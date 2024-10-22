Apple Watch Uyku Apnesi Tespit Özelliği Nedir, Nasıl Kullanılır?

Geçtiğimiz ayda Apple’ın tanıttığı Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 10 cihazları uyku apnesi tespit özellikli olarak piyasaya çıkacak. Uyku apnesi, kişinin uyurken kısa süreli olarak nefes almasının durmasıdır. Bu durum ciddi sağlık problemlerine neden olur.

10 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen It’s Glowtime etkinliğinde Apple Watch uyku apnesi tespit özelliği tanıtıldı. Biz de bu rehberde Apple Watch uyku apnesi tespit özelliğinden bahsedeceğiz.

Apple Watch Uyku Apnesi Tespit Özelliği Hangi Cihazlarda Yer Alıyor?

Apple Watch uyku apnesi tespit özelliği yukarıda belirtildiği üzere Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9 modellerinde yer alıyor. Aynı zamanda Apple’ın yaptığı açıklamaya göre Apple Watch Series 10 modelinde de uyku apnesi özelliği yer alacak.

Uyku apnesi tespit özelliği cihazlarda watchOS 11 güncellemesiyle kullanıma sunulacak. Bahsedilen modellerdeki gelişmiş yazılım ve sensörlerin en önemli işlevi, kullanıcıların solunum bozukluklarını izlemesidir. Apple’a ait diğer sağlık takip özellikleriyle entegre edilip sağlık takibini kapsamlı yapıyor.

Apple Watch, FDA onayı alan bir cihazdır. FDA onayı, cihazın tıbbi yönden güvenilir olduğu anlamına geliyor. Ayrıca cihaz, belirli standartlara uygun şekilde çalışıyor. Apple’ın bu başarısı, uyku sağlığına daha çok odaklanmasını sağlıyor. Verilerinde daha etkin şekilde doktorlarla paylaşmasına olanak tanıyor.

Apple Watch Uyku Apnesi Tespit Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Apple Watch uyku apnesi tespit özelliği, gece boyunca kişinin solunum düzeninde yaşadığı problemlerin izlemesini yapıyor. Saatteki ivmeölçer, küçük bilek hareketlerinin takibini yapıyor. Eğer Apple Watch, bu hareketleri solunum bozukluklarıyla ilişkilendirirse kullanıcılara bildirim gönderiyor.

Bahsettiğimiz bu özellik sayesinde Apple Watch kullanıcılarının uyku kalitesi artar. Kullanıcılar, solunum düzenlerindeki anormallikleri yakından takip ona göre bir uzmana danışabilir.

Apple Watch Uyku Apnesi Tespit Özelliği Nasıl Etkinleştirilir?

Apple Watch uyku apnesi tespit özelliğini etkinleştirmek için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak cihaza watchOS 11 güncellemesi yüklenir. Özelliğin aktifleştirilebilmesi için Apple Watch tarafından 10 gece boyunca kullanıcının uyku düzeni düzenli olarak takip edilir.