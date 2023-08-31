Claude 2 Nedir? Nasıl Kullanılır?

Dünya çapında yaşanan yapay zekâ furyasının öncülerinden OpenAI’nin geliştirdiği popüler uygulama ChatGPT’ye rakip geliyor. Claude 2 isimli yeni nesil yapay zekâ aracı işlevselliği ve farklı alanlarda sunmayı hedeflediği gelişmiş kullanıcı deneyimi ile ChatGPT’ye adeta meydan okuyor.

Hesaplama, muhakeme, kodlama gibi konularda daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanan Claude 2’nin nasıl bir yapay zekâ aracı olduğunu, hangi işlemlerde kullanabileceğinizi sizin için inceledik.

Claude 2 Nedir?

Claude 2’yi Anthropic tarafından geliştirilmiş yeni nesil bir chatbot olarak tanımlayabiliriz. Anthropic ise, OpenAI’nin eski çalışanlarının firmadan ayrılarak kurduğu bağımsız bir organizasyon. Dolayısıyla ChatGPT’nin geliştirilmesi hakkında derinlemesine bilgi sahibi bir ekip olduğunu düşünüyoruz.

Bu ekibin tasarladığı Claude 2 aslında adından da anlaşılacağı gibi 2. nesil bir uygulama. Yani daha önce geliştirilen Claude sürümlerinin üst modeli gibi düşünebilirsiniz. Peki bu uygulama ne işe yarıyor? Temel anlamda ChatGPT gibi bir yapay zekâ sohbet robotu olarak çalışıyor

Ayrıca matematik, kodlama, analiz gibi konularda gelişmiş özellikler sunuyor. Detaylı bir şekilde bakacak olursak Claude 2’nin öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

ChatGPT ile kıyaslandığında daha güncel verilere sahip bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi ise GPT’nin 2021 Eylül’e kadarki verilerle, Claude 2’nin ise 2022 Aralık’a kadarki verilerle eğitilmiş olması.

Claude 2’nin yine ChatGPT’ye göre daha fazla kelime işleme özelliği bulunuyor. Bu da sohbet robotu ile yapacağınız konuşmalarda daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Claude 2’de 75.000 kelimeye kadar prompt girme imkânınız bulunuyor. Bu özellik kısa metinlerin yanı sıra uzun belgelerin analizine olanak sağlıyor.

Promptların dışında herhangi bir linkte yer alan bir içerik ile ilgili bir isteminiz olduğunda Claude 2 bu linke erişim sağlayıp istediğiniz içeriği özetleyebiliyor.

Zararlı çıktıları minimize etmek için özenle tasarlanmış. Önceki sürümlere kıyasla çıktılarda daha az rahatsız edici unsur ile karşılaşılıyor.

PDF belgelerini yükleyip bu belgeler üstünde işlem yapmasını isteyebileceğiniz bir arayüzü sahip. Bu sayede elinizdeki belgelerde yapay zekâ desteğiyle yeni düzenlemeler yapabilirsiniz.

Kodlama testlerinde aldığı yüksek puan sayesinde programlama yeteneğinin gelişmiş bir seviyede olduğu düşünülüyor.

Claude 1.3 ile mimari anlamda benzer özellikler taşıyor.

Claude 2 Nasıl Kullanılır?

Claude 2 şu an için sadece belli konumlarda kullanılabiliyor. Daha doğrusu ABD ve İngiltere’de beta sürümünün kullanıma açık olduğu biliniyor. Bu sürümü deneyimlemek isteyenler ücretli bir API aracılığıyla yeni nesil yapay zekâ aracını kullanabiliyor. Diğer ülkelerde ise şu an için Claude 2 kullanılamıyor.

İlk etapta ücretsiz olarak tanıtılan sohbet robotunun beta sürümünde günlük 30 prompt girme sınırı bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca API ile giriş yapan kullanıcılar kelime başına oldukça cüzi bir rakam ödeyerek uygulamayı kullanıyor.

İlerleyen zamanda daha fazla özelliğin bulunduğu bir pro paketi sunulabilir ancak şu an için uygulamanın arayüzünde böyle bir seçenek bulunmuyor.

Claude 2 Türkiye’de de kullanılabilir hale geldiği zaman yapabileceğiniz bazı örnek işlemler şunlar olabilir: