Wi-Fi 6E Nedir? Ne Kadar Hızlı? Wi-Fi 6'dan Farkı Ne? - Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana pek çok cihazda Wi-Fi 6 standartını görmeye başlamışken, şimdiden bazı yeni şeylerden bahsetmeye başladık. Bunlardan birisi de kablosuz ağ tıkanıklığını azaltmayı hedefleyen Wi-Fi 6E.

Wi-Fi 6E Nedir? Ne İşe Yarar?

Kısa bir şekilde Wi-Fi 6E, önümüzdeki dönemlerde çıkması planlanan gelecek nesil Wi-Fi standartıdır.

Wi-Fi 6 da dahil olmak üzere mevcutta kullanılan tüm standartlar 2.4 GHz ve 5 GHz radyo bantlarını kullanır. Wi-Fi 6E ise 6 GHz bandında çalışabilen bir teknolojidir.

6 GHz spektrumu, 5 GHz üzerinden Wi-Fi 6'ya benzer bir şekilde çalışmalıdır. Ancak örtüşmeyen bazı ek kanallar sunar. Wi-Fi Alliance'ın da ifade ettiği gibi Wi-Fi 6E 14 adet ek 80 MHz kanala ve 7 adet ek 160 MHz kanala izin verir. Bu kanallar birbirleri ile örtüşmez ve bu da çok sayıda ağın çalıştığı alanlarda ve bölgelerde tıkanıklığın azalmasına yardımcı olur.

Başka bir deyişle Wi-Fi 6E, 6 GHz üzerinde çalışabilen bir Wi-Fi 6 standartıdır.

Wi-Fi 6E Neden Hala Yaygın Değil?

Peki ama 6 GHz bu kadar yararlıysa, neden tüm Wi-Fi standartları onu kullanmadı? Kısa cevap, yapamazlardı.

Ülkelere ait çeşitli düzenleyici kurumlar, Wi-Fi'nin 6 GHz bandını kullanmasına izin vermedi. Bunun yerine başka amaçları vardı. Yine de bazı ülkelerin son dönemlerde bunu yasal hale getirebilmek adına çeşitli düzenlemeler yaptığını görüyoruz. Yine de bu, hala pek çok ülkede yasal değil.

Wi-Fi 6E Ne Kadar Hızlı?

Wi-Fi 6E, temelde Wi-Fi 6 ile aynı teknoloji üzerine kuruludur ancak farklı bantları da destekler.

Bir yönlendirici üzerinde yalnızca tek bir cihazın bağlı olduğunu düşünürsek Wi-Fi 6 yüzde 40 oranında daha hızlıdır. Ancak asıl olay, kalabalık ortamlardan geçiyor. Wi-Fi 6, yayın dalgalarının yoğun olduğu kalabalık alanlarda gerçekten öne çıkmayı hedefliyor. Intel, Wi-Fi 6'nın bu tip ortamlarda her kullanıcının ortalama hızını en az dört kat artıracağını ifade ediyor.

Bu senaryoyu kalabalık bir kafe ya da yoğun bir apartmanda kendi evinizdeki kablosuz bağlantı olarak ele alabilirsiniz. Bu da oldukça iddialı bir teknoloji ile karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor.

Wi-Fi 6E tıkanıklığı azalttığı için Wi-Fi 6'dan daha yüksek hızlara yol açabilir.

Wi-Fi 6E ile Wi-Fi 6 Arasındaki Farklar Ne?

Wi-Fi Alliance'ın da ifade ettiği gibi Wi-Fi 6E 14 adet ek 80 MHz kanala ve 7 adet ek 160 MHz kanala izin verir. Bu kanallar birbirleri ile örtüşmez ve bu da çok sayıda ağın çalıştığı alanlarda ve bölgelerde tıkanıklığın azalmasına yardımcı olur.

Başka bir deyişle Wi-Fi 6E, 6 GHz üzerinde çalışabilen bir Wi-Fi 6 standartıdır.

Wi-Fi 6E Modemler Hangi Cihazlarla Uyumlu?

Sonuç olarak daha yeni ve daha hızlı kablosuz ağ her zaman harikadır. Her zaman olduğu gibi Wi-Fi 6E modemler ve cihazlar da önceki nesil Wi-Fi standartları ile geriye dönük olarak uyumludur.

Örneğin Wi-Fi 6E ile kutudan çıkan bir akıllı telefon alıp onu Wi-Fi 6 ya da Wi-Fi 5 modeme bağlayabilirsiniz. Ya da Wi-Fi 6E modem alıp onu eski standartları destekleyen akıllı telefonlarda, tabletlerde ya da dizüstü bilgisayarlarda kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ancak Wi-Fi 6E'nin gerçek gücünden yararlanmak istiyorsanız, hem yönlendiricinizin hem de cihazınızın Wi-Fi 6E ile uyumlu bileşenlere sahip olması gerekir. Eğer değillerse, yukarıda bahsettiğimiz hızların herhangi bir anlamı kalmayacak.

Hangi Cihazlar Wi-Fi 6E ile Uyumlu?

Bulunduğumuz noktada 2021 yılının başına kadar Wi-Fi 6E ile uyumlu cihazların sayısı çok ama çok kısıtlı. Muhtemelen sahip olduğunuz cihazların hiçbiri Wi-Fi 6E desteğine sahip değil. Öte taraftan yeni standartın hangi ülkede ne zaman onay alacağı ve hatta alıp alamayacağı da şu an için belirsizliğini koruyor.