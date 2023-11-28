OpenAI'ın Birleşmek İstediği Anthropic Nedir?

OpenAI’nin en güçlü rakibi olarak lanse edilen Anthropic, yapay zekâ sektörüne damgasını vuruyor. Eski OpenAI çalışanlarının kurduğu şirket yenilikçi yapay zekâ çözümleri sunuyor.

Aynı zamanda OpenAI’nin bu firma ile birleşmek istediği de sektörde konuşulan konular arasında yer alıyor. Teknoloji sektöründeki köklü firmalar bu girişime büyük çaplı yatırımlar yapmaktan çekinmiyor.

Peki, Anthropic’in arkasındaki hikâye nedir? Neden bu kadar ön planda? İşte, OpenAI’ye rakip gösterilen yapay zekâ geliştiricileri hakkında bilmeniz gerekenler!

Anthropic Nedir?

Yapay zekâ piyasasına insani değerleri önemseyen bir bakış açısı ile giriş yapan Dario ve Daniela Amodei kardeşler iş ortakları ile birlikte Anthropic’i kurdu. Jack Clark, Jared Kaplan, Tom Brown ve Sam McCandlish firmanın diğer kurucuları arasında bulunuyor.

Bu ekibin en dikkat çeken özelliği ise geçmişte OpenAI’de çalışmış olmaları. Eski iş yerlerindne neden ayrıldıkları hakkında herhangi bir açıklama yapmıyorlar. Ancak, OpenAI’ye rakip olarak yeni projelere imza atmayı ve yapay zekâ sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyorlar.

Teknolojinin gelişimini olumlu yönde değerlendirip bu süreçte insan haklarına zarar vermeden yapay zekânın ilerlemesini sağlamak Anthropic için en temel sınırlardan birisi. Çalışmalarında bu sınırı korumak adına büyük bir özen gösteriyorlar.

Anthropic Kurucuları Kim?

Dario ve Daniela Amodei kardeşlerden Dario, şu an 40 yaşında. Princeton Üniversitesi’nde doktorasını yapıp Skyline isimli bir firmada part-time yazılımcı olarak görev yapıyor. Sonrasında özel bir yazılım paketi geliştiriyor. Bu paket insan vücudundaki proteinleri analiz etmek için kullanılıyor.

2014 yılının Kasım ayında Baidu’ya katıldıktan sonra ünlü yapay zekâ geliştiricileri ve sistem mühendisleri ile birlikte çalışma fırsatı yakalıyor. Konuşma modeli olarak tanıdığımız Deep Speech 2’nin üretilmesinde rol oynuyor. Yeni nöral ağ yapıları tasarlayarak özellikle Çince ve İngilizce dillerindeki konuşma sistemlerinde yapılan sözcük hatalarını minimize ediyor.

Baidu’dan sonra Google Brain’e katılan Amodei 2016’da OpenAI’deki bir ekibi yönetmeye başlıyor. Daha sonra direktörlüğe ve araştırma başkan yardımcılığına yükseliyor. GPT-2 ve GPT-3’ün geliştirilme süreçlerinde ekip yöneticisi olarak OpenAI bünyesinde çalışıyor.

Daniela Amodei ise Dario’nun kız kardeşi. Kendisi 36 yaşında. University of California’dan mezun. Stripe’da işe alım yöneticisi ve risk operasyonu yönetiminde görev alıyor. OpenAI’de ise ‘Güvenlik ve Politika Başkan Yardımcısı’ pozisyonunda çalışıyor.

Anthropic Tarafından Geliştirilen Yapay Zekâ: Claude

Anthropic’in kuruluşu 2021 yılına dayanıyor. Claude isimli chatbot bu ekip tarafından geliştiriliyor. Claude’un başlıca yetenekleri arasında araştırma, metin yazma, kodlama, özetleme gibi işlevler bulunuyor.

Bu yapay zekâ aracının yeni sürümü ise 'Claude 2' olarak isimlendiriliyor. Güvenli ve kullanışlı bir yapay zekâ aracı olması için özenli bir çalışma yürütüyorlar. Yapay zekâ sektöründe yeni uygulamalar geliştirmek tahmin edeceğiniz üzere maliyetli bir iş. Anthropic’in kurucusu olan iki kardeş de bu durumun farkında.

Tam olarak bu yüzden öncelikle kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak faaliyet göstermeye başlıyorlar. Sonrasında yapay zeka modellerine ulaşmak isteyenlerden gelir elde edebilecekleri bir sistem kuruyorlar.

Bu sistem yapay zekâ sektörünü yakından takip eden teknoloji devi firmalar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Dolayısıyla Anthropic’e yapılan yatırımlar da gün geçtikçe arttı.

OpenAI’ye Ocak ayında Microsoft tarafından 10 milyar dolarlık bir yatırım yapılmıştı. Anthropic ise yedi aşamalı yatırım turunda toplam 1.654.000.000 $’lık yatırım topladı.

Claude’un herkesin erişimine açılması ile birlikte toplam yatırım miktarı 4.1 milyar dolara yükseldi. Firmanın ilerleyişine paralel olarak yapılan yatırımlarda da artış devam ediyor.