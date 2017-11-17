Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme: (Root'suz)

Bu blog yazıda Android telefonlarda WiFi şifresi öğrenmenin root’suz ve root’lu yolundan bahsediyoruz. Android telefonda kayıtlı WiFi şifresi öğrenmenin en kolay yolunu anlatıyoruz.

Akıllı telefonların en sevdiğim özelliklerinden birisi de; bağlandıkları kablosuz ağları hafızalarına atmaları. Evde, misafirlikte, dışarıda, ofiste nerede olursanız olun bir kablosuz ağa bağlanacağınız vakit bilgileri bir kez girdiğinizde kaydedilmiş oluyor ve o yerde tekrar WiFi ağına bağlandığınızda uzunca ağ adı ve şifresini yeniden yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Cihaz değişimi veya şifreyi bir yakınınızla paylaşmak gibi bir sebepten ötürü mevcut Android telefondaki kayıtlı WiFi şifrelerini görmek isterseniz, bunu birçok yolla yapabilirsiniz.

Android WiFi Şifre Öğrenme:

Android telefonda kayıtlı WiFi şifresi görmenin, öğrenmenin birçok farklı yolu mevcut ancak çoğunda cihaza root yetkisi vermeniz gerekiyor. Özgürlükler ülkesi Android platformunda cihazınızı root’lu kullanıyorsanız iki yol var: ES File Explorer üzerinden ufak bir gezintiye çıkarak veya Google Play’den “Android WiFi şifresi öğrenme”, “Android WiFi şifresi görme”, “Android kayıtlı WiFi şifresi öğrenme” "Android WiFi şifre öğrenme" "Android WiFi şifresi bulma" "Android bağlı olduğum WiFi şifresini öğrenme" vb. aramalar yaparak tam da bu iş için geliştirilmiş uygulamalardan biriyle zahmetsizce Android telefonda kayıtlı WiFi şifresini öğrenmeniz, görmeniz mümkün.

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme: (Root'lu)

ES File Explorer (ES Dosya Yöneticisi) uygulamasını Android telefonunuza indiriyorsunuz. (Tam yetki verdiğinizi varsayarak sonraki adıma geçiyorum.)

Uygulamayı açıp Yerel (Local) veya Sistem Klasörü (System Folder) açıyorsunuz.

Cihaz Klasörü’ne (Device Folder) gidip Veri (Data) seçiyorsunuz.

Burada Misc isimli klasörü bulup açıyorsunuz.

Sonraki adımda aşağı inip WiFi’a dokunuyorsunuz.

"wpa_supplicant.conf" yazan klasörü açıyorsunuz ve bu metin belgesi üzerinden Android telefonda kayıtlı tüm WiFi şifreleri karşınıza çıkıyor.

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Görme: (Uygulama ile)

Dosya yönetici ile WiFi şifresi bulma uzun, uğraştırıcı geldiyse WiFi Key Recovery gibi popüler bir uygulama da işinizi görecektir. Bu tür uygulamaların root yetkisi isteğini tekrar belirtmekte fayda var. WiFi Key Recovery adlı uygulama üzerinden anlatmam gerekirse izlemeniz gereken adımlar şöyle:

Uygulamayı açtığınızda ilk olarak root “superuser” erişimi veriyorsunuz.

Sonraki ekranda Android telefonda kayıtlı tüm WiFi şifreleri direkt karşınıza çıkıyor. Ağ adı, şifresi, güvenlik seviyesi, bağlanılan tarih dahil her şey karşınızda. Daha da güzeli arama fonksiyonu mevcut. Ağın adını biliyor, şifresini öğrenmek istiyorsanız arama kutucuğuna yazarak hızlıca getirebiliyorsunuz.

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme: (Root'suz)

Android telefonda kayıtlı WiFi şifresini root’suz öğrenme şansınız da var. En azından deneyebileceğiniz iki yöntem var. Birincisi; Samsung, LG, Motorola gibi popüler bir markanın telefonunu kullanmıyorsanız herhangi bir dosya yöneticisi uygulamasıyla öğrenebilirsiniz. Diğer yol ise biraz karışık ancak denemeye değer.

Öncelikle Android telefonunuzda geliştirici seçeneklerini açıyorsunuz. (Bilmiyorsanız, "Android’de Geliştirici Seçenekleri Nasıl Aktif Edilir?" blog yazımızdan nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.)

Geliştirici olduktan sonra Ayarlar’a geri gidiyorsunuz. Aşağı inerek geliştirici seçeneklerine giriyorsunuz. Android/USB hata ayıklamayı açıyorsunuz.

ADB sürücü lerini indirip yüklüyorsunuz.

lerini indirip yüklüyorsunuz. Platform araçlarını indirip yüklemeniz gerekiyor. ( minimal adb ve fast boot dosyalarını http://forum.xda-developers.com/ adresinden bulabilirsiniz.)

dosyalarını http://forum.xda-developers.com/ adresinden bulabilirsiniz.) Yukarıdaki araçları kurduğunuz klasörü açıyorsunuz. (Varsayılan olarak C\windows\system32\platform_tools) Klasöre sağ tıklayıp “Komut Penceresi Aç”a tıklıyorsunuz.

Bu noktada ufak bir test uygulamanızda fayda var. (Telefonunuzu PC’ye bağlayın. Komut satırında “adb services” yazın. Listede cihazınızı görürseniz sonraki adıma geçebilirsiniz.