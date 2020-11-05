Apple Watch Android Telefonda Nasıl Kullanılır? Eğer Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon kullanıyorsanız ve yeni bir akıllı saat alacaksanız, Apple Watch kullanıp kullanamayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz.

Apple Watch modellerinin çıkışından bu yana bu saatleri, Android işletim sistemine sahip herhangi bir akıllı telefon ile kullanmanız mümkün değildi. Ancak iOS 14 ve watchOS 7 ile birlikte bu işlem nispeten mümkün hale geldi.

Apple Watch Android Telefonda Nasıl Kullanılır?

iOS 14 ile birlikte kullanıma sunulan Aile Paylaşımı isimli yeni özellik, Android cihaza sahip olsanız dahi akıllı saati kullanabilmenize olanak sunuyor. Peki ama nelere ihtiyacınız var?

- Ailenizde ya da yakınınızda bir kişi iPhone kullanmalı. Bu, yalnızca ilk kurulum için gerekli.

- Apple Watch Series 4 ya da daha yeni bir modele sahip olmalısınız.

Önceden belirtmek gerekiyorki Apple, ülkemizde Wi-Fi + Hücresel modellerini satmıyor ancak yurt dışından getirdiğiniz bu özelliğe sahip bir akıllı saati ülkemizde kullanabilirsiniz. Eğer yalnızca Wi-Fi modeli alırsanız çeşitli özellikleri kullanamayacaksınız. Eğer Wi-Fi + Hücresel model satın alırsanız hatırlatalım; Watch'larda fiziksel bir SIM Portu yok ve bu nedenle eSIM teknolojisini destekleyen, ki şu an sadece Vodafone ülkemizde destek veriyor, bir operatörü kullanmalısınız.

Eğer Hücresel + Wi-Fi model göndermiyorsanız çağrı alma ve yanıtlama ile mesaj gönderme ve alma işlevleri kullanılamayacaktır.

Bu yazıyı okuduğunuz dönemde ülkemizdeki şartlar farklılık gösterebileceği için konuyu daha derin araştırmanızda fayda var. Bu sayede akıllı saatinizi bir iPhone'a bağlı tutmadan aşağıdaki özellikleri kullanabileceksiniz:

- Çağrı yanıtlama ve başlatma. (eSIM Gerekli)

- Mesaj yanıtlama ve gönderme. (eSIM Gerekli)

- Sağlık

- Aktivite

- Düşme Algılama

- Gürültü Bildirimi

- App Store

- Acil Durum SOS

- Düşme Algılama

Tabii kullanabileceğiniz özellikler sadece bunlarla kısıtlı değil. Watch'larda kendilerine özgü bir App Store yer aldığı için uygulamaları direkt saat üzerinden indirebileceksiniz. Eğer her şey hazırsa, bunu nasıl yapacağınızı aktaralım.

Adım 1- iPhone Kurulumu

Yapmanız gereken ilk şey, satın aldığınız Apple Watch'u açmak olacak. Kurulum için bir iPhone bulun ve Watch'u iPhone'a yaklaştırın. iPhone bu modeli gördüğünde Devam Et butonuna tıklayın.

Ardından Kendim için Kur değil Bir Aile Üyesi için Kur seçeneği ile devam edin. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra gerekli adımları tamamlayarak devam edin.

Apple Watch'tan dil ve bölge seçeneklerini seçin ve gerekirse Eşleştirmeyi Başlat düğmesine dokunun. Yapmanız gereken şey iPhone'un kamerasından Watch'taki ekranı okutmak olacaktır.

Adım 2- Apple Watch Kurulumu

İlk kurulumun ardından Apple Watch'u kendi kullanım şeklinize uygun olarak kurun. Örneğin saatin sağ bileğinizde mi yoksa sol bileğinizde mi kullanılacağını, Digital Crown'un aşağıya mı yoksa yukarıya mı dönük olacağını seçin.

Bunların ardından Şartlar ve Koşullar menüsünü kabul edin. Metinlerin ne kadar büyük gözükmesini istediğinizi, kaydırıcıyı kullanarak ayarlayın. Ardından saati açmak için bir parola gerekip gerekmediğine karar verin.

Bu, genellikle her defasında parola girmenin vereceği bıkkınlıktan dolayı gereksiz bir seçenektir.

Adım 3- Aile Üyesi Kurulumu

Bu iki adımdan sonra sıra geldi Aile Üyesi kurulumuna. Burada yeni bir aile üyesi ekleyin. Bu adımda bir iCloud hesabına ihtiyaç duyacaksınız. Bilgileri girin ve devam edin.

Aile üyesi zaten bir iPad kullanıyorsa, o cihaza geçici bir doğrulama kodu gelecektir. Eğer modeliniz Hücresel + Wi-Fi ise Hücresel Ağ kurulumunu gerçekleştirin.

Tüm bu işlemlerin ardından diğer tüm ıvır zıvır bilgileri ayarlayın. Bunların arasında Wi-Fi kurulumu, saat yüzü gibi çeşitli seçenekler yer alıyor.

Tüm bu adımların ardından Apple Watch'u iPhone olmadan kullanabilirsiniz. Ufak bir hatırlatma olması adına cihazınızı Android cihazınıza direkt olarak bağlayıp mesaj, çağrı ya da bildirim alamazsınız ancak bir iPhone'dan bağımsız olarak Apple Watch kullanabileceksiniz. Eğer modeliniz Hücresel + Wi-Fi ise mesaj gönderme, alma ve çağrı alma ve başlatma seçenekleri aktif olacaktır.

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