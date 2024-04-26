Android’de Google Chrome Nasıl Silinir?

Android kullanıcıları çeşitli sebeplerle Google Chrome’u silmek isteyebilir. Özellikle Google Chrome’un mevcut sürümü anormal çalıyorsa kaldırıp yeniden yüklemek gerekiyor. Android cihazdaki uygulamalardan bazıları Google Chrome ile uyumlu çalışmadığı takdirde de kaldırılmalıdır.

Ayrıca Google Chrome eskisi kadar size hitap etmiyorsa da silmek isteyebilirsiniz. Biz de bu rehberde Android’de Google Chrome silme işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız.

Android’de Google Chrome Silme

Android cihazlardan Google Chrome tamamen silinemez. Yalnızca Android’de Google Chrome devre dışı bırakılır. Devre dışı bırakmak içinde aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

İlk olarak Android cihazınızı açılır.

“Ayarlar” alanına girilir.

“Uygulamalar ve Bildirimler” seçilir.

Google Chrome listelenmiyorsa “Tüm Uygulamaları Gör” ya da “Uygulama Bilgileri” alanlarına tıklanır.

Chrome’a sonrasında “Devre Dışı Bırak” sekmesine tıklanır.

Google Chrome’un devre dışı bırakılması için “Devre Dışı Bırak” butonuna basılır.

Android’de Google Chrome Silinirse Ne Olur?

Android’de Google Chrome devre dışı bırakma işleminin ardından Chrome’i etkin uygulama listesinde görüntüleyemezsiniz. Aynı zamanda Chrome, Android’in hiçbir dosya türünde de ilişkilendirilemez. Yalnızca telefonda etkin olmayan şeklinde kalır. Telefonun depolama alanını da çok kaplamaz.

Chrome’u dilediğiniz zaman etkinleştirebilirsiniz. Devre dışı bırakılan Google Chrome yeniden etkinleştirildiğinde profil ve tüm kullanım bilgileri yeniden cihaza yüklenir. Dünyanın popüler tarayıcısı Google Chrome, çok esneklik sunuyor.

Güçlü özelliklere sahip olan Chrome’i Android kullanıcıları daha hızlı bir tarayıcıya geçmek için devre dışı bırakmak isteyebilir. Aynı zamanda devre dışı bırakma işlemi, Google’dan verileri korumak için de yapılabilir.

Android’de Google Chrome varsayılan tarayıcı olarak kullanılmayıp Google’ın hem verilere hem de bilgisayara erişimi sınırlandırılabilir. Chrome dışındaki diğer tarayıcılarda şöyle bir özellik var: Bir pencere kapatıldığında kullanıcılara tüm sekmeleri aynı anda kapatıp kapatmayacaklarına dair onay mesajı gidiyor.

Google Chrome’da böyle bir özellik olmadığı için yanlışlıkla bir pencere ve onunla tüm sekmelerde kapanıyor. Bu durumdan dolayı Chrome bazı kullanıcılar tarafından kullanışlı olarak kabul edilmediği için devre dışı bırakılmak istenebilir.