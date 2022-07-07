Google Haritalar dünya çapında geniş bir adres ve konum veri tabanına sahiptir. Ne var ki bazen yerlerle ilgili eksikliklerle de karşılaşabiliyoruz. İşte böyle durumlarda haritaya konumu sadece birkaç adımda kolayca ekleyerek bu eksikliği tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca bu işlem, işletmenizin Google kullanıcıları tarafından kolayca ulaşılmasını da sağlayacaktır. Bu içerikte sizlere ister cep telefonunuzdan isterseniz bilgisayarınız üzerinden haritaya konum ekleme işleminin ayrıntılarından bahsedeceğiz.

Google Haritalar'a Konum Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Haritalar'a konum bilgisi ekleme işlemini cep telefonunuz üzerinden Haritalar uygulamasını kullanarak veya bilgisayar tarayıcınızla web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda her iki yoldan da bu işlemi nasıl yapacağınızı adım adım anlatacağız.

Telefondan Google Haritalar'a Konum Ekleme

Google Haritalar'ı açın

Haritalara cep telefonunuzdan konum eklemek için öncelikle Google Haritalar uygulamasını açın. Eğer kişisel hesabınız aktif değilse öncelikle Google kullanıcı hesabınızla giriş yapmalısınız.

Profil simgenize dokunun

Uygulamayı açtığınızda karşınızda bulunduğunuz konuma ait harita görünecektir. Seçenekleri görüntülemek için ekranın sağ üst köşesindeki profil simgenize dokunun.

Yer ekleyin'e dokunun

Burada en üst kısımda yer alan seçenekler arasından Yer ekleyin öğesini seçin. Bu seçenek sizi konum bilgilerini gireceğiniz yer ekleme sayfasına götürecektir.

Konum bilgilerini girin

Bu sayfada eklemek istediğiniz konuma ilişkin konumun adı, adresi, hangi kategoriye dahil olduğu bilgilerini kutucuklara doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu kutucukların hemen altında çalışma saatleri, telefon numarası, web sitesi gibi zorunlu olmayan bilgiler var, dilerseniz bunları da doldurabilirsiniz.

Gönder butonuna dokunun

Bilgileri girdikten sonra en alttaki Gönder butonuna dokunun. Bundan sonra onay süreci başlayacak ve konum doğrulandıktan sonra e-posta adresinize bununla ilgili bilgiler gönderilecektir.

Bilgisayardan Google Haritalar'a Konum Ekleme

Tarayıcınızdan Google Haritalar'a gidin

PC tarayıcınızdan Google Haritalar web sitesine gidin veya Google arama kutusuna "Google Haritalar" yazıp arattıınızda çıkan ilk seçeneğe tıklayın.

Sol üstteki üç çizgi simgesine tıklayın

Haritalar sayfası karşınıza çıkacaktır. Seçenekleri görüntülemek için sayfanın sol üst köşesindeki üç çizgi simgesine tıklayın.

Eksik bir yeri ekleyin öğesine tıklayın

Buradaki seçenekler arasından Eksik bir yeri ekleyin öğesine tıklayın. Bu sizi konum bilgilerinizi gireceğiniz konum ekleme paneline götürecektir.

Konum bilgilerini girip Gönder'e tıklayın

Buradaki kutucuklara eklemek istediğiniz konumla ilgili gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin. Sonrasında en alttaki Gönder butonuna tıklayın. Böylece onay süreci başlamış olacaktır. Konum ekleme işlemi tamamlandığında size bununla ilgili e-posta ile bilgi verilecektir.