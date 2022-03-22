Eğer bir Android telefon veya tablet kullanıyorsanız zaman zaman diğer elektronik cihazlarda da olduğu gibi farklı problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Hiçbir teknolojik aletin sorunsuz çalışacağının garantisi olmadığı gibi Android cihazların da sorunsuz çalışacağının garantisi yok. Bu nedenle Android cihazlarımızda çeşitli arızalarla karşılaştığımızda çoğu zaman teknik servise başvuruyoruz. Android cihazınızın açılmaması akıllı telefon ve tabletlerinizde en sık karşılaşabileceğiniz hatalardan biri. Bu yazımızda ''Android telefonum açılmıyor, ne yapmalıyım? sorusuna çözüm yollarıyla yanıt veriyoruz.

Android Telefon Açılmıyorsa Yapılabilecekler Neler?

Android cihazınızın açılmamasının nedeni donanımsal bir arıza olabileceği gibi yazılımsal sorunlar da olabiliyor. Eğer Android cihazınızın bataryası ömrünü doldurduysa tablet veya telefonunuz bataryadan yeterli güç çekemediği için açılmayabiliyor. Bu gibi durumlar donanımsal arızalar olduğu için maalesef ki sizin yapabileceğiniz çok fazla birşey yok. Donanımsal arızalarda cihazınız garanti dahilindeyse teknik servise cihazınızı bırakmanız en doğrusu olacaktır. Bu sayede cihazınız garanti kapsamından çıkmayacaktır.

Eğer probleminiz bataryanızı söküp taktığınızda, telefon veya tabletinizi şarja bağladığınızda veya güç tuşuna basılı tuttuğunuzda çözülmüyorsa problemin yazılımsal bir problem olabilme ihtimali de var. Kimi zaman telefonunuz veya tabletiniz sistem güncellemesi yaparken tekrar açılmayabiliyor veya belli servis veya uygulamalar telefonunuzun açılmasını engelleyebiliyor. İşte bu durumlarda size aktaracağımız Android sorun giderme yöntemi probleminizin çözümü olabilir. Android cihazınız açılmadığında Android bootloader adıyla tanınan Android servis ekranını çalıştırabilir ve farklı seçeneklerden faydalanarak sorununuza çare bulabilirsiniz.

Bu servis ekranını açmak için öncelikle cihazınızı kapatın. Cihazınızı kapattıktan sonra belli tuşlara aynı anda basmanız ve tuşlara basılı tutarak Android cihazınızın açılış logosunu görene kadar beklemeniz gerekmekte. Bu tuşlar her Android cihazında farklılık gösterebileceği için sizler için aşağıda uygulamanız gereken komut dizilimini paylaştık. Söz konusu komutlar;

Ses Artırma Tuşu + Ses Azaltma Tuşu + Güç Tuşu

Ses Artırma Tuşu + Güç Tuşu

Ses Azaltma Tuşu + Güç Tuşu

Home Tuşu + Güç Tuşu

Ses Kontrol Tuşlarından Biri veya Her İkisi + Home Tuşu

Ses Kontrol Tuşlarından Biri veya Her İkisi + Kamera Tuşu

Eğer buradaki tuş kombinasyonları işe yaramadıysa arama motorları üzerinden ''cihaz isminiz + recovery mode'' aramasını yapabilir ve listelenen video veya bağlantılardan servis modunu aktifleştiren tuşları öğrenebilirsiniz. Android cihazınızın servis modu açıldığında ses kontrol tuşlarıyla menü üzerinde yönlendirme yapabilir, güç tuşuyla seçim yapabilirsiniz. Android cihazınız açılmadığında servis modunda ilk olarak "Normal Boot" seçeneğini seçin ve Android cihazınızı açmayı deneyin, bu çözüm güncelleme hatalarında probleminize çare olabiliyor.

Eğer bu problem sorununuza çare olmadıysa telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyebilirsiniz. Fakat bu işlem cihazınızı sıfırlayacağı ve içerisindeki kişisel bilgileri sileceği için çok pratik bir çözüm olmayabilir. Bu nedenle Android cihazınızın bir yedekleme uygulamasıyla düzenli aralıklarla yedeklemenizi tavsiye ediyoruz. CM Backup bu amaçla kullanabileceğiniz faydalı bir uygulama:

Android servis ekranında telefonunuzu veya tabletinizi fabrika ayarlarına döndürmek için "Recovery Mode" seçeneğini ses tuşlarıyla seçin ve güç tuşunu kullanarak bu modda telefon veya tabletinizi yeniden başlatın. Eğer Android cihazınızın açılmama sebebi yazılımsal bir sorunsa bu işlemler muhtemelen probleminizi çözecektir. Gelelim donanımsal sorunlara. Öncelikle şarj cihazınızın çalıştığından emin olmakta yarar var. Kontrol için farklı bir cihazda şarj cihazınızı deneyin ve bu süreçte telefonunuzun şarj bölgesinde toz veya kir gibi şeylerin bulunmadığından emin olun.

Gözünüze takılan bir kir birikimi varsa kürdan yardımıyla şarj girişine zarar vermeyecek basınçta bunları temizleyin ve telefonun şarj aldığından emin olun. Eğer sorun şarj ile alakalı değilse direkt olarak ekran ikincil sorun olarak akıllara gelmelidir. Sorun ekran panelinizde olabilir. Sorunun ekradan ötürü kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için güç tuşuna yaklaşık 30 saniye süreyle basılı tutun. Ardından aklaşık 2 dakika boyunca bekleyin. Bekledikten sonra telefonu tekrar açmaya çalışın. Eğer telefonunuz açılış sesini dışarıya veriyorsa sorun ekran kaynaklıdır.

Ekran ile alakalı donanım sorunlarında maalesef size en yakın yetkili servis ile iletişime geçmeniz gerekmekte. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.