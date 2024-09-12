Android Uygulamalar Masaüstünde Nasıl Çalıştırılır?

Günümüzde birçok kişi internete PC yerine akıllı telefonlarla girmeye başladı. Yalnız bazı durumlarda PC’lerden de internete girilmesi gerekiyor. Özellikle PC’lerde çeşitli işlemler için Android uygulamaların kullanılır.

Biz de bu rehberde Android uygulamaları masaüstünde çalıştırma yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Android Uygulamaları Masaüstünde Çalıştırma Yöntemleri

Bilgisayarda Android uygulama açma işlemi için öncelikle doğru emülatör seçilmelidir. PC kullanıcıları, emülatörler sayesinde klavye ve fareden yararlanarak Android uygulamaları kullanır. Birçok farklı türde tasarlanan emülatörlerin doğru olanını seçmek için özelliklerine bakmak gerekiyor.

Kullanıcılar, emülatör seçiminde şu noktaları dikkate almalıdır;

PC’nin işletim sistemiyle uyumlu olması

Performans

Yapılandırma kolaylığı

Ek özelliklerin kullanılabilirliği

En popüler olan emülatör çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz;

Nox Player

Genymotion

Bluestacks

Nox Player isimli Android emülatörü, genel birçok uygulamayı kapsıyor. Genellikle gelişmiş yapılandırma seçeneklerinden dolayı hem çok yönlü hem de esnek emülatöre ihtiyaç duyanların tercihidir.

Genymotion, gelişmiş özellikler sunan profesyonel emülatör türüdür. Mobil uygulama geliştiricileri tarafından Genymotion ürünlerin test edilmesi için çok sık kullanılıyor. Genymotion ile PC’lerde Android uygulamalar sorunsuz çalıştırılır.

Bluestacks, mobil uygulamaların bilgisayarlarda kullanılmasını sağlayan bir başka emülatör türüdür. Bluestacks’in kullanıcı dostu arayüzü vardır. Çoğunlukla mobil oyunlar için tercih ediliyor. Bilgisayara yukarıda belirtilen Android emülatörlerinden uygun olan seçildikten sonra yüklemesi yapılmalıdır.

Android emülatörler bilgisayara sorunsuzca yükledikten sonra şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak yüklenen emülatör bilgisayarda başlatılır.

Emülatör bilgisayara kurulurken Google Play hizmetlerine erişim sağlanamadıysa Google hesap üzerinden oturum açılır.

Google Play Store’dan bilgisayara yüklenmek istenen uygulamaların araması yapılır.

Yüklenecek uygulama bulunduktan sonra üzerine tıklanarak “Yükle” butonu seçilir.

Uygulamanın kurulduktan sonra çalışmaya başlar.

Uygulamalar, Android cihazlardaki gibi bilgisayarda başlatılır.

Uygulamalar, uygulama menüsü ya da emülatör masaüstündeki simgeye tıklanarak çalıştırılır.

Android Uygulamaları Masaüstünde Çalıştırma Optimizasyonu

Android uygulamalar, masaüstünde başlatıldıktan sonra düzenli olarak emülatör yazılımı güncellenmelidir. Böylelikle Android uygulamaların son güncellemelerine erişilir. Güvenlik düzeltmeleri açısından da son güncellemeler önemlidir.

Android uygulamaların PC’de sorunsuz çalışması için emilatör performansı yakından takip edilmelidir. Uygulamalarda yavaşlama ya da farklı sorunlar olursa direkt emülatör ayarları değiştirilmelidir.