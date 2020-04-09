Android Rehber Yedekleme Nasıl Yapılır?

Android rehber yedekleme işlemi aslında oldukça basittir. Yeni bir telefon aldığınızda, rehberinizde kayıtlı kişileri kolayca yeni cihazınıza taşımak istiyorsanız, bunu birkaç kolay adımda gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni bir telefon aldığınızda, eski bilgilerinizi yeni cihaza aktarmak istemeniz çok doğal bir durum. Eskiden bu işlemi yapmak oldukça zor ve zaman isteyen bir işlem olmasına karşın, artık bunu kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Hemen aşağıda bunu yapabileceğiniz adımları sıraladık, yazının devamında ise bu adımları ayrıntılı olarak açıklamaya çalıştık.

Android rehber yedekleme yöntemleri

1- Google Yedekleme sistemi kullanarak

2- İçe ve dışa aktarma yöntemi ile

3- Bulut sunuculara kaydetme

Google Yedekleme ile Android rehberi nasıl yedeklenir?

Google Yedekleme ile Android rehberinizde bulunan kişiler kolayca yedeklenebilir. Bunları yapabilmek için ilk adım telefonunuzdan Ayarlar sekmesini bulmalısınız. Ayarlar sekmesine tıkladıktan sonra burada Hesaplar & Senkronizasyon seçeneğine gelmelisiniz.

Bu sekmeye tıkladığınızda, telefonunuzda kayıtlı olan çeşitli hesapları göreceksiniz. Bunların arasından Google hesabını bulmanız ve bu sekmeye tıklamanız gerekiyor.

Google sekmesine tıkladığınızda karşınıza çeşitli Google uygulamalarını göreceksiniz. Bu ekranda Google sunucularına yedeklemek istediğiniz tüm bilgilerinizi görebilirsiniz. Bu seçenekler arasında Kişiler ya da Rehber olduğunu da göreceksiniz. Senkronize et seçeneğine tıklamanızla birlikte, bilgileriniz internet üzerine aktarılacaktır.

Aktarma işlemi bittiğinde, yeni telefonunuza bu Google hesabı ile giriş yapmak suretiyle tüm bu bilgilerinizi otomatik olarak, yeni cihaza aktarabilirsiniz.

Android rehberi içe ve dışa nasıl aktarılır?

Bulut sunucular üzerinden Android rehber yedekleme işlemi yapmak istemiyorsanız, bir başka işlem daha var: İçe ve dışa aktarma. Bu yöntemle birlikte rehberinizdeki kişiler bir dosya halinde, istediğiniz bir yerde saklanabilir.

Bunu yapabilmek adına telefonunuzdaki Rehber uygulamasına tıklamalısınız. Daha sonra Rehber uygulamasındaki Ayarlar kısmına gitmelisiniz. Ayarlar sekmesine geldiğinizde karşınıza İçe ve Dışa aktarma kısmını göreceksiniz.

Telefon numalarınızı yeni telefonunuza aktarmak için ilk yapmanız gereken adım, eski telefonunuzdaki numaraları dışa aktarma olmalı. Eski telefonunuzda rehber ve ayarlar sekmesinden Dışa Aktar seçeneğini seçmelisiniz. Ardından telefon size numaraların nereye kaydedilmesi gerektiğini soracak. Burada SIM Kart ya da Hafıza Kartı seçeneklerini görebilirsiniz. Hangisini isterseniz seçtikten sonra işlemin tamamlanmasını beklemelisiniz.

Ardından kayıt ettiğiniz SIM Kartı ya da Hafıza Kartını yeni telefona takmalısınız. Yeni telefona bu kartı taktıktan sonra, yine Rehber uygulamasın gitmeli ve Ayarlar seçeneğinden İçe ve Dışa aktar yerine gelmelisiniz. Burada İçe aktar dedikten sonra numaraları yeni cihaza taşıyabilirsiniz.

Bulut sunucular kullanılarak Android rehber yedekleme nasıl yapılır?

Google sunucuları dışında başka bulut sunucular üzerine bilgi kaydetmek de pekala mümkündür. Bunun için çeşitli bulut sunucu uygulamalarını kullanabilisiniz. Örneğin; Xiaomi modellerinden bir tanesini kullanıyorsanız, bilgilerinizi Xiaomi sunucuları üzerinde yedelemeniz mümkün. Diğer telefon üreticilerinin de kendi bulut sunucu servisleri bulunmaktadır.

Telefon üreticilerinin yanı sıra Microsoft ya da buna benzer büyük şirketlerin kendi sunucuları üzerine telefon rehberinizi aktarmanız mümkün. Hatta birçok GSM Operatörü de benzer hizmetler sunmaktadır.

Tüm bunlar için farklı yollar bulunduğu için kullandığınız bulut sunucu servisi üzerinden bu aktarma işleminin nasıl yapılacağına bakabilirsiniz.