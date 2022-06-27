Anime Nedir, Anime Ne Demek?

Japonlara özgü kendine has çizimlerin oluşturulmasıyla ortaya konan Anime nedir? Anime kelimesi ilk kez Fransızca'da; "dessin anime" olarak kullanılmış daha sonra İngilizce'de; "animation" olarak kullanıldı. Anlamı: Japonya'ya özgü manga çizim sanatıyla çizilmiş çizgi film animasyonudur.

Tarihi 1900'lü yıllara kadar dayanan anime televizyona ilk olarak 1963 yılında; Osamu Tezukanın; "Astro Boy" adlı anime çizgi filmin yayımlanmasıyla başladı.

Anime ile Çizgi Film Arasındaki Fark Nedir?

Birçoğumuz çok iyi bildiği anime filmlerinin çizgi filmlerden farkını merak etmiştir. Gerçekten anime ve çizgi film arasındaki fark nedir, ikiside aynı şey değil midir, yoksa bize mi öyle geliyor? Aslında çizgi filmler arasında Anime filmlerin birçok farkı bulunmakta aşağıda sizler için listeledik.

Çizgi filmlerde sabit teknik olmaz iken Anime filmler benzer yöntemler ile çizilir.

yöntemler ile çizilir. En önemli farklar arasında Anime filmler tüm yaş gruplarına hitap eder ancak çizgi filmler belirli yaş gruplarına hitap etmektedir.

yaş gruplarına hitap eder ancak çizgi filmler belirli yaş gruplarına hitap etmektedir. Birden fazla değişik türü bulunmaktadır.

değişik türü bulunmaktadır. Çizgi filmlere göre animeler daha uzun metrajlıdır. Çizgi filmler animelerin yanında basit kalmaktadır.

Çizgi filmler animelerin yanında basit kalmaktadır. Animeler doğu kültüründen yani Japon kültüründen gelirken çizgi filmler batı kültüründen gelmektedir.

kültüründen yani Japon kültüründen gelirken çizgi filmler kültüründen gelmektedir. 3 Boyutlu çizimler kullanılmayan animeler daha detaylı, bir yapıya sahiptir.

Anime Türleri Nelerdir?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere anime filmlerin birçok türü bulunmaktadır aşağıda listelenmiş halde bulabilirsiniz.

Vampire (Vampir)

Fantastik ve doğa üstü olayları birlikte harmanlar.

Supernatural (Doğa Üstü)

Doğa üstü yaratık ve olayları ele alır.

Super Power (Süper Güç)

İnsan üstü süper güçler ve dünyanın yok edilmesi üzerine konuları ele alır.

Sports (Spor)

Mücadelenin baş gösterdiği kararlılık mesajlarının verildiği konuları ele alır.

Space (Uzay)

İsminden de anlaşıldığı üzere uzay temalı konuları ele alır.

Slice of Life (Hayattan Kesit)

Her şeyin abartılı olduğu mesajını verir.

Shoujo Ai – Shounen Ai

Aşk konulu içerikleri barındırır.

Shounen

10 - 18 Yaş arası erkekleri hedef alır.

Shoujo

10 - 18 Yaş arası kızları hedef alır.

Seinen

18 Yaş üstü yetişkin erkekleri hedef almaktadır.

Sci-fi (Bilim Kurgu)

Kıyamet sonrası dünya, ileri düzey ilerlemiş teknolojileri ele alır.

School (Okul)

Romantizm, komedi, aksiyon birçok konuyu işlemektedir.

Romance (Romantik)

Aşk konularını ele alır her yaşa uygun örnekleri bulunmaktadır.

Psychological (Psikolojik)

İzleyicilerin belki de en sevdiği anime türlerindendir. Psikolojik kafa ağrıtan olayları ele alır.

Police (Polisiye)

Gizem kovalamaca gibi konuları ele alır.

Parody (Parodi)

Daha çok gönderme yapmak üzerine kuruludur.

Mystery (Gizem)

Gizemlerin işlendiği izleyicileri ekranlara çeken bir türdür.

Music (Müzik)

Komedi ve dram işlenen bir türdür.

Military (Askeri)

Emir komutaların işlediği ismindenden anlaşıldığı üzere askeri bir türdür.

Mecha (Robot)

Aksiyon, Askeri ve bilimkurgu türünde uyarlanan bir türdür.

Martial Arts (Dövüş Sanatları)

Daha çok dövüş sanatlarını ele alan bir konudur.

Magic (Sihir)

Sihir ve büyü ağırlıklı bir türdür.

Kids (Çocuklar İçin)

12 Yaş altı çocuklar için yapılmış kategorilere girmektedir.

Josei

18 yaş üstü kadınlara hitap etmektedir birçok konu işlenmektedir.

Horror (Korku)

Kan, canavar, şeytanlı olayları içerir.

Historical (Tarihi)

Tarihi olayları konu alır. Genellikle Japonya tarihi başta olmak üzere diğer coğrafyalardaki konulara da yer verir.

Hentai (Sapık)

Cinsellik üzerinde kurgulanan bir türdür.

Harem – Reverse Harem (Ters Harem)

Romantik komedi türündeki konuları barındıran bir anime türüdür.

Game (Oyun)

Oyun türünde gerçekleşen konuları barındırır.

Fantasy (Fantastik)

Gerçek dünyadan farklı olarak fantastik kurguların yer aldığı bir anime türüdür.

Ecchi

İçinde cinsellik barındıran bir türdür.

Drama (Dram)

Duyguların yoğun yaşandığı başlı başına ayrı bir türdür.

Demons (İblisler)

İsminden farklı olarak daha çok komedi, romantik türü konular işlemektedir.

Comedy (Komedi)

Batı coğrafyası ile doğu coğrafyası arasındaki farkları gösterir.

Adventure (Macera)

Maceradan maceraya atlayan aksiyon dolu bir anime türüdür.

Action (Aksiyon)

Görsel zenginliklerin bol olduğu aksiyon dolu bir anime türüdür.

Bu içeriğimizde anime nedir, anime ile çizgi film arasındaki farklar nelerdir, anime türleri nelerdir. gibi konuları işlemiş olduk. Sizler en çok hangi anime türünü seviyorsunuz, en sevdiğiniz anime filmi nedir? Bizler ile yorumlarda belirtmeyi unutmayın.