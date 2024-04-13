Android’de Google Hesabından Nasıl Çıkış Yapılır?

Android işletim sistemli telefonunuzu değiştirmeyi düşünüyorsanız ya da kaybettiyseniz güvenlik için birçok uygulama hesabından çıkış yapmanız gerekiyor. Özellikle en çok kullandığımız Google hesabıyla ilişkili olan Google Dokümanlar, Google Drive, Google Takvim, Gmail’den mutlaka çıkılması gerekiyor.

Bu sayede örneğin, Gmail üzerinden özel paylaşılan dosyaların üçüncü kişilerin eline geçmesi engellenmiş olur. Biz de bu yazımızda Android’de Google hesabından çıkış yapma yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Android’de Google Hesabından Çıkış Yapma

Android işletim sistemine sahip cihazlarda Google hesabından çıkış yapmak için şu adımlar takip edilmeli;

Android cihazlardan “Ayarlar” alanına giriş yapılır.

“Hesap” kısmına gidilerek üzerine tıklanır.

Gmail adresine giriş yapılır.

En son adımda ekranın alt tarafındaki “Hesabı Kaldır” butonuna tıklanır.

Android cihazların bazılarında ayarlar farklıdır. Dolayısıyla yukarıdaki adımlar bulunmayabilir. Böyle bir durumda aşağıdaki adımları takip ediniz;

Android cihazdan “Ayarlar” alanına gidilir.

Ekran Google’a doğru aşağıya kaydırılarak Google’ın üzerine tıklanır.

Gmail adresine tıklanarak açılacak ekran üzerinden “Bu Cihazdaki Hesabı Yönet” öğesi seçilir.

Sonra gelecek ekran üzerinden Gmail adresine yeniden tıklanılır.

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan menü seçeneği butonuna basılır.

Seçenekler listesi içerisinden “Hesabı Kaldır” butonuna tıklanarak adımlar tamamlanır.

Gmail ile Android’de Google Hesabından Çıkış Yapma

Android’de Google hesabından çıkış yapmak için Gmail yönteminden de yararlanabilirsiniz. Bu yöntem içinde şu adımlar takip edilmeli;

Android cihazdan Gmail’e giriş yapılır.

Gmail’in ana ekranının sağ üst köşesinde yer alan profil alanına tıklanır.

Profil’e tıkladıktan sonra “Bu Cihazdaki Hesabı Yönet” kısmına girilir.

Oturumu kapatılmak istenen Gmail hesabına tıklanır.

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan menü alanına tıklanarak “Seçenekler” listesi içerisinden “Hesabı Kaldır” kısmına basılır.

Yalnız Android cihazlarda Google hesabından çıkış yapma hesabı kalıcı olarak silmez. Hesaba aynı cihaz ya da farklı cihazlardan giriş yaparak yeniden kullanabilirsiniz.

Google Hesap Özeti’nden Android’deki Google Hesabından Çıkış Yapma

Android işletim sistemli cihazınız kaybolduysa ya da çalındıysa ancak Google hesabınız hala açıksa mutlaka çıkış yapınız. Çıkış yapmak içinde şu adımları takip edebilirsiniz;