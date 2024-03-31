Araçların Gizli Özellikleri Nasıl Açılır? Muayeneden Geçmenize Engel Olur mu?

Aracınız aslında sandığınızdan çok daha fazlasını sunma potansiyeline sahip olabilir mi? Evet, çünkü bazı otomobillerde fabrikasyon sırasında araca eklenen özellikler sonradan yetkili servis tarafından devre dışı bırakılmış olabiliyor.

Bu özellikleri tekrar aktif hale getirmenin bir yolu var. Gizli özellik aktivasyonu denen bu yöntem ile aracınızın gizli özelliklerini açtırabilirsiniz. Peki, bu özellikler neler? Gizli özelliklerin aktifleştirilmesi muayeneden geçmenize engel olur mu? Gizli özellik açma kapama nasıl yapılır? İçeriğimizde bu soruları yanıtlıyoruz.

Gizli Özellik Aktivasyonu Nedir?

Üretim aşamasında otomobillere eklenen bazı lisanslı özellikler çeşitli sebeplerden ötürü kısıtlanabiliyor. Güvenlik nedeniyle veya ticari sebeplerle kısıtlanan özellikler daha sonra kullanıcı isteğine bağlı olarak aktifleştirilebiliyor.

Kullanıcılar aracın orijinalinde olan bu gizli özellikleri açmak için ‘gizli özellik aktivasyonu’ hizmetinden yararlanıyor. Bu işlem ile tüm gizli özellikleri aynı anda açtırabileceğiniz gibi dilerseniz içinden istediklerinizi seçme şansınız da var.

Tabi, bu aşamada hizmet aldığınız kişi ve kurumların lisanslı yazılım ve orijinal ekipman kullandığından emin olmalısınız. Aksi halde aracınız zarar görebilir. Güvenilir bir yerde gizli özellikleri açtırdınız diyelim, aracınız her daim böyle kalmak zorunda değil. Dilediğiniz zaman fabrika ayarlarına geri dönebilirsiniz.

‘Peki, bu işlem nasıl yapılıyor?’ derseniz, yetkili firmalar aracınızdaki gizli özellikleri aktif hale getirmek için bazı kodlamalar yaparak yazılımları etkinleştiriyor. Böylece aracınızda bulunan gizli özellikler kullanılabilir hale geliyor.

Araçlarda Bulunan Gizli Özellikler Neler?

Sis farlarını gündüz kullanmanızı sağlayan özellik

Selektör ile sis lambalarının yanıp sönmesi

Kumanda ile sunroof ve camları kapatma

Angel farlarda parlaklık ayarı

BMW araçlarda Mperformance logosunun eklenmesi

Geri viteste kapı kolu LED’lerin açılması

Araçta bulunan diğer modların kodlamaları

Sürücü karşılama

Multimedya ekranından farları açıp kapatma

Şerit takibi ve viraj aydınlatma

Sanal motor sesi

Yukarıda sıralanan özellikler araçlarda bulunan gizli özelliklerden sadece bazılarıdır. Aracınızın markasına ve modeline göre aktifleştirebileceğiniz özellikler değişkenlik gösterir.

BMW araç gizli özellikleri, Peugeot araç gizli özellikleri şeklinde aracınızın marka adı ile birlikte arama yaparak hangi özellikleri açtırabileceğiniz hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Gizli Özellikleri Açık Araba Muayeneden Geçer mi?

Aktivasyon işlemi yapıldığında açılan bazı özellikler muayeneden geçip geçmemenizi etkilemez ancak bazıları muayeneden kalmanıza neden olabilir. Özellikle aydınlatma sisteminde yapılan kodlamalar bu durumda etkili olur.

Volkswagen, BMW, Audi, Skoda, Seat, Mini markalı arçaların muayenesinde yolunuza taş koyacak gizli özellikler şu şekilde sıralanabilir:

Sinyal ile stop lambalarının yanmasında yapılan değişiklikler

Geri vites lambalarının sinyal ile aynı anda ya da ters olarak yanıp sönmesi

Gündüz lambaları ve sinyallerin senkronize aydınlanması

Sis lambası ve sinyallerin aynı şekilde etkileşimli olarak çalışması

Geri viteste arkada bulunan sis lambalarının yanması

Amerikan park adı verilen sabit sinyal ışığı özelliğinin açılması

Ayna Amerikan park özelliği

Bu özelliklere baktığımızda görüyoruz ki aracın sinyal ve selektör ile etkileşimli gizli özelliklerinin açılması muayeneden kalmanıza neden olabilir.

Eğer gizli özellik aktivasyonu işlemini yaptırdıysanız muayeneye gitmeden önce aracınızda bu işlemi gerçekleştiren servise danışarak muayeneden geçmenize engel olan özelliklerin kapatılmasını sağlayabilirsiniz.