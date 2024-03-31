Araçların Gizli Özellikleri Nasıl Açılır? Muayeneden Geçmenize Engel Olur mu?
Otomobillerde gizli özellikler açıldığında neler olur? Gizli özellik aktivasyon işlemi nasıl gerçekleşir? Muayeneden kalmaya neden olur mu? İşte, detaylar!
Aracınız aslında sandığınızdan çok daha fazlasını sunma potansiyeline sahip olabilir mi? Evet, çünkü bazı otomobillerde fabrikasyon sırasında araca eklenen özellikler sonradan yetkili servis tarafından devre dışı bırakılmış olabiliyor.
Bu özellikleri tekrar aktif hale getirmenin bir yolu var. Gizli özellik aktivasyonu denen bu yöntem ile aracınızın gizli özelliklerini açtırabilirsiniz. Peki, bu özellikler neler? Gizli özelliklerin aktifleştirilmesi muayeneden geçmenize engel olur mu? Gizli özellik açma kapama nasıl yapılır? İçeriğimizde bu soruları yanıtlıyoruz.
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Bir araç sahibi olmak, kuşkusuz pek çok masrafı da beraberinde getiriyor. Örneği akaryakıt ve periyodik bakım giderlerine ek olarak her yıl yol güvenliği standartlarını karşıladığından emin olmak için araç muayene ücreti ödemek zorundasınız.
Gizli Özellik Aktivasyonu Nedir?
Üretim aşamasında otomobillere eklenen bazı lisanslı özellikler çeşitli sebeplerden ötürü kısıtlanabiliyor. Güvenlik nedeniyle veya ticari sebeplerle kısıtlanan özellikler daha sonra kullanıcı isteğine bağlı olarak aktifleştirilebiliyor.
Kullanıcılar aracın orijinalinde olan bu gizli özellikleri açmak için ‘gizli özellik aktivasyonu’ hizmetinden yararlanıyor. Bu işlem ile tüm gizli özellikleri aynı anda açtırabileceğiniz gibi dilerseniz içinden istediklerinizi seçme şansınız da var.
Tabi, bu aşamada hizmet aldığınız kişi ve kurumların lisanslı yazılım ve orijinal ekipman kullandığından emin olmalısınız. Aksi halde aracınız zarar görebilir. Güvenilir bir yerde gizli özellikleri açtırdınız diyelim, aracınız her daim böyle kalmak zorunda değil. Dilediğiniz zaman fabrika ayarlarına geri dönebilirsiniz.
‘Peki, bu işlem nasıl yapılıyor?’ derseniz, yetkili firmalar aracınızdaki gizli özellikleri aktif hale getirmek için bazı kodlamalar yaparak yazılımları etkinleştiriyor. Böylece aracınızda bulunan gizli özellikler kullanılabilir hale geliyor.
Araçlarda Bulunan Gizli Özellikler Neler?
- Sis farlarını gündüz kullanmanızı sağlayan özellik
- Selektör ile sis lambalarının yanıp sönmesi
- Kumanda ile sunroof ve camları kapatma
- Angel farlarda parlaklık ayarı
- BMW araçlarda Mperformance logosunun eklenmesi
- Geri viteste kapı kolu LED’lerin açılması
- Araçta bulunan diğer modların kodlamaları
- Sürücü karşılama
- Multimedya ekranından farları açıp kapatma
- Şerit takibi ve viraj aydınlatma
- Sanal motor sesi
Yukarıda sıralanan özellikler araçlarda bulunan gizli özelliklerden sadece bazılarıdır. Aracınızın markasına ve modeline göre aktifleştirebileceğiniz özellikler değişkenlik gösterir.
BMW araç gizli özellikleri, Peugeot araç gizli özellikleri şeklinde aracınızın marka adı ile birlikte arama yaparak hangi özellikleri açtırabileceğiniz hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Gizli Özellikleri Açık Araba Muayeneden Geçer mi?
Aktivasyon işlemi yapıldığında açılan bazı özellikler muayeneden geçip geçmemenizi etkilemez ancak bazıları muayeneden kalmanıza neden olabilir. Özellikle aydınlatma sisteminde yapılan kodlamalar bu durumda etkili olur.
Volkswagen, BMW, Audi, Skoda, Seat, Mini markalı arçaların muayenesinde yolunuza taş koyacak gizli özellikler şu şekilde sıralanabilir:
- Sinyal ile stop lambalarının yanmasında yapılan değişiklikler
- Geri vites lambalarının sinyal ile aynı anda ya da ters olarak yanıp sönmesi
- Gündüz lambaları ve sinyallerin senkronize aydınlanması
- Sis lambası ve sinyallerin aynı şekilde etkileşimli olarak çalışması
- Geri viteste arkada bulunan sis lambalarının yanması
- Amerikan park adı verilen sabit sinyal ışığı özelliğinin açılması
- Ayna Amerikan park özelliği
Bu özelliklere baktığımızda görüyoruz ki aracın sinyal ve selektör ile etkileşimli gizli özelliklerinin açılması muayeneden kalmanıza neden olabilir.
Eğer gizli özellik aktivasyonu işlemini yaptırdıysanız muayeneye gitmeden önce aracınızda bu işlemi gerçekleştiren servise danışarak muayeneden geçmenize engel olan özelliklerin kapatılmasını sağlayabilirsiniz.
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