Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu? - 2024

Bir araç sahibi olmak, kuşkusuz pek çok masrafı da beraberinde getiriyor. Örneği akaryakıt ve periyodik bakım giderlerine ek olarak her yıl yol güvenliği standartlarını karşıladığından emin olmak için araç muayene ücreti ödemek zorundasınız.

Söz konusu muayene, frenler, lastikler, ışıklar ve direksiyon dahil olmak üzere aracınızın çeşitli bileşenlerini kapsar. Aracınız muayeneden geçemezse, onarımlar yaptırmanız ve tekrar kontrolden geçmeniz gerekir. Her yıl olduğu gibi, 2024 yılında da araç muayene ücretleri zamlandı.

Peki, her tip araç için belirli aralıklarla yapılması zorunlu olan bu muayenenin ücretleri 2024 yılında ne kadar oldu? İşte, 2024 araç muayene ücretleri ve diğer merak ettiklerinizin cevaplarını aşağıdaki yazımızda derledik.

2024 Yılında Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Her yıl düzenlenen araç muayene ücretleri, 2024 yılı için %58,46 olarak açıklanan yeniden değerleme oranına göre artış gösterdi. Bu fiyat artışıyla birlikte 2024 yılında araç muayene fiyatları şu şekilde:

Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet: 927,60 TL

927,60 TL Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 1.821,60 TL

1.821,60 TL Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 2.462,40 TL

Ayrıca, en çok merak edilen konulardan biri olan egzoz muayene ücreti ise egzoz muayene bedeli 2024 yılında 256 TL oldu.

Araç Muayene Ücretleri Neye Göre Belirleniyor?

Araç muayene fiyat listesi, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirleniyor. Ödenmesi gereken tutar ise araç tiplerine göre farklılık gösteriyor. Örneğin bir otobüs sahibiyseniz araç muayene hizmeti için ödemeniz gereken tutar, bir motorsiklet sahibine göre daha fazla oluyor.

Araç muayene ücretini etkileyen bir diğer unsur ise muayene gecikme cezası. Araç muayene zamanının geçirilmesi halinde, geciken her ay için muayene bedelinin üzerine, ödenmesi gereken bedelin %5’i oranında bir ekleme gerçekleştiriliyor. Muayene süresinin bir gün bile geçirilmesi, %5’lik gecikme bedelinin tutara eklenmesi için yeterli.

Muayene ücretinin artmasına sebep olan bu durumun yaşanmaması için düzenli olarak araç muayenesinin yapılması oldukça önemli.

Ne Zaman Araç Muayenesi Yaptırmalısınız?

Trafikte araç güvenliğinden emin bir şekilde yolculuk yapabilmek ve muayenesiz araç kullanımı nedeniyle trafik cezası almamak için araç muayenesini düzenli olarak zamanında yaptırmanız gerekiyor. Araç tiplerine göre muayene zamanları şu şekilde:

Hususi/Resmi otomobiller: İlk 3 yaş sonrası her 2 yılda bir kere

İlk 3 yaş sonrası her 2 yılda bir kere Lastik tekerlekli traktörler: İlk 3 yaş sonrası her 3 yılda bir kere

İlk 3 yaş sonrası her 3 yılda bir kere Diğer motorlu araçlar (taksi, kamyon, otobüs vb. ticari araçlar) ve yukarıdaki sınıflara girmeyen diğer tüm araçlar: 1 yaş sonrasında her yıl bir kere

1 yaş sonrasında her yıl bir kere İki ve üç tekerlekli araçlar (motosiklet ve motorlu bisikletler): İlk 3 yaş sonrası her 2 yılda bir kere

İlk 3 yaş sonrası her 2 yılda bir kere Römorklar ve yarı römorklar: İlk 1 yaş sonrası her yıl 1 kere

Araç Muayene Ücreti Nasıl Ödeniyor?

Muayene ücretlerinin ödemesi, araç muayenelerinin gerçekleştirildiği TÜVTÜRK istasyonlarında yapılıyor. Ödemeler; nakit, kredi kartı ve banka kartı ile yapılabiliyor.

Bu rehberimizde hazırladığımız 2024 yılında zamlanan araç muayene ücretleri ve diğer bilgileri sizler için derledik. Düşüncelerinizi aşağıda bulunun yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.