüne girmelisiniz.

Ayarlar kısmında ' Otomatik Yedekleme' adlı bir menü var. Bu menüye tıklayarak devam ediyoruz.

adlı bir menü var. Bu menüye tıklayarak devam ediyoruz. Eğer bu bölümde 'Otomatik Yedekleme' bölümü açık olarak görünüyorsa bunu kapalı olarak değiştirmeniz artık kişisel verilerinizin Google+ tarafından yedeklenmesine engel olacaktır. Dolayısıyla başka cihazlarda hemen tüm kişisel fotoğraflarınızın geri yüklenmesi durumunun da önüne geçebilirsiniz.

Android işletim sistemini kullanırken zaman zaman biraz dikkatli olmak gerekebiliyor. Zira deneyimsiz kullanıcıların pek çok uygunsuz fotoğrafının bu şekilde ele geçirilebildiğini de unutmamak gerekli.