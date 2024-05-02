Apple AirPods’un Bilinmeyen Özellikleri

Apple AirPods, özellikleriyle kulaklık kullanma alışkanlığını tamamen değiştiriyor. Şarj kutusundan çıkarıldıktan sonra Apple’a ait Mac, iPhone, iPad ve Apple Watch gibi cihazlara hızlıca bağlanabiliyor.

Kulağa takıldığında otomatik çalmaya başlayan bu kulaklık çıkarıldığında da duraklıyor. Peki, Apple AirPods’un özellikleri bu kadarla mı sınırlı? İşte tüm detaylarıyla Apple AirPods bilinmeyen özellikleri!

Apple AirPods’un 7 Bilinmeyen Özelliği

Apple AirPods’u daha kullanışlı hale getiren 7 bilinmeyen özelliğini şöyle sıralayabiliriz:

1. Siri Kullanımı

Apple AirPods’ta da Siri kullanılabilir. Apple AirPods üzerinden Siri çalıştırılarak sizin adınıza şu taleplerde bulunabilirsiniz;

Mesaj gönderime

Cihazın sesini açma

Soruları yanıtlama

Tavsiyelerde bulunma

Web hizmetlerindeki eylemleri yerine getirme

2. Apple Watch ile Eşleştirme

Apple AirPods, Apple Watch ile eşleştirilerek de kullanılabilir. Bunun için Apple Watch üzerinden “Kontrol Merkezi” başlatılmalı. AirPlay’a tıklanıp sonrasında AirPods seçilir. Böylelikle Apple Watch aracılığıyla arama yaptığınızda veya müzik açtığınızda Apple AirPods’la da sesleri alabilirsiniz.

3. Çift Dokunma Ayarlarının Kişiselleştirilmesi

Apple AirPods bilinmeyen özelliklerinden birisi de çift dokunma ayarlarının kişiselleştirilmesidir. Yeni nesil AirPods’larda ses akışının sürdürülmesi, müzik çalma vb. eylemler gerçekleştirilirken ileri atlanabiliyor. Bunun için tek AirPod’a çift dokunulabilir. Kullanıcı, ayarları kişisel tercihleri doğrultusunda özelleştirebilir. Bir önceki parçaya atlamak ya da sonraki parçayı oynatmak, oynatma ve duraklatma için çift dokunma ayarından yararlanılmalıdır. Bu kişiselleştirme ayarları, Bluetooth’a bağlanılarak yapılır.

4. AirPods’u iPhone’dan Mac’a Geçirme

Mac menü çubuğu üzerinden ses yüksekliğiyle alakalı kısayol ayarlandıktan sonra iPhone’dan Mac’a geçiş yapılabilir. Bunun içinde ses yüksekliği simgesi üzerinden AirPods’ların ses kaynağı olarak seçilmesi gerekiyor.

5. iPhone’a Bakmaya Gerek Kalmadan Kimin Aradığını Öğrenme

Apple AirPods bilinmeyen özellikleri içerisinde iPhone’a bakmadan kimin aradığını öğrenebilmede yer alıyor. iPhone üzerinden “Çağrıları Duyur” özelliği etkinleştirilerek kimin aradığı iPhone’a bakmadan da öğrenebilirsiniz. Bunun için “Ayarlar” ve “Telefon” kısmına gidilir. Akabinde “Çağrıları Duyur” seçeneğine tıklanıp özellik etkin hale getirilir.

6. Apple Olmayan Cihazlarla Kullanma

AirPods’lar yalnızca Apple cihazlarına özel değildir. Android cihazlarda da AirPods kullanımı mümkün. AirPods kutusuna koyularak kapağı açılır. Beyaz ışık yanıncaya dek kutunun arkasında yer alan kurulum butonuna basılı tutulur. Akabinde cihazdaki adımlar izlenerek işlem tamamlanır.

7. Kayıp AirPods’ların Yerini Bulma

AirPods’larla eşleşen iPad touch, iPhone ve iPad’da “iPhone’umu Bul” özelliği etkinleştirilebiliyor. Kaybolan AirPods’un bulunabilmesi içinde “iPhone’umu Bul” özelliği kullanılabilir. Cihaz kaybolduysa ve Bluetooth’a bağlıysa “iPhone’umu Bul” alanına gidilir. Akabinde “Eylemler” ve sesin oynatılması için “Oynat” butonuna tıklanıp işlem tamamlanır.