Apple Watch Düşük Güç Modu Nasıl Açılır?

Apple Watch düşük güç modu açma tekniğiyle; cihazın pil ömründen tasarruf edilebilir. Düşük mod sayesinde Apple Watch’un kullanmış olduğu güç oranı azalır. Kullanımla bağlantılı olarak Apple Watch bataryası ortalama 18 saat dayanabiliyor. Cihazın pili bitmeye yakınken işletim sistemi tarafından kullanıcıya bir bildirim gidiyor. Bildirim; güç koruma modunun etkinleştirilmek istenip istenmediğiyle alakalıdır. Bu durum akıllı saatin kullanımını 72 saate çıkartıyor.

Apple Watch Düşük Güç Modu Aktifleştirme

Apple Watch güç koruma modu aktifleştirme işlemi için şu adımlar takip edilmeli;

Cihaz ekranının alt tarafına dokunarak parmak basılı tutulmalıdır.

Yukarıdaki adımdan sonra Denetim Merkezi’nin görünmesi beklenerek akabinde parmağınızı yukarıya doğru kaydırınız.

Pil yüzdesi düğmesine tıklayınız.

En son adımda “Düşük Güç Modu” açılmalıdır.

Düşük Güç Modu’nun “Ayarlar” üzerinden açılması;

Apple Watch üzerinden “Ayarlar” uygulaması açılır.

Ekran aşağı kaydırılarak “Pil” seçeneğine tıklanır.

Düşük Güç Modu açılır.

Düşük Güç Modu aktifleştirildiğinde ekrana çeşitli bilgiler gelir. Sayfanın alt tarafına inerek “Aç” veya “Sürekli Aç” seçeneklerinden herhangi biri seçilir. “Süreli Aç” seçeneği içerisinde;

1 Gün Boyunca

2 Gün Boyunca

3 Gün Boyunca şeklinde seçenekler ekrana gelir.

Apple Watch, Düşük Güç Modu’ndayken ekranın üzerinde sarı renkte daire belirir. Düşük Güç Modu’ndayken; Denetim Merkezi üzerindeki pil yüzdesi düğmesi, Baş Ucu Modu’ndaki saat ve şarj canlandırması sarı renge döner.

GPS ve Kalp Atış Hızı Okumasıyla Pil Tasarrufu Sağlayın

Apple Watch’un antrenman uygulaması üzerinden doğa yürüyüşü, açık havada yürüyüş ve koşu yaparken pil tasarrufu yapılabilir. Apple Watch’un çok az sayıda kalp atış hızıyla GPS okuması yapılabilir. Kalp atış hızı ve GPS okumalarının sıklığının azaltılması, uzun süren antrenmanlarda pilin kullanım süresini artırır.

Bahsettiğimiz bu özelliği; WatchOS 9.1, Apple Watch SE (2. nesil), Apple Watch Ultra ve Apple Watch Series 8 ve sonraki sürümlerinde kullanabilirsiniz. Özelliği kullanabilmek için şu adımlar izlenir;

Apple Watch üzerinden “Ayarlar” sekmesi açılır.

Ekran aşağı kaydırılarak “Antrenman” sekmesine dokunulur.

Kalp Atış Hızı ve GPS Ölçümü alanına tıklanır.

Yukarıdaki adımların sonrasında “Düşük Güç Modu” etkinleştirilerek “Antrenman” aracılığıyla; doğa yürüyüşü, yürüyüş ve koşu gibi antrenman başlatılır. Antrenman başlatıldıktan sonra özellik de otomatik açılmış olur. Özelliği kullanabilmek için saatin Düşük Güç Modu’nda olması gerektiğini hatırlatalım.

Apple Watch Düşük Güç Modu’nda Antrenmanlar Nasıl Gerçekleşir?

Antrenmanlar uygulaması için Düşük Güç Modu kullanılarak; tempo, kalp atış hızı gibi ölçümler esnasında pil şarjı uzun süre gider. Düşük Güç Modu, “Ayarlar” veya Denetim Merkezi” alanından açılır. Düşük Güç Modu’nun otomatik açılması için;

Apple Watch’ta “Ayarlar” uygulaması açılır.

Ekran aşağı kaydırılarak Antrenman’a tıklanır.

Düşük Güç Modu tuşlanır.

Belirttiğimiz adımları gerçekleştirdikten sonra Antrenman uygulaması üzerinden antrenmanlar başlatıldığında “Düşük Güç Modu” otomatik açılır.

Apple Watch Düşük Güç Modu Hangi Özellikleri Kapatır?

Açık ekranları

Antrenman başlatma anımsatıcısını

Arka plan kalp atış hızı ölçümleri

Yüksek kalp atış hızı, düşük kalp atış hızı, kalp atış hızı ve düzensiz ritimleri

Arka planda kan oksijen ölçümlerini

Apple Watch’ta pil %10 olduğunda “Düşük Güç Modu uyarısı” tarafından kullanıcının özelliği açıp açmayacağına dair soru sorulur. Düşük Güç Modu açma seçeneği birkaç gün seçilmediğinde pil %80 şarj olduktan sonra otomatik kapanır. Apple Watch Düşük Güç Modu bazı özellikleri etkiliyor. Etkilenen özellikleri şöyle sıralayabiliriz;

Apple Watch “Düşük Güç Modu” ile telefon araması yapmak zorlaşır

Ekran kaydırmayla canlandırmaların akıcılığı azalır

Komplikasyonlar seyrek şekilde güncellenir

Arka plandaki uygulamalarda devamlı yenilenmez

Siri tarafından istekler uzun işlenir.

Yazımızda Apple Watch Düşük Mod açılımına dair önemli bilgilere değindik. Apple Watch Neler Yapabilir? başlıklı yazımızı okuyarak akıllı saatten en yüksek verimi almaya yönelik tüm bilgilere sahip olabilirsiniz!