WiFi Warden APK WiFi şifre kırma programıdır. Ücretsiz (Bedava) WiFi bulma, kayıtlı WiFi şifresi öğrenme, WiFi ağına kimlerin bağlı olduğunu görme ve fazlası yapılabilir.

Volkan Yılmaz - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

WiFi Warden, Android için WiFi şifre kırma programı arayanların indirdiği popüler bir uygulamadır. Sanıldığının aksine WiFi Warden, bir hack aracı değildir; yani yakınınızdaki WiFi ağlarının şifresini kırıp gizlice girmenizi sağlayan bir uygulama değildir. WiFi Warden Android uygulaması ile topluluğun paylaştığı milyonlarca WiFi şifresi ve hotspot'a ücretsiz erişim sağlar, mobil internetinizden fazla harcamazsınız. Ancak WiFi Warden, sadece çevrenizdeki en yakın paylaşılan WiFi noktalarını bulmak için kullanabileceğiniz bir uygulama değildir. Bu ücretsiz uygulama ile WiFi ağınıza kimlerin bağlandığını ve kayıtlı WiFi şifrelerini de görebilirsiniz. WiFi Warden, geliştiricisi tarafından ek özellikler içeren WiFi analiz uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Sadece Android platformuna özgü olan uygulama sayesinde kullanıcılar, çevrelerindeki WiFi noktalarını tespit edebilecek, kayıtlı Wifi şifrelerini de görebilecekler.

WiFi Warden APK İndir

WiFi Warden uygulamasıyla Android cihazlarınızdan etraftaki Wi-Fi ağlarının WPS açığını test edebilirsiniz. Wi-Fi şifresi kırma konusu herkesin en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor. İyi şifrelenmiş bir ağın şifresini kırmak aylar ve hatta yıllar sürebilirken, sadece bir açığı kullanarak bu işlemi birkaç dakikaya düşürmek mümkün. Modemlerde bulunan WPS özelliği, cihazlarınızı modeme kolayca bağlayabilmenizi sağlayan bir özellik olsa da güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. WiFi Warden uygulaması da WPS açığını kullanarak Wi-Fi ağlarına kolayca bağlanmanızı sağlayan bir araç olarak öne çıkıyor.

Root’lu cihazlarınızda kullanabileceğiniz WiFi Warden uygulamasında, sinyal seviyesi yüksek ağlardan birini seçerek bağlanabiliyorsunuz. Wi-Fi ağının hemen yanında WPS yazısını görüyorsanız, bu ağa bağlanmanız saniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Bunun yanında, çevrenizdeki kablosuz erişim noktalarının MAC adresi, kanalı, modem üreticisi, şifreleme yöntemi, mesafe vb. bilgileri de gösteren uygulamada kendi Wi-Fi ağınız için güçlü şifreler de oluşturabiliyorsunuz. WiFi Warden uygulamasında çevrenizdeki ağlara bağlanmak istiyorsanız, bağlandığınız ağı iyi amaçlar için kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Başkalarının paylaştığı hotspot'lara bağlanın.

Etrafınızdaki en yakın WiFi ağlarını filtreleyin.

WiFi ağınıza kimin bağlı olduğunu görün.

İnternet bağlantı hızınızı test edin.

WiFi ağlarını analiz edin.

WPS kullanarak WiFi'a bağlanın.

WPS PIN'leri hesaplayın.

Güçlü parolalar oluşturun.

Kayıtlı WiFi parolalarını görüntüleyin. (Root gerektirir.)

Ağdaki bir aygıtın açık bağlantı noktalarını bulun.

Ve daha birçok özellik...

Peki, cihazınızı rootlamanız gerekiyor mu? WPS kullanarak bağlanmak için telefonunuzun Android 9 veya daha yeni sürümü çalıştırması gerekir ancak Android 5 - 8 sürüm kullanıyorsanız cihazınızı rootlamanız gerekmez. Bir erişim noktasının seri numarasını almak için tüm Android sürümlerinde root erişimine ihtiyacınız vardır. WPS kilidini kontrol etmek için tüm Android sürümlerinde root erişimine ihtiyacınız vardır. Geliştiriciden önemli notları da paylaşmak isterim: