Hangisi Daha İyi: Apple Haritalar ve Google Haritalar

Apple Haritalar ve Google Haritalar gibi web haritalama servisleri yolculuklarda kişilere çok yardımcı oluyor. Bu servisler sayesinde kişi gideceği yere daha hızlı ulaşabiliyor. Yalnız birçok kullanıcının aklını Apple'ın mı yoksa Google'ın mı uygulaması daha iyi sorusu kurcalıyor. Yazımızda her iki uygulamanın özelliklerini ayrı ayrı ele alarak hangisinin daha iyi olduğunu sizlere sunacağız.

Apple Haritalar

Apple’ın kullanıcıları için özel geliştirdiği Apple Haritalar, birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

1. Toplu Taşıma ve Sürüş Seçenekleri

Sık yolculuk yapanlar ve sürekli toplu taşıma kullananlar, Apple Haritalar sayesinde gidecekleri yerlere daha hızlı ulaşabilir. Bunun için iPhone cihazlardan “Ayarlar > Haritalar > Sürüş ve Navigasyon” kısmına girildiği zaman ekrana otoyol ve araçlar bakımından birçok seçenek gelecek.

Ücretli otoyol ve yolları gösteren bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Uygulama üzerinde ücretli otogar ve yolların gösterildiği sistem aktifleştirilirse yeşil renkte gösterilir. Böylelikle uygulama kullanıcısı ücretsiz otoyollara yönelebilir. Fakat ücretli yol ve otoyolların gösterildiği sistem devre dışı bırakılırsa araç kullanıcısı yolculuğu sırasında ücret ödemek zorunda kalabilir.

Toplu taşımlar için Apple Haritaları kullanacak olanlarsa şu seçenekleri takip etmelidir: “Ayarlar > Haritalar > Toplu Taşıma” Apple Haritalar üzerinde gösterilen toplu taşımalar;

Vapur

Otobüs

Banliyö

Metro

2. Harita Görünümünün Değiştirilmesi

Apple Haritalar uygulamasına devamlı giriş çıkışlarda kullanıcı görüşlerinde değişmeler olabiliyor. Araç çubuğunun tanımlanması için “Harita, Toplu Taşıma, Uydu” seçeneklerinden birinin araması yapılır. Daha sonra “Bilgi” seçeneğine tıklanmalıdır. Ardından “Harita, Toplu Taşıma ve Uydu” seçeneklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

“Harita” seçeneği, varsayılan görünümü ifade ediyor. “Toplu Taşıma” seçeneği; size yakın olan toplu taşımaları gösteriyor. “Uydu” seçeneğiyse; konumu renkli şekilde gösteriyor. Konumu açıklayıcı gösteren bir seçenektir. Bulunulan konum, “Harita” seçeneğiyle gerçek dünya görünümüne kavuşuyor.

3. Koleksiyon Oluşumu

Apple Haritalar uygulaması üzerinden favori yerlerle ilgili koleksiyonlar oluşturulabilir. Koleksiyon oluşturma işlemi için şu adımlar takip edilmeli;

Beğendiğiniz, gitmekten hoşlandığınız vs. yerleri uygulama üzerinden bulunuz.

Yerin yol tarifi için büyük mavi düğme altındaki “+” şeklindeki “Ekle” düğmesine tıklayınız.

Yukarıdaki adımdan sonra favorilerden meydana gelen koleksiyon oluşturabilirsiniz. Ayrıca mevcut koleksiyon içerisine de favori yerinizi ekleyebilirsiniz. Koleksiyon oluşturmada sınır yoktur. Dilediğiniz kadar koleksiyon oluşturabilirsiniz.

4. Harita Görünümünün 3D Olarak Değiştirilmesi

2D’li harita görünümü 3D olarak değiştirilebilir. Park, bina gibi birçok yapıyı 3D moduyla görüntüleyebilirsiniz. 3D modunda harita geri tonlarda görüntülenebilir. Aynı zamanda hem toplu taşıma hem de harita görüntüsü de elde edebilirsiniz.

5. Favori Listesinin Başlatılması

Bu özellik aslında koleksiyon oluşturmaya çok benziyor. Onun gibi düzenli şekilde ziyaret edilen ve hemen ulaşmak istediğiniz yerlerin listesini oluşturabilirsiniz. Favori listesi oluşturma, toplu alanlardan çok ev gibi kişisel konumlara özgü geliştirilmiştir.

Hem ev hem de iş gibi bireysel konumlar favori listesinin varsayımlar seçeneğinde direkt yer alır. Fakat siz devamlı gitmiş olduğunuz market, restoran gibi alanları da ekleyebilirsiniz.

6. Etrafa Bakma

Apple Haritalar’da etrafa bakma özelliği de çok kullanışlıdır. Özellik, ekranın sağ üst tarafındaki dürbün simgesiyle etkin hale gelir. Dürbün simgesi üzerine tıklamayla konumun sokağı ve çevresi görüntülenir. Önizleme ya da tam ekran olarak konumuna baktığınız yeri kolayca bulabilirsiniz.

Google Haritalar

Devamlı yeni özellikler geliştirmesi sonucunda Google Haritalar daha kullanışlı hale gelmiştir. Uygulamanın bazı özelliklerini çok iyi bilirken bazılarını da ilk kez duyabilirsiniz. Google Haritalar’ın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

1. Çevrimdışı Çalışma Özelliği

Google Haritalar’ın en dikkat çeken tarafı çevrimdışı kullanılabilmesidir. Bir yere gitmeden önce nereye gidecekseniz oranın haritasını önceden oluşturunuz. Daha sonra sol üst köşede yer alan üç çizgi üzerine dokunarak alanınızı belirleyiniz. Akabinde indirme işlemini tamamlayarak internetin çekmediği yerlerde rahatça kullanabilirsiniz.

2. Ücretli Geçiş Kullanma

HGS, OGS gişelerinin yer almadığı alternatif yolların bulunması adına ilk olarak harita üzerinde rotanızı belirleyiniz. Rotayı belirledikten sonra sağ üstteki üç noktanın olduğu alana basınız. Rota seçenekleri üzerinden “Ücretli Geçiş Kullanma” butonunu aktifleştirebilirsiniz.

3. Toplu Taşıma Saatleri

Toplu taşıma saatlerini takip etmek için başka bir uygulama indirmenize gerek kalmaz. Google Haritalar’ı açarak rota bekleyip sonrasında toplu taşımayı seçiniz. Size önerilen toplu taşıma seçeneklerine basarak saatlere ulaşabilirsiniz.

4. Trafik Verileri Hakkında Gerçek Zamanlı Bilgi Sahibi Olma

Uygulama üzerinden “Trafik” bağlantısı sekmesine tıklayarak trafiğin durumuna dair detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bu özellik; “Normal Trafik” ve “Canlı Trafik” seçenekleriyle sunuluyor.

5. Yalnızca Wi-Fi ile Kullanım

Çevrimdışı haritanın oluşturulmasının ardından onun üzerinde yer alan seçenekle Google Haritalar’ı yalnızca kablosuz bağlantıyla çalıştırabilirsiniz. Mobil veri ve pilden tasarruf için çok önemli özelliktir.

6. Tek Elle Yakınlaştırma

Akıllı telefonların üzerinde yakınlaştırma yapmak için genel olarak iki parmak kullanılır. Google Haritalar üzerinde tek parmakla yakınlaştırma yapılabiliyor. Ekran üzerine iki kez arka arkaya dokunup ikinci dokunuşta parmağı basılı tutarak ekranın yakınlaşmasını sağlayabilirsiniz.

7. Harita Türünü Ayarlama

Gidilecek yer belirlendikten sonra harita türü belirlenebilir. Google Haritalar’dan arazi ya da uydu görünümünü seçerek konumun daha detaylanmasını sağlayabilirsiniz.

8. Google Drive Depolama Alanı Fazladan Elde Etme

Devamlı gezen ayrıca gezdiği yerleri değerlendirilen bir kişiyseniz her değerlendirmenin ardından Google’dan ödül kazanabilirsiniz. Yaptığınız yorum ve fotoğrafların üzerinden puanlar kazanarak Google Drive’den depolama alanı kazanabilirsiniz.

9. Harita Üzerinde Önemli Yerleri İşaretleme

Google Haritalar’da hesap oluşturduktan sonra önemli yerleri uygulama üzerinde işaretleyebilirsiniz.

10. Bulunulan Alanın Sırasıyla Görüntülenmesi

Telefonun konumu açık olduğu sürece uygulama tarafından gidilen yerlerde sırasıyla kaydedilir. Kaydedilen çizelgeye dilediğiniz zaman bakabilirsiniz.

Hangisi Daha Kullanışlı: Apple ve Google Haritalar

Apple Haritalar ve Google Haritalar ayrı ayrı incelendiğinde her iki uygulamanın başarılı olduğu söylenebilir. İki uygulama birbirine benzer şekilde tasarlanmıştır. Fakat birbirlerinden ayrılan benzersiz özelliklerin de fazla olduğunu söyleyebiliriz. Apple Haritalar gizlilik konusuna çok önem veriyor. Uygulamasında haritaları kullanmak için giriş yapmanız gerekmiyor. Google Haritalar elde etmiş olduğu verileri diğer uygulamalarla paylaşıyor.

Google Haritalar uygulamasıyla yeni yerler kolayca keşfedilebilir. Ancak Apple, size alakalı olduğunuz listeyi sunarken kategori listesini oluşturur. Google Haritalar ile Apple Haritalar’ın navigasyon performansları aynıdır. Her iki uygulamadan da tam navigasyon hizmeti alabilirsiniz.

Ayrıca Google Haritalar’a nasıl konum eklendiğini bilmiyorsanız ilgili yazımızı buradan okuyabilirsiniz: Google Haritalar'a Konum Ekleme Nasıl Yapılır?