Android Kilit Ekranına Widget Ekleme Nasıl Yapılır? - Eğer kullandığınız akıllı telefonun ya da tabletin ana ekranına widget eklemek istiyorsanız ancak bunu nasıl yapabileceğinizden emin değilseniz, doğru yerdesiniz. Bu rehberimizde Android telefonun kilit ekranına widget nasıl eklenir? sorusuna daha yakından göz atacağız.

Android Kilit Ekranına Nasıl Widget Eklenir?

Android cihazların kilit ekranına widget ekleme özelliği, Android 4.2 sürümünden bu yana mevcut. Öte taraftan bazı üreticiler bu özelliği varsayılan olarak kapalı bir şekilde sunabiliyor ve hali ile kullanıcıların da böyle bir özelliğin varlığından haberi olmuyor. Öte taraftan bunu yapmak, fark ettiğiniz gibi, mümkün.

Ayarlar uygulamasına giriş yapın. Güvenlik sekmesine tıklayın. Kilit Ekranı Widgetları kutucuğunu aktif hale getirin. Ekranı kapatın. Ekranı açın. Kilit ekranında iken parmağınızı sağdan sola doğru çekin. '+' işaretine tıklayın. Listeden bir widget seçin.

Ufak bir hatırlatma olarak burada yer alan yöntemler çok büyük bir ihtimalle cihaz bazında değişiklik gösterecektir. Yani Samsung kullanan bir kullanıcı bu adımları gerçekleştirebilirken, Xiaomi cihazlarda daha farklı bir yol izlemeniz gerekebilir. Ancak temel yol aynı olduğu için buna benzer adımları takip etmeniz gerekecektir.

Android Kilit Ekranındaki Widget Nasıl Kaldırılır?

Eğer siz zaten bir widgeta sahipseniz ancak bunu kilit ekranınızdan nasıl kaldıracağınızdan emin değilseniz, hemen aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekecektir. Yine belirmemiz gerekiyor ki işlemler cihaz ve yazılım bazında değişiklik gösterebilir ancak temelde aynı yol üzerine kuruludur.

Widget'a uzun bir şekilde basılı tutun. Widget'ı aşağıda çıkan çöp kutusu simgesinin üzerine sürükleyin.

Tüm bu adımların ardından kilit ekranında yer almasını istemediğiniz widgetları kaldırabilirsiniz. Bu noktada saat widgetını dahi kaldırabileceğinizi söyleyebiliriz. Bu arada ufak bir hatırlatma olarak akıllı telefonunuzun ya da tabletinizin ekranına aynı anda birden fazla widget ekleyebilirsiniz ancak aynı anda yalnızca birini görebilir ve birini kontrol edebilirsiniz.

Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve başarılı bir şekilde widget ekleyebildiniz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.