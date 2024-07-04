“Aradığınız Numara Kullanılmamaktadır” Uyarısı Nasıl Ayarlanır?

Normalde “Aradığınız numara kullanılmamaktadır” uyarısı, numaranın kullanılmayan başka numaraya yönlendirilmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bu uyarıyla telefon hattı iptal edildiğinde de karşılaşılıyor.

Cep telefonu kullanıcıları bazı kişilerin ulaşmasını engellemek vb. sebeplerle bu uyarıyı ayarlayabilir. Özellikle sürekli rahatsız edilen bir numara bu uyarıyı ayarlayarak sorununu çözebilir. Biz de bu rehberde “Aradığınız numara kullanılmamaktadır nasıl yapılır” sorusunu yanıtlayacağız.

“Aradığınız Numara Kullanılmamaktadır” Yapma Yöntemleri

Aradığınız numara kullanılmamaktadır dedirtme yöntemleri şu şekildedir:

1. Turkcell Aradığınız Numara Kullanılmamaktadır Yapma

“Turkcell aradığınız numara kullanılmamaktadır” sorusu birçok Turkcell’i tarafından merak ediliyor. Turkcell’de bu uyarıyı aktifleştirmek için koda ihtiyaç vardır. Turkcell aradığınız numara kullanılmamaktadır kodu ile uyarı şu şekilde gerçekleştirilir;

İlk olarak arama ekranı üzerine *21* kodu girilir.

Akabinde kullanılan numaranın yönlendirileceği 10 haneli numara sonuna #eklenecek şekilde yazılır.

En son adımda arama tuşuna tıklanarak işlemler tamamlanır. Örnek; *21*Telefonnumarası#

Yukarıdaki uyarıyı iptal etmek içinse yalnızca #21# tuşuna basılmalıdır.

2. Vodafone Aradığınız Numara Kullanılmamaktadır Yapma

“Vodafone aradığınız numara kullanılmamaktadır” uyarısı için yalnızca arama ekranına **21*Telefonnumarası# yazılır. Yönlendirmenin iptal edilmesi içinde ##21# tıklanır.

3. Türk Telekom Aradığınız Numara Kullanılmamaktadır Yapma

Türk Telekom aradığınız numara kullanılmamaktadır uyarısı maalesef mümkün değil. Türk Telekom hat sahipleri yukarıdaki kodlardan yararlanamıyor. Ancak telefon arama ayarları üzerinden “çağrı yönlendirme” seçeneğini kullanabilirler.

Çağrı yönlendirme seçeneğinin etkinleştirilmesi için kullanılmayan bir numara seçilmelidir. Böylelikle Türk Telekom hat sahipleri arandıkları zaman karşı taraf “Aradığınız numara kullanılmamaktadır” uyarısıyla karşılaşır.

Tüm operatörlerde “Aradığınız numara kullanılmamaktadır” uyarısı yapılırken bir noktaya çok dikkat edilmelidir. Kesinlikle kullanılan bir numara seçilmemeli. Seçilecek numaranın kullanılmıyor olması çok önemli.

Eğer kullanılan bir numara seçilirse karşı taraf şikayet ettiğinde yasal anlamda suçlu duruma düşebilirsiniz. Bundan dolayı kullanılacak numara çok iyi araştırılmalı. Yukarıdaki kodlarla ücretsiz şekilde “Aradığınız numara kullanılmamaktadır” uyarısı yapılır.

Bu uyarı için operatörle bağlantı kurulduğu zaman ya da herhangi bir uygulama kullanılırsa belirli ücret ödenebilir.